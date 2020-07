Pornografie infantilă într-o instituţie de cultură din Olt: „Şi-a introdus mâna în lenjeria intimă a minorei şi a pipăit-o“

Bărbatul, care este referent cultural la Casa de Cultură din Drăgăneşti-Olt, este în vizorul procurorilor DIICOT încă de anul trecut, când ar fi abordat-o pentru prima dată pe fata de 10 ani, căreia i-a arătat imagini pornografice cu minori. Procurorii au făcut astăzi trei percheziţii şi au chemat la audieri mai multe persoane.



„La data de 07.07.2020, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Olt împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, au efectuat un număr de 3 percheziţii pe raza oraşului Drăgăneşti-Olt, dintre care o percheziţie în incinta unei instituţii culturale, într-o cauză în care se efectuează cercetări faţă de un suspect, în vârstă de 62 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă şi corupere sexuală.

În fapt s-a reţinut că la data de 10. 04.2019, in jurul orelor 15.00, în timp ce se afla în incinta unei instituţii culturale, la cursuri de dans, o minoră, în vârstă de 10 ani, a fost invitată de suspect, referentul unităţii, în biroul acestuia, ocazie cu care i-a prezentat un film cu minori în ipostaze pornografice.

La data de 14.04.2019, în jurul orelor 12.45, în timp ce minora se afla in aceeaşi locaţie pentru a viziona un spectacol de teatru, a fost invitată din nou in biroul său de către suspect, pe motivul ca doreşte sa îi facă cadou un ceas de mană, ocazie cu care acesta şi-a introdus mana în lenjeria intimă o minorei şi a pipăit-o în zona organelor genitale“, precizează DIICOT, într-un comunicat de presă.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Olt au fost aduse, în vederea audierii, şapte persoane, acţiunea fiind efectuată cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Olt.

Viceprimarul din Drăgăneşti-Olt, Dumitru Ciubuc, spune că a auzit pentru prima dată de suspiciunile asupra angajatului primăriei anul trecut, când Cornel Enache, persoana cercetată de procurori şi acuzată de corupere sexuală, ar fi respins acuzaţiile. Bărbatul, care lucra împreună cu soţia în aceeaşi clădire, aceasta fiind bibliotecar, se apropie de pensie. După demararea cercetărilor, acestuia i-a fost schimbat locul de muncă, fiind mutat la cămiunul cultural din satul Comani.