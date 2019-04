Primarul Slatinei, despre bugetul aprobat astăzi. „Se vor reflecta tăieri, şi tăieri masive, de la tot ce înseamnă funcţionarea primăriei“

Consilierii slătineni au aprobat, luni după-amiază, 8 aprilie 2019, bugetul municipiului pentru acest an. Contestat de consilierii PNL, care s-au arătat nemulţumiţi pentru faptul că proiectul le-a fost supus aprobării fără să li se pună la dispoziţie pentru analiză, bugetul de 164,65 milioane lei nu reprezintă o reuşită nici pentru cei din primărie. Primarul Emil Moţ a declarat că este mult mai mic decât se aştepta, fondurile repartizate de la Guvern fiind cu 20 milioane sub suma pe care se baza administraţia municipală, motiv pentru care se vor opera tăieri de sume de la categoria de funcţionare. Vor avea de suferit sectoare foarte importante, printre care salubritate, spaţii verzi etc..

„Am aşteptat foarte mult acest buget, din păcate acest buget nu a venit după doleanţele noastre. Noi trebuia să primim undeva la 100 milioane lei, din păcate am primit doar 79 miliaone, iar la aceste 79 milioane pe care le-am primit, în minus se mai adaugă şi aproximativ 16 milioane cheltuieli pentru asistenţa socială. Deci nu aş putea să spun că este un buget bun, chiar absolut deloc. În bugetul de anul acesta se vor reflecta tăieri, şi tăieri masive, de la tot ce înseamnă funcţionarea primăriei, adică de la salubritate, de la spaţii verzi, de la cultură, de la sport, tot ce înseamnă funcţionarea primăriei, însă lucrurile nu stau chiar atât de rău pe partea de investiţii. Un lucru foarte bun este că noi am avut excedent, am avut aproximativ 70 milioane lei excedent, iar investiţiile în Slatina nu se vor opri. Va fi o pauză pe partea de funcţionare, şi să sperăm că la rectificările următoare bugetare vom primi bani în plus, iar partea de investiţii va funcţiona, şi aici vorbesc de multe lucruri – de lifturile promise oamenilor, de noua esplanadă, de terenurile de tenis din parcul nautic, de cele 64 noi camere pe care o să le punem anul ăsta, de cele 58 studii de fezabilitate pentru anveloparea noilor blocuri, adică investiţiile în Slatina vor continua, aici nu suntem afectaţi, ceea ce este un lucru foarte bun“, a declarat primarul după şedinţă.

Unul dintre marile proiecte, care va costa 46 milioane lei, este reabilitarea străzii Oituz, varianta de ocolire a Slatinei, care a devenit un drum aproape impracticabil.

„Aşteptăm depunerea ofertelor pentru varianta Oituz, undeva pe data de 23 aprilie sau 24 aprilie. Aici mă refer nu numai la varianta Oituz, ci şi strada Piteşti, de la intrare, şi Constantin Brâncoveanu, la ieşire din Slatina (n.r. – spre Craiova). Este un proiect foarte mare, de 46 milioane lei, pe care noi avem bani să îl finanţăm şi care, dacă totul merge bine, va începe anul ăsta“, a declarat Moţ. Alţi 14 milioane lei vor fi cheltuiţi pentru refacerea esplanadei de la Casa de Cultură a Sindicatelor, un proiect-problemă al fostelor administraţii, care a înghiţit foarte mulţi bani şi care a fost abandonat de actuala administraţie, cel mai probabil cu gândul că oricum va fi schimbat totul.

Primarul Emil Moţ a mai anunţat şi licitaţia pentru un contract-cadru pentru documentaţiile tehnice în vederea anvelopării blocurilor care încă nu au beneficiat de astfel de lucrări, motivând că se pierde mult timp pentru licitarea acestui tip de lucrări pentru fiecare nou lot de blocuri sau scări de bloc admise în program. „Avem 58 de documentaţii, sunt la serviciul Achiziţii, în 2-3 săptămâni vom urca acest caiet de sarcini, un contract-cadru, pentru că noi vom continua să facem anvelopări, pentru acele asociaţii de proprietari care vin cu cereri, pentru că ştiţi foarte bine că decât asociaţiile de proprietari sunt beneficiare, iar pe parcurs ce facem documentaţiile, la acest contract-cadru nu va mai fi nevoie să facem licitaţii şi va fi foarte-foarte repede să dăm în lucru un bloc, sau o scară, sau mai multe blocuri“, a mai spus Moţ, menţionând că în Slatina ar mai fi aproximativ 300 blocuri de izolat termic.

