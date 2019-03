Profesorii, scandalizaţi de proiectul scoaterii Geografiei de la Bacalaureat: „Este al doilea atac al doamnei Andronescu la această disciplină“

Profesorii de geografie din ţară s-au alertat, la sfârşit de săptămână, când pe reţelele sociale a început să circule draft-ul proiectului care modifică Legea Educaţiei. Îngrijorarea lor este legată de faptul că disciplina Geografie, preferată de elevi ca probă la alegere şi disciplina care, spun profesorii, a salvat, pur şi simplu, BAC-ul multor absolvenţi de liceu, nu se mai regăseşte printre opţiuni.

Numeni nu nu ştie exect ce s-a întâmplat, nu s-a oferit nicio explicaţie, însă nici de scoaterea acestei discipline de la BAC nu s-ar fi vorbit vredată, spun profesorii care sâmbătă, 30 martie 2019, au iniţiat o petiţie online, semnată deja de mii de persoane, cele mai multe cadre didactice. Demersul va fi continuat, începând de luni, cu tabele de semnături care vor circula în formă scrisă în şcoli, a declarat inspectorul pentru ştiinţe socio-umane din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, prof. Dalia Cârstea.

„Doamna ministru a elaborat un proiect, şi care se pare că are sorţi de izbândă, pentru că majoritatea proiectelor trec pe bandă rulantă, importantă e ideea, nu semnăturile ulterioare. În acest proiect există patru tipuri de Bacalaureat, în care Geografia este singura disciplină exclusă total de la orice tip de Bacalaureat, sub orice formă, nu există. (...) Este una dintre disciplinele preferate de elevi, foarte mulţi elevi au luat Bacalaureatul tocmai datorită Geografiei. Pe zona de limită 5-5 Română – Matematică s-a reuşit să se treacă examenul tocmai cu nota de la Geografie. Nu s-a motivat în niciun fel această situaţie, noi n-am ştiut că legea intenţionează să o modifice în acest fel. Pur şi simplu ne-a luat prin surprindere.

Această petiţie dorim să o semneze nu numai profesorii de geografie, ci şi ceilalţi profesori, elevi care sunt majori deja, părinţii elevilor, pentru că nu mi se pare normal. (...)E pur şi simplu anormal să nu le dai copiilor ceea ce este a lor, să ştie unde sunt românii în lumea asta, să înţeleagă lumea în care trăiesc. Este al doilea atac la Geografie, doamna Andronescu are un fix cu Geografia, pentru că data trecută, tot printr-o petiţie, am reuşit să anulăm, era un ordin prin care Geografia se scotea total din programa de la liceele tehnologice, precum şi de la liceele teoretice, profilele de mate-info, acum un an şi jumătate. Nu e singulară ideea“, a declarat insp. Cârstea.

„Geografia nu înseamnă numai capitale şi munţi“

Petiţia online iniţiată de un inspector din Vrancea a adunat deja peste 3.000 de semnături, deşi încă nu ştiu foarte mulţi profesori despre problema ivită şi cu atât mai puţin elevii şi părinţii.

„Încercăm să facem demersurile necesare prin intermediul Societăţii de Geografie. Vom solicita ajutorul sindicatelor, elevilor şi părinţilor, pentru că elevii au dreptul să aleagă, şi sperăm şi în sprijinul colegilor de la celelalte discipline. Ani la rând, personal, am avut elevi cu 10 la Bac la Geografie, semn că am muncit şi că le place. Geografia este o poveste de viaţă. Desigur, interesul şi atractivitatea se vor duce dacă disciplina dispare din lista pentru Bacalaureat. (...) Geografia are partea de toponimie, partea de geografie socială, şi aici sunt unele probleme pe care copiii nu le înţeleg. Geografia nu înseamnă numai capitale şi munţi, sunt o grămadă de probleme pe care le putem explica elevilor, se minunează şi ei când le predăm de cât de aproape este Geografia de noi“, a declarat şi profesorul Ion Mitru, cadru didactic la unul dintre liceele de elită din Olt, Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina.

