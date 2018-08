Protestatar din Olt: „Când se lăsa jetul ăla, parcă ţi se aprindea faţa, simţeam că arde“

Gheorghe Marancea (63 ani), un protestatar din Slatina, fost lider de sindicat, care a plecat singur spre Bucureşti pentru protest încă de joi, 9 august 2018, spune că a trăit ce nu credea că se poate întâmpla în 2018, deşi are o experienţă bogată a protestelor şi a participărilor la meciurile de fotbal, unde jandarmii folosesc, de asemenea, gaze lacrimogene.

A fost expus, ca şi ceilalţi protestatari, ore întregi substanţelor, iar după zile în care a aşteptat ca efectul să treacă, s-a prezentat, îngrijorat, la Serviciul Judeţean de Medicină Legală, în Slatina.

„Eu am tot trăit cu impresia că-mi trece, îmi trece, nu s-a întâmplat, am intrat în alertă şi m-am deplasat până la urmă la medicul legist. Acum mă simt mai bine. Mă usturau ochii, când mă trezeam în timpul nopţii sau dimineaţa îi deschideam cu degetele. Inspir mai greu, la respiraţie mi-e mai greu. Pe piele încă mai simt aşa, să zic, o mâncărime. Eu am stat mai mult, am fost prezent în Bucureşti şi pe 9, după aceea pe 10... Am stat mai mult în porţiunea unde era amplasată maşina, după aceea m-am perindat prin tot perimetrul ăla încercuit cu gardul metalic. (...)

Eu am mers să-i susţin şi pe oamenii din diaspora, dar am fost afectat de ce s-a-ntâmplat cu cei rămaşi acasă, mai ales copiii rămaşi fără părinţi, crescuţi de bunici, cu dorul de părinţi. Sunt pur şi simplu nemulţumit de ce se-ntâmplă în ţară, faptul că nu se întrevede nicio relansare, nu vedeţi că ţara asta nu mai are nicio economie, nu mai are industrie, nu mai are agricultură?! Nu are nimic-nimic, ce fac copiii ăştia, generaţiile tinere? Şi pentru ei am fost! Fiind în activitatea sindicală din 1998....

„Erau două fete căzute şi a venit un tâmpit şi a aruncat o grenadă între ele“

(...) Până-n apropierea gării ne-au fugărit, maşina jandarmilor cu girofarurile şi alţi jandarmi, tot aruncau cu lacrimogene. Am văzut şi chiar am ajutat o domnişoară. Erau două fete căzute şi chiar a venit un tâmpit, că nu pot să-i zic altfel, şi a aruncat o grenadă între ele. În toate părţile unde priveai era la fel. Am stat o vreme şi în părculeţul de la Antipa, am crezut că nu vor mai da, până când m-am convins că ăştia nu mai au limite. Mă gândeam că or să înceapă să tragă şi-n oameni. Au fost înarmaţi cu muniţie de război. Pe 12, duminica, am fost din nou“, a povestit Gheorghe Marancea.

Protestatarul spune că s-a confruntat, de asemenea, cu o stare de confuzie în urma expunerii la gaze, dorindu-şi acum, ca şi alţi protestatari, să ştie cu ce substanţe s-a acţionat asupra protestatrilor, pentru că „au avut un efect mult mai puternic decât substanţele pe care le folosesesc de obicei, pentru că ştiu despre ce e vorba, am mai fost la proteste, am fost şi pe stadioane...“, a spus bărbatul. Acum îşi strânge documentele şi se va deplasa din nou la Bucureşti, la Parchetul Militar, pentru a depune plângere, „nu pentru că aş vrea ceva, nu cer nimic, dar vreau să se ştie ce s-a întâmplat, cu ce au acţionat împotriva noastră şi de ce“, a mai spus Marancea. „Nu mă gândeam că în 2018 se mai poate aşa ceva. Nu am văzut vreunul care să fie pornit, să se ducă să facă rele. Am văzut oameni cu copii şi la 3 ani, la 4 ani şi mai mari, veniseră cu copiii. Să dai cu substanţe în ei e revoltător!“, a fost reacţia bărbatului pe al cărui certificat medico-legal medicul care a realizat expertiza a recomandat 5-6 zile de îngrijiri medicale din cauza arsurilor suferite.

