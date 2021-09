Primarul din Olt care a blocat cursele de maşini ilegale: „Aerodromul civil îşi închide porţile pentru coşciugele zburătoare“

Primarul comunei Sâmbureşti din judeţul Olt, Iulian Preda, a decis să monteze limitatoare de viteză în mai multe puncte ale comunei în care a observat că pe timpul nopţii, dar nu numai, se organizează inclusiv curse ilegale de maşini.

Drumurile în comună sunt „ca-n palmă“ şi „îmbie“ la astfel de excese, spune primarul, însă siguranţa cetăţenilor deja este pusă în pericol de puşti teribilişti, „posesori de hârburi de BMW-uri, de 200 euro“. Ar mai fi avut la îndemână soluţia de a-i filma şi a-i „turna“ pe teribilişti poliţiştilor, însă a ales o variantă mai sigură.

Mesajul prin care i-a anunţat de montarea limitatoarelor de viteză este în stilul deja consacrat, primarul Iulian Preda fiind deja recunoscut pentru limbajul atipic şi atît de puţin oficial.

„Aerodromul civil reprezentat de centrul comunei Sâmbureşti îşi închide porţile pentru coşciugele zburătoare. Copiii care nu conştientizează că viteze de 150-180 km/oră în localitate sunt aberante, în zone în care se află parc, primărie, şcoală, farmacie, cabinet medical, spaţii comerciale, alte utilităţi ne-au făcut să luăm astfel de măsuri, care costă mult. Chiar dacă bugetul comunei este pe avarie (pentru că am construit în acest an cele două poduri metalice din Ioniceşti, peste pârâul Cungra şi peste pârâul Sâmburu din fonduri proprii), am hotărât să montăm aceste dispozitive care să asigure un minim de siguranţă a cetăţeanului în faţa pericolului reprezentat de viteză.

„Fac un apel la posesorii de coşciuge zburătoare să se abţină pe teritoriul comunei Sâmbureşti“

Vom mai monta astfel de dispozitive şi în dreptul şcolii Sâmbureşti, în satul Stănuleasa, unde anumite persoane din Dănicei confundă drumul public cu circuitul de formula 1, şi în satul Mănuleşti pentru a evita scoaterea motocicliştilor din rugi cu ştanga!

Fac un apel la posesorii de coşciuge zburătoare să se abţină pe teritoriul comunei Sâmbureşti în a depăşi limita bunului simţ în circulaţie. Îi cunosc, pot lua şi altfel de măsuri, dar nu doresc să fac pagubă nimănui.

Solicit doar respect faţă de ceilalţi locuitori ai comunei!

Cu stimă!“, este anunţul primarului.

Existenţa limitatoarelor a fost semnalizată FOTO: Fcebook/Primăria Sâmbureşti

Primarul Iulian Preda a explicat pentru „Adevărul“ că deşi pare o sumă mică, cei 6.000 lei cât a costat montarea a două astfel de dispozitive şi semnalizarea lor corespunzătoare sunt o sumă importantă pentru o comună mică, aşa cum este Sâmbureşti.

„Am avut un eveniment, cineva a omorât două oi din cauza vitezei, a avut vreo 60 metri de frânare şi se-nvăţaseră, că dacă am drumuri bune... Aici tot eu sunt de vină, că dacă erau ca înainte, cu gropi, nu mai fugeau. Au trecut doi inşi, acum vreo două săptămâni, cu 180 km/h, unul după altul, efectiv n-am avut timp să-i văd. Am anunţat şi Poliţia, au venit radarele, vin în fiecare seară, vine şi de al Slatina, s-au luat măsuri, dar, şi poliţiştii ce să facă, dacă au program de 8 ore?! Ăla n-o fi al dracu’ să alerge când e Poliţia în comună, fuge şi el după“, a declarat primarul. Edilul spune că i-a identificat pe toţi posesorii de „coşciuge zburătoare“, însă a ales varianta pe care a considerat-o de departe eficientă pentru a le stopa avântul.

Primul limitator a fost montat cu ceva timp în urmă, în zona exploataţiei vitipomicole Sâmbureşti, acolo acel segment ed drum devenise deja locul preferat pentru „liniuţe“, iar în ultimele două zile au fost montate alte două limitatoare şi se are în vedere montarea a încă patru.

Vă recomandăm şi:

12 primari ameninţă cu blocarea unui drum naţional. „Nu vedeţi cum arată DN 67 B pe care veniţi voi după voturi?“

Derapajele bizare ale unui primar pe Facebook: mesaje triviale, poze deocheate. „Sunt prea mărunt ca să se ocupe de mine“ FOTO