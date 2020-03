Primarii de municipii anunţă că nu pot asigura dezinfectant la scările de bloc. „Toate site-urile au stoc indisponibil de aseară. Un dispenser e acum 120 lei“

Fiecare scară de bloc ar trebui să aibă, de marţi, 31 martie 2020, un dispozitiv şi soluţii dezinfectante, sarcina asigurării acestora căzând în curtea administraţiilor locale.

Pe post de răspuns la întrebarea: „câte scări de bloc ar urma să fie dotate cu aceste dispositive, cât costă şi cum va fi posibil acest lucru într-un timp atât de scurt“, adresată reprezentanţilor Primăriei Slatina, a sosit un apel al Asociaţiei Municipiilor din România, prin care primarii cer guvernului pe de o parte să implice asociaţiile de proprietari pentru a se putea duce la bun sfârşit acest demers, iar pe de alt acer direcţiilor de sănătate publică să le facă cunoscută lista substanţelor avizate, dar şi lista agenţilor economici care le pot furniza.

„Intră pe licitaţie deschisă, asta înseamnă 30 de zile să fac licitaţia“

Primarul municipiului Slatina a revenit ulterior cu precizări, explicând că este, practic, imposibil să doteze 1.400 scări de bloc cu dispensere.

„Este o nebunie ce vrea să facă domnul ministru Vela. Cred că nu mai are nicio idee, nicio variantă în să facă nişte politici la nivel national. Acum trebuie s-arunce un pic pe primari, că ei sunt praf. Eu am intrat de azi-dimineaţă pe toate site-urile să ne cumpărăm, toate site-urile sunt cu stocuri indisponibile, termen de livrare 2-3 săptămâni, şi am impresia că este şi o „joacă“, de aseară s-au blocat, au dat stoc indisponibil, ca să crească preţurile. Dar acest lucru este valabil la toate primăriile, că, vă daţi seama, noi ne-am repliat şi de aseară nu mai are nimeni pe stoc nimic.

Avem 1.400 scări, ar trebui 1.400 dispensere, la un litru, 1.400 litri de dezinfectant în primă fază, iar ca valoare de bani, la ora asta, undeva în jur de 400.000 mii de lei. Intră pe licitaţie deschisă, asta înseamnă minim 30 de zile ca să fac licitaţie. Posibilitatea de a achiziţiona în regim de urgenţă nu se aplică la noi, se aplică la nivel central, Ministerul Sănătăţii şi MAI-ul lor.

Cerem să se schimbe procedura, dacă aţi observat în demersul AMR, pentru că noi nu suntem inclusi. Vor să facem ceva, dar eu am licitaţie deschisă. Şi în condiţiile în care făceam direct, am termen de livrare trei săptămâni de zile“, a declarat primarul Emil Moţ, precizând că preţul unui dispenser a ajuns la 120 lei, în condiţiile în care, cu doar câteva zile în urmă, era 30 lei.

Mai mult, primarii se plâng de faptul că deja au foarte multe obligaţii, de la declanşarea stării ed urgenţă, în condiţiile în care tot Guvernul a amânat plata taxelor şi impozitelor locale, lăsându-I fără fonduri. Iată apelul integral al asociaţiei menţionate:

“Domnule Prim-ministru,

Domnule Ministru,

Urmare publicării în Monitorul Oficial a OM nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura, începând de mâine 31 martie 2020, montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi de a dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune.

Nicio autoritate publică locală nu deţine în acest moment resursele financiare, materiale şi umane pentru a implementa o asemenea măsură, care implică:

1. Achiziţia de dispozitive şi soluţii dezinfectante şi punerea acestora gratuit la dispoziţia populaţiei care locuieşte în clădiri colective. Vă rugăm să ţineţi seama că cea mai mare parte a populaţiei din municipii (peste 10 milioane de cetăţeni) locuieşte în clădiri colective.

2. Asigurarea lucrărilor de montare a dispozitivelor şi ulterior paza şi aprovizionarea permanentă a acestora, în spaţii proprietate privată.

3. Achiziţia de soluţii dezinfectante specifice pentru spaţiile comune ale clădirilor colective şi achiziţia de servicii de curăţenie permanentă/dezinsecţie pentru blocurile de locuinţe.

Mai mult, din analizele şi evaluările făcute deja de autorităţile publice locale, nu au fost identificate entităţi comerciale care să furnizeze, la acest moment, dispozitive şi soluţii dezinfectante care să asigure nevoile a mai mult de jumătate din populaţia României.

Faţă de acestea, vă solicităm revizuirea prevederilor art.6 alin. 1 din OM nr. 4/2020, în sensul responsabilizării asociaţiilor de proprietari în ducerea la îndeplinire a acestei obligaţii, cu sprijinul autorităţilor publice locale sau asigurarea dispozitivelor şi dezinfectanţilor necesari în conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei .

