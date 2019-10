Povestea de 40 ani a liceului pe care l-au absolvit Craioveanu, Piţurcă sau soţul Vioricăi Dăncilă: „Eram ca palestinienii, peste tot şi nicăieri“

Liceul Tehnologic „Alexe Marin“ din Slatina a împlinit 40 de ani, iar la aniversare au depănat amintiri foşti şi actuali profesori, care şi-au întâlnit cu bucurie foştii elevi. Liceul este ultimul, industrial, din Slatina care a luat fiinţă, în septembrie 1979. A avut o istorie destul de zbuciumată, elevii învăţând, la un moment dat, în mai multe localuri de şcoală. „Eram ca palestinienii, peste tot şi nicăieri“, şi-a amintit primul director al unităţii de învăţământ, Marian Maican.



S-a desprins din Liceul de Construcţii şi s-a numit iniţial Şcoala Profesională nr. 2 Slatina, de la cele câteva clase cu profil mecanică ajungându-se, în anul şcolar 1985/1986, la 76 clase, cu aproape 2.800 de elevi în total, răspândiţi în tot oraşul, din lipsa unui spaţiu propriu. În primii doi ani au predominat clasele de şcoală profesională, din al treilea an de funcţionare raportul s-a schimbat, iar în cel de-al şaselea a apărut şi şcoala de maiştri.



În 1982 şcoala s-a transformat în Liceul Industrial nr. 3 şi a „înghiţit“ spre disperarea elevilor şcolii preluate, şi clasele terminale ale Liceului Pedagogic Slatina, desfiinţat în 1982 şi reînfiinţat după 1990. „Sunt din prima promoţie de învăţători absolvenţi ai Liceului Industrial nr. 3“, a dezvăluit Iliuţă Brăileanu, directorul Palatului Copiilor Slatina, fost elev al liceului.

Coleg cu el de liceu, dar la clasele de mecanică, seral (Liceul Pedagogic avea clase de pedagogic şi filologie, iar la seral, clase de mecanică), a fost fostul fotbalist şi actual antrenor Victor Piţurcă. „Era mai mare el, noi doar ştiam că la seral vin şi fotbalişti, nu ne-ntâlneam cu ei. Veneau primari, tot felul de oameni care ocupau la acel moment diverse funcţii şi-şi terminau studiile“, a mai spus Brăileanu. Tot pe lista absolvenţilor de la actualul liceu „Alexe Marin“ se regăseşte şi George Craioveanu, un alt fost fotbalist îndrăgit de olteni.

„Fabrică“ de viitori poliţişti

„40 de ani am predat, din 1979 până în 2019, numai aici. Am predat instruire practică, iar soţia, limba şi literatura română, dar dânsa doar până în 1990. Era nevoie, se înfiinţase platforma industrială, iar noi şcolarizam pentru Întreprinderea de Piese Turnate din Aluminiu, pentru industria auto, şcolarizam pentru Utilajul Alimentar... (...) Am avut foarte mulţi absolvenţi în poliţie, cred că am avut câteva sute de poliţişti: comandantul de la poliţia Braşov, comandantul de la poliţia Baia Mare, procurorul Negrilă, alţii şi alţii. Piţurcă a ajuns cu fotbalul, au fost mai mulţi fotbalişti pe aici. Domnul Dăncilă (n.r. – Cristinel Dăncilă, soţul premierului Viorica Dăncilă) nu a fost la noi, a fost absolvent la Construcţii, dar ştiţi că am fuzionat în 2014“, a declarat profesorul Ion Roşanu, care a predat până la finele anului şcolar trecut.