„De ce mai foloseşti gaze dacă n-au niciun efect?!“

Nici discuţiile în urma protestelor nu s-au stins, ba, din contră, specialiştii se contrazic reciproc. După ce protestatarul din Alexandria şi-a pierdut viaţa la câteva zile după participarea la proteste, iar fostul şef al Colegiului Medicilor, medicul legist Vasile Astărăstoaie, a dat asigurări că nu expunerea la gaze i-ar fi grăbit omului sfâritul, un medic expert din Olt intervine şi-l contrazice pe prof. Astărăstoae:

„Se transmite că n-au avut niciun efect, atunci de ce mai foloseşti gaze, dacă n-au niciun efect?! Şi ideea a fost că n-au fost date o singură dată, a fost o expunere în timp, a fost căldură, umezeală, sunt iritante şi pe piele, în momentul în care sunt date pe pielea umedă. Deja a apărut Astărăstoae care să spună că nu se poate face nicio legătură de cauzalitate (n.r. – între decesul protestatarului din Alexandria şi expunerea suferită în timpul protestului din Bucureşti). Stai aşa puţin, de ce s-a dispus autopsie? Să vedem dacă există legătură de cauzalitate, să vedem dacă depistăm o patologie care a fost determinată de expunerea prelungită la gazele ăstea. Dar nu poţi să iei nicio decizie decât după ce s-au terminat examenele histopatoplogice, toxicologice, nimeni nu poate să spună că nu există nicio legătură. Staţi puţin, că cercetăm, asta înseamnă o expertiză medico-legală! Partea de necropsie este una, pe urmă partea de histopatologie, de toxicologie, să vedem ce s-a-ntâmplat acolo. Bănuiesc că era o patologie cronică, care a fost decompensată de expunerea prelungită la gazele astea.



Mulţi s-au plâns de diaree. De ce? Pentru că gazele astea nu intră numai în nas şi-n plămâni, le inhalezi şi intră şi-n stomac. Multă lume s-a plâns de diaree, înseamnă că provoacă şi probleme digetive, iar la unul care era ulceros, avea o gastrită, automat se poate decompensa. Dacă avea insuficienţă respiratorie, fie de cauză pulmonară, fie de cauză cardiologică, la fel, se putea decompensa, deci nu poţi spune automat – dom’ne, nu există relaţie de cauzalitate.

Nu se poate stabili legătura de cauzalitate decât după ce se finalizează toată expertiza medico-legală, prima parte fiind necropsia, urmată de examenele histopatologice, toxicologice, studiul documentelor medicale, studiul istoricului medical. După ce ai toate aceste documente se poate face legătura de cauzalitate“, a declarat medicul legist Sorin Lesnic, cel care a comentat de asemenea acţiunea în forţă a jandarmilor în mijlocul unor oameni veniţi să protestesteze paşnic.

„Când te duci la demonstraţii trebuie să te duci cu certificat de sănătate de la medicul de familie, că eşti vaccinat, că n-ai SIDA, că n-ai boli cardiace, pulmonare sau altă patologie? Trebuie să ai între 18-50 de ani, perfect sănătos, ca să participi la o demonstraţie? N-am înţeles! Şi să fii îmbrăcat în pantaloni lungi, că dacă te duci în pantaloni scurţi şi dă unul cu o grenadă lacrimogenă lângă tine ţi se provoacă arsuri, trebuie să ai cască de protecţie, ochelari, că dau ăia cu jeturi de apă, trebuie să ai mască de gaze la tine... Stai, că n-am înţeles! E demonstraţie paşnică, sau te pregăteşti de război?“, a mai spus medicul.