Poliţistul care a „rezolvat“ un caz de ameninţare în favoarea agresorului, condamnat. Victima este un tânăr crescut în sistemul de protecţie

Poliţistul a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare, însă s-a dispus suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani.

Acestuia i-au fost fixate şi mai multe obligaţii şi interdicţii prin soluţia rămasă definitivă, însă sentinţa îl mai afectează prea puţin, poliţistul ieşind din 2019 din sistem prin pensionare. Între timp victima a părăsit, la rândul ei, sistemul de protecţie.

Cum l-a protejat poliţistul pe agresor

În noiembrie 2016, o altercaţie avea loc pe terenul de sport al unei şcoli din oraşul Corabia, din judeţul Olt. Gabriel, pe atunci elev al şcolii, se afla, într-o sâmbătă, pe teren împreună cu alţi prieteni.

Unul dintre aceştia a fost ameninţat de către Sali Bercea, un adolescent care abandonase şcoala. Gabriel a sărit în ajutorul prietenului său, iar de aici adolescentul a devenit noua victimă.

Agresorul l-a lovit şi l-a ameninţat cu corecţii fizice. În următoarele zile ameninţările au continuat, fie direct, fie transmise prin intermediul altor persoane, până când Gabriel, de frică, a început să absenteze de la şcoală.

Reprezentanţii unităţii de învăţământ au luat în acest context legătura cu reprezentanţii căsuţei de tip familial în care Gabriel era îngrijit şi aşa a ieşit la iveală motivul pentru care adolescentului îi era frică să mai păşească în afara casei.

Reprezentantul legal al adolescentului a contactat un poliţist de proximitate, cu intenţia de a depune plângere. Poliţistul l-a convins că se va ocupa personal de caz şi că nu ar mai fi nevoie de plângere scrisă.

Doar că lucrurile s-au complicat, ameninţările au continuat, aşa că a fost depusă şi plângerea scrisă. Cazul a fost „instrumentat“ de poliţistul Dinu Sabin Gabriel, acesta concluzionând că nu sunt probe care să dovedească agresiunea sau ameninţările, aşa că l-a închis. Agresorul a contraatacat şi a depus la rândul său o plângere împotriva lui Gabriel, prezentând şi un certificat medico-legal care atesta o fractură de mandibula pe care, spunea Sali Bercea, i-ar fi produs-o Gabriel.

Între timp însă adolescentul agresiv a comis şi alte infracţiuni, astfel încât un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, conexând informaţiile, a descoperit că Sali Bercea fusese agresat într-un alt context şi de cu totul alte persoane.

Sali Bercea nu doar că nu s-a oprit, ci s-a folosit de plângerea depusă împotriva lui Gabriel pentru a-l şantaja pe acesta. I-a cerut adolescentului aflat în grija statului 10.000 lei pentru a-şi retrage plângerea. Timp de aproape un an şi jumătate Gabriel a fost constant ameninţat şi presat de Sali Bercea, până când anchetatorii au pus la cale un flagrant, astfel obţinând atât dovezi privind acţiunile de ameninţare, cât şi cele ale infracţiunii de şantaj.

Pus sub acuzare nu a fost însă doar agresorul Sali Bercea, pe atunci încă minor, ci şi poliţistul care a „fabricat“ probe pentru a putea închide dosarul iniţial. Concret, poliţistul a întocmit un proces verbal conform căruia martorul indicat de Gabriel pentru a susţine cele întâmplate pe terenul de sport nu susţine versiunea victimei şi, mai mult, nu este de acord să depună mărturie.

În realitate, însă, poliţistul nici măcar nu îl contactase pe băiat. Procurorul a mai menţionat în rechizitoriu şi faptul că Gabriel a fost audiat de către poliţist în absenţa unui avocat, încălcându-i-se, astfel, minorului drepturile.

Judecătoria Corabia l-a condamnat pe Sali Bercea la doi ani şi o lună de închisoare, cu executarea pedepsei, pentru şantaj, ameninţare şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Poliţistul a fost la rândul său condamnat la un an de închisoare pentru fals intelectual şi încă un an pentru favorizarea făptuitorului, pedeapsa finală calculată fiind de un an şi patru luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de încercare de 3 ani. La mai bine de un an distanţă de la prima sentinţă, hotărârea Judecătoriei Corabia a fost menţinută de Curtea de Apel Craiova care a respins, joi, 10 februarie 2022, apelul inculpaţilor.

Gabriel, pentru care procurorul solicitase iniţial şi daune morale în valoare de 100.000 euro, a renunţat la despăgubiri. Între timp tânărul a părăsit sistemul de protecţie, devenind major şi încheindu-şi studiile, în timp ce poliţistul îşi vede liniştit de pensie.

