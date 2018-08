Preşedintele TSD Slatina, despre românii din străinătate veniţi la protest: „Să vă fie ruşine, mizeriilor!“

Tânărul de 28 ani, ales în această primăvară preşedinte al organizaţiei de tineret Slatina a PSD, se află în concediu în Grecia, de acolo comentând, ieri, pe Facebook, o ştire DIGI 24 despre protestul pregătit de românii din străinătate. „La vot nu ieşiţi, la circ sunteţi primii! Să vă fie ruşine, mizeriilor!“, a scris Alexandru Berechet, care pe lângă funcţia politică ocupă şi un post de consilier în Consiliul local Slatina şi postul de director de marketing la societatea Dezvoltare Urbană Slatina, înfiinţată de primărie anul trecut pentru a se ocupa de lucrările de peisagistică din municipiu.

Reacţiile internauţilor nu s-au lăsat aşteptate, cei deranjaţi de limbajul tânărului director replicând: „Îmi este ruşine...că eşti român!“, „Mergi la somn, e deja târziu pentru tine,“, Penibil, observ că ne mândrim cu poza de profil... Nu ai niciun drept să jigneşti“, „Te-ai trezit şi tu? Mai cauţi loc spre Madagascar, am auzit că se ocupă locurile repede“.

Sub avalanşa de răspunsuri, Alexandru Berechet a mai postat un „Nebunilor!“, şi încercând să explice sensul primei postări a scris: „Suntem cred că vreo 12 milioane cu drept de vot... am ieşit câţiva la vot... nu vreau să decidă sau să mă înjure unu care spărgea seminţe şi bea bere în duminica votului şi acum s-a trezit că ar ieşi la miting... că are impresia că i se cuvine orice!“.

Judeţul Olt s-a clasat, la majoritatea tururilor de alegeri, pe unul din primele două locuri în ierarhia naţională ca procente obţinute de PSD, lupta ducându-se inclusiv pe Facebook, Alex Berechet făcând parte din echipa care se ocupă de anumite conturi de Facebook.

Pe de altă parte, protestele anti-guvernare au fost de fiecare dată slabe în Olt, la protestul de astăzi plecându-se din municipiul Slatina către Bucureşti pe cont propriu, câţiva slătineni făcând şi ei parte dintr-un convoi format din protestatari din Oltenia - din Gorj, Dolj şi Olt. Reprezentarea a fost, în schimb, impresionantă la mitingul de susţinere a PSD, din judeţul condus până nu demult de vicepremierul Paul Stănescu fiind duşi cu autocare, microbuze şi maşini personale aproximativ 10.000 oameni.