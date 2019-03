Porci morţi, aruncaţi la marginea localităţii oltene Ipoteşti. Cum îşi explică sătenii cele întâmplate

Cadavrele, care, conform declaraţiei primarului comunei Ipoteşti, Ion Căpraru, intraseră deja în putrefacţie, ar fi fost abandonate la sfârşitul săptămânii trecute pe un teren de la marginea localităţii ipoteşti, situat la aproximativ 1 kilometru de DJ 546 D.

„Eu duminică am primit un apel pe telefon, cu număr privat: «Dom’ primar, vedeţi că aveţi nişte porci morţi pe izlaz!». Am anunţat DSVSA-ul şi luni ne-am dus împreună şi, într-adevăr, am descoperit 35 de porci. Am întrebat ciobanul de la stâna din apropiere, a zis că ar fi văzut o dubiţă, dar că nu i-a văzut numărul, fiind departe“, a declarat primarul, menţionând de asemenea că din anumite discuţii ale specialiştilor ar fi dedus că s-ar fi găsit şi crotalii şi că acele crotalii ar indica provenienţa din judeţele Constanţa şi Călăraşi. Una dintre ipoteze ar fi că animalele ar fi trebuit să ajungă drept hrană pentru câini în zonă, oamenii nedorind să accepte că cineva ar fi intenţionat să aducă pesta porcină africană în localitatea lor. Rezultatele analizelor de laborator nu au fost, deocamdată, comunicate

DSVSA Olt a confirmat evenimentul, menţionând că au fost prelevate probe biologice de la porcii găsiţi şi că acestea au fost transmise laboratorului din Dolj. „În data de 25.03.2019, în timpul efectuării examinării clinice la suinele existente în gospodăriile populaţiei din localitatea Ipoteşti ca urmare a stabilirii zonei de protecţie şi a zonei de supraveghere, medicii veterinari oficiali au fost informaţi despre existenţa unor cadavre de suine în apropierea unei stâne.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt a procedat la identificarea numărului de cadavre, la ecarisarea teritoriului şi la prelevarea probelor de organe pentru efectuarea examenelor de laborator. Probele au fost expediate către LSVSA Dolj pentru confirmarea sau infirmarea pestei porcine africane şi a pestei porcine clasice. S-a efectuat dezinfecţia locului de îngropare şi a tuturor materialelor posibil contaminate din zona respectivă“, au precizat reprezentanţii DSVSA Olt, prin intermediul unui comunicat de presă.

