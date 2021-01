Protest la Spitalul Slatina: „Pe motiv de coronavirus l-au trimis acasă de mai multe ori. Are 45 de kilograme, la 1,77“ VIDEO

Protest în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, prietenii, rudele şi viitoarea soţie a unui pacient, Ionuţ Valentin Ilinca, din judeţul Olt, acuzând medicii că îl pregătesc pe tânăr de externare, deşi starea acestuia nu ar fi tocmai bună. La rândul lor, medicii spun că acuzaţiile sunt nefondate.

Joi, 7 ianuarie 2021, tinerii s-au postat în faţa spitalului, în încercarea de a-i determina pe medici să renunţe la intenţia de a-l externa pe pacient.

Acesta a ajuns, spune Camelia, viitoarea sa soţie, în 28 decembrie 2020 din nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. A mai avut în trecut prezentări, a fost investigat în UPU şi trimis, de fiecare dată, acasă, spune tânăra. De data aceasta s-a dovedit că avea o afecţiune acută, fiind, de altfel, şi operat.

„Viitorul meu soţ este lăsat să moară pe patul de spital de către doctorul Nicolae Diaconescu şi de către managerul spitalului, Stana Dan. Nu i se fac investigaţii pentru ceea ce are, are nişte simptome foarte grave. A ajuns acum 8 zile, este operat de apendic, noi anterior l-am mai adus la spital pentru simptomele grave pe care le are, dar a fost primit cu bătaie de joc de către salvare. El este imobilizat la pat şi nu mi-au trimis SMURD-ul, mi-au trimis o ambulanţă normală, care m-a forţat pe mine să-l car împreună cu ei, ceea ce nu este deloc normal“, a relatat tânăra.

Problemele lui Valentin ar fi început cu aproximativ patru luni în urmă şi a ajuns, încet-încet, la stadiul în care nu se mai poate deplasa singur. Cu toate acestea, nu ar avea un diagnostic clar, spun rudele.

„Vor să mi-l trimită aşa acasă, să moară sub ochii mei“

„Este imobilizat de câteva luni la pat şi nu vor să investigheze această afecţiune, vor să mi-l trimită aşa acasă, să moară sub ochii mei. Pe el îl doare în tot corpul, simte că îi fierbe stomacul, are 11 zile de când este neieşit la toaletă şi lucrul ăsta s-a mai întâmplat, este înfometat, pentru că şi cu supă s-a înecat. De exemplu, nu are o infirmieră care să-l ajute să mănânce, o să discutăm şi despre treaba asta, despre însoţitor“, a mai spus tânăra, explicând că simptomele acute i-ar fi făcut de data aceasta pe medici să-l interneze.

„Din cauza lor putea să moară, pentru că mi-l trimiteau de fiecare dată acasă. Prin tomograf au descoperit. Venea la spital şi îl trimiteau înapoi acasă, aşa, în starea în care era. E de câteva luni de zile aşa. Are 45 kilograme la 1,77 m, în câteva luni de zile. Din senin. La început am crezut că are ceva cu spatele, cu... Dar a început să se deterioreze. Dar nici nu-i fac analize“, a mai spus tânăra, menţionând că la un moment dat un medic i-ar fi sugerat să facă anumite analize de sânge, pentru a detecta dacă nu cumva are o afecţiune din sfera hematologică.

Plimbatul între domiciliu şi spital îi exasperează însă pe aparţinători, care spun că nimeni nu-i crede că băiatul este bolnav. „Am venit de foarte multe ori, dar ni-l trimit acasă. A mai fost internat şi la gastroenterologie şi nu l-au terminat până la capăt (n. red. - de investigat), nu i-au terminat colonoscopia, pentru că nu se putea. I-am adus şi alte analize. Am reuşit într-un final să-l internăm, că nu mai ieşea la toaletă, dar ei nu voiam să-l interneze sub nicio formă. Şi pe motiv de coronavirus l-au trimis acasă. Că el se poate infecta, şi cu ceea ce are el.. Păi, ce are el, domnule? Ce are, dacă spuneţi că e vulnerabil, dar spuneţi că n-are nimic?! Că i-a spus doctorul Diaconescu că are o boală gravă. Păi, ce boală gravă are?“, tot încearcă să afle rudele, conform spuselor viitoarei soţii.

„La noi nu a suferit o scădere ponderală importantă“

Rudele au ajuns să sune chiar şi la poliţie, care le-a spus că acest caz nu este de competenţa poliţiştilor. Cer ca pacientul să fie investigat şi să i se dea un diagnostic.

Pe de altă parte, medicii care l-au tratat pentru afecţiunea acută chirurgicală spun că pacientul a evoluat favorabil şi că este pregătit pentru externare.

„Este vorba despre un pacient de gen masculin, care s-a prezentat prin serviciul judeţean de urgenţă pentru afecţiuni digestive. În urma explorărilor clinice şi paraclinice s-a stabilit diagnosticul de apendicită acută, fapt pentru care a şi suferit o intervenţie chirurgicală, intervenţie chirurgicală care din punct de vedere al colegilor mei de la Chirurgie a decurs favorabil, iar evoluţia locală şi generală a fost una favorabilă postoperator. Din datele anterioare ale pacientului reţinem o boală reumatismală, în rest nu sunt alte patologii asociate. Nemulţumirile aparţinătorilor sunt că pacientul a avut o scădere ponderală în ultima perioadă, lucru care, din punctul meu de vedere, nu pot să-l constat, deoarece el este la noi internat de o săptămână, la noi nu a suferit o scădere ponderală importantă“, a declarat medicul Florin Popa, înlocuitorul directorul medical al SJU. medicul a mai menţionat că de la colegii care îl au sub tratament pe pacient a aflat că acesta refuză parţial atât alimentaţia, cât şi medicaţia.

Medicul Florin Popa FOTO: Alina Mitran

„Din ce am înţeles de la colegii care se ocupă de pacient, pacientul refuză parţial alimentaţia, cât şi medicaţia. Dacă pacientul refuză un anumit tratament, noi nu putem să-l obligăm. Este aproape de externare, deoarece este cu evoluţie din punct de vedere chirugical bună şi nu prezintă niciun pericol chirugical la momentul ăsta. Este un pacient care are într-adevăr multiple prezentări în serviciul de urgenţe prin intermediul căruia i s-au făcut o serie de investigaţii de radiologie, adică CT-uri, care nu au pus în evidenţă alte leziuni“, a mai spus medicul Popa.