„Numărul celor care au trecut prin liceu sunt peste 60.000, dar ca număr de absolvenţi sunt peste 15.000. Marea majoritatea sunt muncitori pe platforma Slatina, dar avem şi foarte mulţi absolvenţi de învăţământ superior - ingineri, profesori, absolvenţi de drept- procurori, judecători, medici, din toate categoriile. Asta dovedeşte că acest liceu, de-a lungul celor 40 de ani, a avut profesori foarte buni, care sunt actualmente profesori şi la alte licee. Noi am fost un exportator de resursă umană către alte licee“, a spus fostul director Marian Maican, amintind despre începutul greu. A fost primul liceu cu un contract de producţie pentru elevii săi, cu banii astfel câştigaţi, a spus fostul director, reuşindu-se dotarea atelierelor-şcoală.

„M-au crezut nebun. Cum să fac plan de producţie când eu n-am bază materială, n-am şcoală, n-am nimic. Ne-am înfiinţat în fosta şcoală generală. În sfârşit, am spus că e treaba mea cum voi realiza acel plan, dar îl voi realiza. Am primit 50.000 lei, am cumpărat scule şi dispozitive. Vreau să vă spun că maiştrii de atunci se duceau pe şantiere, adunau fier vechi şi construiau bancuri de lucru. Nu a fost atât de simplu“, a completat fostul director Maican.

„Sper să plece cât mai puţini dintre voi“

Directrul în funcţie, Marian Croitoru, cel de-al zecelea director al acestei şcoli, le-a decernat foştilor săi colegi diplome de excelenţă. S-au ţinut de asemenea momente de reculegere pentru colegii care au decedat, iar în cadrul activităţii festive au luat cuvântul actualii colaboratori ai şcolii.



Generaţiile actuale de elevi nu seamănă cu cele din trecut, a fost concluzia, iar mirajul străinătăţii în continuare există, au constatat profesorii şi invitaţii. Sfatul pe care aceştia l-au dat, în schimb, actualilor elevi este să înveţe bine o meserie şi să meargă oriunde cu fruntea sus. „Ţara asta nu are nevoie doar de avocaţi şi economişti“, au auzit actualii elevi.



„Spunea domnul director despre patriotism. Noţiunea poate fi comentată. Văd că în sala asta e steagul României şi ar trebui să fie în fiecare şcoală. Dar, ca să facem copiii ăştia să-şi iubească ţara şi să stea aici, trebuie să le arătăm că şi noi îi iubim pe ei“, li s-a adresat managerul Dumitru Popescu, cel care patronează o societate aflată în colaborare cu acest liceu. „Sper să plece cât mai puţini dintre voi“, a fost şi mesajul inspectorului şcolar pentru discipline tehnice din cadrul IŞJ Olt, Vera Rachina.

Experimente interactive cu profesori universitari

„Fără muncitori nu facem nimic. Eu am terminat Liceul Energetic din Craiova, am terminat Facultatea de Fizică cu 10, şef de promoţie pe ţară. Nu mi-e ruşine că sunt la acest liceu, predau de 37 de ani, m-am dedicat acestor copii şi mă dedic, copiii ăştia, mulţi, provin din medii defavorizate. Au nevoie de oameni care să-i înţeleagă şi să fie lângă ei, să-i valorizeze“, a declarat prof. Costinela Mailat, explicând că profesorii şcolii se confruntă acum mai mult decât în trecut cu ideile preconcepute. Elevii nu sunt nici pe departe încurajaţi să înveţe o meserie, ci aleg liceul tehnologic doar ca o variantă de rezervă.



Cei care ajung să înveţe la „Alexe Marin“ au însă parte de experienţe unice, în baza unui parteneriat cu Universitatea Craiova profesorii universitari desfăşurând în liceu experimente interactive. Elevii au ajuns, graţie acestui parteneriat, la concursuri de inventică, fiind şi medaliaţi.

Actualul director al liceului, mulţumindu-le foştilor profesori

Parteneriatele cu angajatorii, pe de altă parte, îi ajută să înveţe exact pe utilajele pe care ajung, foarte mulţi dintre ei, să le folosească după absolvire, cei mai buni fiind angajaţi. Liceul are în acest an patru clase de învăţământ profesional dual, elevii beneficiind de bursa profesională de 200 lei pe care o acordă statul, la care se adaugă bursa de 200 lei acordată de angajator.