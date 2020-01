Primul caz de gripă în Olt. Pacienta este internată la spitalul din Slatina

Gripa a fost identificată la o pacientă în vârstă de 53 ani, din Slatina, care avea, spun medicii, condiţii medicale preexistente şi nu s-a vaccinat antigripal, virusul gripal identificat fiind cel de tip A, subtip H3 (vechiul tip de gripă sezonieră).

Starea femeii, care este internată în Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, este una bună, evoluţia fiind favorabilă. Pacienta a primit tratament retroviral după ce testul rapid aplicat în urma examinării clinice s-a dovedit pozitiv.

Desi în urma testelor rapide la spitalul din Slatina s-au ridicat mai multe suspiciuni de gripă, este deocamdată primul caz confirmat cu analize specifice de laborator.

S-a impus, totodată, în urma anchetei epidemiologice, supravegherea prin medical de familie, pentru 10 zile, a tuturor contacţior de familie.

În judeţul Olt, până la această data au fost vaccinate antigripal peste 52.000 persoane, vaccinul antigripal repartizat fiind aproape epuizat.

Iată ce recomandă medicii pentru a sta departe de gripă, cu menţiunea că vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă măsură de prevenţie:

1. Respectarea măsurilor de igienă individuală - spălarea pe mâini cu apă şi săpun ori de câte ori este nevoie;

2. Evitarea aglomeraţiilor de persoane şi contactul prelungit cu cineva care are o viroză respiratorie;

3. Curăţaţi şi dezinfectaţi vesela şi tacâmurile, mai ales dacă unul dintre membrii familiei este bolnav. Spălaţi jucăriile copiilor după ce au fost folosite.

4. Folosiţi şervetele de hârtie pentru a vă acoperi gura şi nasul când tuşiţi sau strănutaţi, aruncaţi-le imediat după folosire şi spălaţi-vă pe mâini.

5. Evitaţi aglomeraţiile de persoane şi contactul prelungit cu cineva care are o viroză respiratorie.

6. Dormiţi bine şi mâncaţi sănătos, echilibrat, pentru a nu vă slăbi imunitatea şi a nu deveni vulnerabili la infecţii. O dietă echilibrată, care pune accent pe fructe proaspete şi legume, cereale şi cantităţi mici de carne slabă permite organismului să se concentreze la apărarea împotriva virusurilor, mai mult decat la digestie.

7. Beţi cât mai multe lichide, pentru a vă hidrata suficient. Apa, sucurile naturale, ceaiurile calde cu lamâie şi miere si supele calde de pui sunt cele mai bune alegeri.

8. Evitaţi alcoolul, cofeina şi renunţaţi la fumat, pentru că acestea pot duce la deshidratare şi astfel la agravarea simptomelor.

9. Staţi acasă şi odihniţi-vă dacă aveţi febră, vă curge nasul sau tuşiţi. Purtaţi o mască peste nas şi gură dacă locuiţi sau munciţi alături de persoane cu boli cronice sau cu o imunitate scăzută.

10. Păstraţi camera caldă dar nu o supraîncălziţi. Dacă aerul este uscat, folosiţi un vaporizator pentru a vă reduce congestia nazală şi a vă atenua tusea.

11. Este bine de ştiut că antibioticele nu ajută în viroze. Acestea se folosesc numai la recomandarea medicului.

12. Aerisirea încăperilor sau a birourilor cu menţinerea unei temperaturi de 18-20 grade C.

13. Menţinerea la domiciliu a copiilor bolnavi pentru evitarea transmiterii bolii în comunitate.

14. Păstrarea unei igiene corporale riguroase cu spălarea mâinilor tot timpul, mai ales după suflarea nasului şi venirea in contact cu persoane bolnave.

15. Evitarea, pe cât posibil, a aglomerărilor umane şi a contactului cu persoanele bolnave.

16. Evitatea automedicaţiei şi prezentarea la medicul de familie în cazul apariţiei unor semne /simptome compatibile cu gripa.

17. Omul bolnav se izolează de restul familiei într-o cameră corespunzatoare din punct de vedere igienic (luminoasa, aerisita, suficient de încălzita 24-26 grade C).

18. Cea mai eficienta metodă de prevenire a îmbolnavirilor de gripă este vaccinarea antigripala . Vaccinul utilizat este diferit de la un sezon la altul iar compozitia este stabilită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

19. Recomandari pentru angajatori: asigurarea unui climat adecvat activitatilor.