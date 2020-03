„Pot să-mi transport cu maşina soţia/ soţul la/ de la serviciu?“. Ce răspuns a furnizat Poliţia Română

Zeci de întrebări îşi aşteaptă răspunsul, şi la această oră, pe contul official de Facebook al Poliţiei Române, în timp ce o precizare adusă în această dimineaţă nu a făcut decât să nască şi alte întrebări. Iată postarea de la care a pornit un lung şir de cometarii:

„Întrebare: Pot să-mi transport cu maşina soţia/soţul la/de la serviciu?“

Răspuns: Dacă apreciaţi că motivul deplasării este unul justificat, puteţi face acest lucru completând declaraţia pe proprie răspundere raportat la prevederea din art.1 litera d din Ordonanţa Militară nr. 3 din 2020 (deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie).

După cum se poate constata, situaţiile cuprinse în normă au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumită importanţă.

O astfel de situaţie ar putea fi justificată dacă nu există mijloace de transport în comun sau dacă riscul expunerii la infectare este mai mare (deplasarea la locul de muncă ar presupune schimbarea mai multor mijloace de transport în comun, timpii de aşteptare în staţii, etc).“

Răspunsul nu i-a lămurit nici pe departe pe cei care se află în această situaţie, şi, mai mult, cetăţenii au semnalat de asemenea faptul că la un alt număr de telefon pus la dispoziţie pentru informare au primit un alt răspuns.

„Ce sa mai inteleg, am sunat la telverde si acolo mi s-a spus ca trebuie sa bifez litera a ...acum vad ca raspunsul e sa completez litera d ....poate era mai normal, sa fi fost punct separat in care se poate specifica foarte clar, ca un membru al familiei poate transporta, oricare alt membru al familiei la serviciu! ..pentru ca e evident, e o masura de prevenire a raspandirii coronavirus...locuind in familie oricum daca unul din membru e expus e contact direct, deci sunt expusi tot,i practic mergand impreuna nu contribuie la raspandirea virusului, in schimb, daca membrul familiei merge cu taxi/transport in comun se expune in plus ...deci apare un risc mai mare de transmitere a virusului ...“, semnalează un comentator.

„Pe stradă nu avem voie grup de 3 persoane, dar în autobuz putem urca 10“

Altcineva apreciază că măsura de a oblige cetăţenii să circule cu mijloacele de transport în comun este ilogică.



„În condiţiile în care în Bucureşti a fost redus numărul de autobuze iar Metrorex a redus numărul de garnituri, asta însemnând creşterea densităţii călătorilor, mi se pare o chestie de bun simţ ca noi, cei care ne putem transporta soţul/soţia la serviciu pentru minimzarea contactului cu alte persoane, să o putem face respectând traseul specificat în declaraţie. Nu vi se pare logic?“, spune comentatorul, în timp ce şi alte personae intervin îna celaşi sens.

„Chiar daca transportul in comun e disponibil, riscul de infectare e mai mare decat daca merg cu sotul in masina la serviciu, nu? Ideal ar fi sa putem alege ce e mai sigur pentru sanatatea noastra, nu sa decida altii! Adica pe strada nu avem voie grup de 3 persoane, dar in autobuz putem urca 10. Cum se respecta ordonanta??? E strict dreptul meu sa aleg cu ce plec si vin de la serviciu si sa am grija sa nu ma infectez!!

Da, e logic, eu nu vreau sa ma expun mai multor persoane in mijloacele de transport in comun. E clar ca suntem mult mai in siguranta in masina personala. Asteptam un raspuns si o eventuala modificare/clarificare a ordonantelor in acest sens. Adica acolo la motive justificate sa fie stipulat transportul unei persoane sot sotie frate cumnat .....catre locul de munca! Politia romana sper ca nu ne zice hai sa aglomeram cat mai multi autobuzele, poate crapam dracu toti mai repede nu?!? Hai sa sufocam spitalele cu oameni care s-ar putea infecta cate 20 o data intr-un autobuz in care stranuta o persoana fara masca 🙄🙄🙄🙄🙄. Noi astia care comentam aici, e clar ca mergem la munca, serviciul nostru nu este unul din acela sa putem munci de-acasa, deci, repet, daca se poate sa ne ferim de ce sa nu o facem?!?“, a intervenit altcineva.

„Nu e o urgenţă, dar e o necesitate“

„Intr-adevar, sa ma duca sotul la serviciu si sa ma ia de la serviciu cu masina personala nu e o urgenta, dar e o NECESITATE! Copilul meu sta in casa de cand s-au inchis scolile. Nu e normal sa fiu obligata sa ma deplasez cu transportul in comun unde sunt expusa infectarii pentru ca apoi sa vin la copil pe care il tin in casa pentru a-l proteja. In urma cu cativa ani, copilul meu a avut probleme cu plamanii de ce sa fiu obligata sa merg cu transportul in comun cand eu vreau sa ma protejez pe mine si familia mea“, a comentat o doamnă.

„ Nu înţeleg: CÂND SE SCRIU ORDONANŢELE ASTEA CEI CARE O FAC SUNT DROGAŢI? că altfel nu se explică lipsa de logică:

- cum poate să nu fie permis să mergi cu maşina personală când e la mintea cocoşului că în autobuz riscul de infectare e mai mare?

- de ce nu vindeţi la preţ corect măşti, dezinfectanţi şi mănuşi la toată lumea pe card de sănătate şi să deblocaţi odată activităţile?...iar poliţia, SRI şi armata puneţi-o pe urmele şi să păzească pe cei care au venit din străinătate cu virusul şi cu bani pentru amenzile guvernului, nu pe urmele noastre care de abia ne tragem traiul în ţară plătind taxe (TAIWAN aşa a făcut şi nu are nici măcar morţii noştri)“, scrie altcineva.

De menţionat că, deşi printre comentariile redate au fost postate şi alte întrebări, privitoare la alte situaţii, administratorii contului postând în anumite cazuri răspunsuri, pentru nelămuririle legate de răspunsul la întrebarea „Pot să-mi transport cu maşina soţia/soţul la/de la serviciu?“ nu s-a mai intervenit.