În subsidiar, vă rugăm ca prin intermediul Ministerului Sănătaţii, să asiguraţi informarea direcţiilor de sănătate publică şi a unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la:

1. lista dezinfectanţilor eficienţi în combaterea COVID-19, pe tipuri de utilizare (dezinfectare mâni, spaţii publice, spaţii de locuit, spaţii de tranzit)

2. posibile surse de aprovizionare (producători naţionali/importatori).

Vă reamintim că în această perioadă au fost reglementate noi obligaţii pentru administraţia publică locală:

1. Să asigure măsuri de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 (art.29 din Decretul 195/2020)

2. Să asigure conform HG nr. 201/2020, spaţii special amenajate pentru carantina în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19, inclusiv

• servicii de curătenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie (min. 2 rânduri/ pat), prosoape, protecţia bagajelor persoanelor şi a altor efecte personale ale acestora

• 3 mese/zi/persoană inclusiv asigurarea tacâmurilor /farfuriilor de unică folosinţă

• 2-4 l/zi/persoană, inclusiv costul paharelor de unica folosinţă

• îmbrăcăminte corespunzătoare

• tratamente medicale necesare pentru persoanele cu afecţiuni medicale preexistente sau care pot aparea pe perioada de carantină, altele decât în legătură cu îmbolnăvirea prin COVID19

• translator, dacă este cazul.

3. Să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor (art.8 din OM 2/2020)

4. Să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora (art.6 din OM 3/2020)

5. Să asigure spaţii hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora (art.7 din OM 4/2020).

Pentru ducerea la îndeplinire a acestor obligaţii vă rugăm să emiteţi în regim de urgenţă actele normative care să asigure autorităţilor publice locale instrumentele şi resursele necesare:

1. Reglementarea posibilităţii ca APL să efectueze achiziţii directe de bunuri, servicii şi lucrări necesare combaterii epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, fără aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale.

2. Efectuarea rectificării bugetare şi alocarea de fonduri în regim de urgenţă municipiilor şi oraşelor. Vă solicităm să aveţi în vedere că suspendarea/încetarea activităţii unor agenţi economici va duce la diminuarea drastică, începând cu această lună, a alimentării cu sume provenite din impozitul pe venit (IV) la nivelul tuturor unităţilor administrativ teritoriale, iar amânarea plăţii impozitelor şi taxelor locale până la data de 30 iunie, măsură benefică pentru populaţie, afectează substanţial bugetele locale.

Aşteptăm răspunsul dvs.

Cu consideraţie,

In numele Comitetului Director al AMR,

Robert Sorin NEGOIŢĂ

Preşedintele AMR



Comitetul Director al AMR:

1. Robert Sorin NEGOIŢĂ, Primarul sectorului 3

2. Ilie Gavril BOLOJAN, Primarul municipiului Oradea

3. Ion LUNGU, Primarul municipiului Suceava

4. Mihail GENOIU, Primarul municipiului Craiova

5. Dan BOBOUŢANU, Primarul municipiului Hunedoara

6. Ovidiu Teodor CREŢU, Primarul municipiului Bistriţa

7. Daniel Ştefan DRĂGULIN, Primarul municipiului Călăraşi

8. Decebal FĂGĂDĂU, Primarul municipiului Constanţa

9. Nicolae Florin OANCEA, Primarul municipiului Deva

10. Viorel Marian DRAGOMIR, Primarul municipiului Brăila

11. Adrian MOCIONIU, Primarul municipiului Slobozia

12. Tiberiu Iacob RIDZI, Primarul municipiului Petroşani

13. Árpád András ANTAL, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe

14. Nicolae BARBU, Primarul municipiului Giurgiu

15. Emil BOC, Primarul municipiului Cluj Napoca

16. Marcel ROMANESCU, Primarul municipiului Târgu Jiu

17. Mihai CHIRICA, Primarul municipiului Iaşi

18. Kereskenyi GABOR, Primarul municipiului Satu Mare

19. Cristi MISĂILĂ, Primarul municipiului Focşani

20. Călin BIBARŢ, Primarul municipiului Arad

21. Cosmin NECULA, Primarul municipiului Bacău

22. Ionuţ Florin PUCHEANU, Primarul municipiului Galaţi

23. Constantin TOMA, Primarul municipiului Buzău

24. Francisc BOLDEA, Primarul municipiului Lugoj

25. Dumitru BOROŞ, Primarul municipiului Bârlad

26. Ionel CIUNT, Primarul municipiului Zalău

27. Constantin HOGEA, Primarul municipiului Tulcea

28. Lucian MICU, Primarul municipiului Roman

29. Costan MORAR, Primarul municipiului Dej

30. Nicolae ROBU, Primarul municipiului Timişoara

31. Marius SCRECIU, Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin“.