Prefectura Olt, despre primii pacienţi diagnosticaţi cu Covid-19 internaţi la Slatina: „S-au aflat în izolare la domiciliu, sub supravegherea forţelor de ordine“

Este vorba despre un bărbat din Drăgăneşti-Olt, fost cadru MAI, şi despre o femeie din Sârbii Măgura, ambii tratându-se la Spitalul Gerota din VBucureşti, spitalul infectat de un fost cadrul MAI care a ascuns faptul că a călătorit în străinătate.

Prefectura Olt a confirmat în această seară informaţiile apărute pe surse, precizând că cei doi pacienţi se aflau în atenţia autorităţilor, izolaţi la domiciliu, fiind supravegheaţi de forţele de ordine pentru a se asigura că respectă condiţiile autoizolării.

„În urma apariţiei în mass-media locală, în data de 31 martie a.c., a unor articole care privesc starea de sănătate a doi pacienţi din judeţul Olt şi solicitarea unui punct de vedere din partea instituţiilor abilitate, vă facem cunoscut că toate informaţiile privind evoluţia eventualelor cazuri pozitive sunt confirmate sau infirmate doar de către Grupul de Comunicare Strategică.

(...) Cazurile la care mass-media locală face referire, doi cetăţeni din judeţul Olt care au fost internaţi la spitalul din Bucureşti, s-au aflat în izolare la domiciliu, sub supravegherea forţelor de ordine publică, asigurându-se un control permanent la locaţiile în care se instituise măsura izolării la domiciliu, neexistând, sub nici o formă, în urma anchetei, vreo suspiciune că persoanele izolate ar fi părăsit domiciliul. Precizăm că pacienţii nu prezintă simptomatologie specifică infectării cu COVID-19 şi, conform procedurilor, acestea au fost transportate cu Autovehiculul Transport Personal şi Victime Multiple (ATPVM) din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, transport însoţit de o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Olt şi au fost internate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, sub supravegherea medicilor care cunoşteau istoricul epidemiologic, luându-se toate măsurile necesare în vederea asigurării unei gestionări corecte a situaţiei“, au transmis reprezentanţii prefecturii Olt.

Cei doi pacienţi, pacientul cu numărul 6 şi pacientul cu numărul 7 confirmaţi în judeţ, vor fi trataţi la spitalul din Slatina pentru că odată cu trecerea la secnariul 4, de la depăşirea numărului de 2.000 cazuri confirmate la nivel naţional, două spitale din judeţ au fost introduse în rândul spitalelor care tratează patologie Covid-19. Este vorba de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, care va trata cazurile uşoare şi medii de pacienţi diagnosticaţi cu Covdi-19 fără altă patologie, în timp ce bolnavii cu comorbidităţi vor ajunge la Caracal. În Slatian sunt pregătite 25 paturi, în condiţii de rezervă sau saloane cu grup sanitar propriu, patru dintre aceste locuri fiind pentru Terapie Intensivă.