Poliţiştii cer de cinci ani o lege ca să poată urmări telefoanele persoanelor dispărute: „Am cerut la toate guvernele posibile şi imposibile“

O procedură rapidă prin care telefonul Alexandrei, fata dispărută la Caracal şi despre care se suspectează că ar fi fost ucisă de Gheoghe Dincă, să fie pus sub urmărire şi localizat imediat ce părinţii acesteia au anunţat dispariţia ar fi putut schimba soarta copilei. În cazul ei, în schimb, deşi părinţii au anunţat dispariţia miercuri seara, la postul de poliţie din comună, în jurul orei 20,00, telefonul a putut fi pus sub urmărire de-abia joi, la ora 11,00 când era deja înregistrat un dosar penal.

Care sunt impedimentele

Un caz de dispariţie „obişnuită“, cu plecare voluntară de la domiciliu, presupune doar operaţiuni specifice de căutare pe care le instituie poliţiştii, iar asta se întâmplă, de obicei, la 24 de ore de la părăsirea domiciliului. Când membrii familiei vin şi spun că nu stă în obişnuinţa celui dispărut să plece de acasă, sau când au indicii că ar fi vorba de mai mult, poliţiştii adună probe (de exemplu declaraţii ale vecinilor, ale profesorilor care vorbesc despre comportamentul celui dispărut etc.), înregistrează dosar penal pentru lipsire de libertate şi, în baza lui, efectiv pot cere măsuri care trebuie aprobate de magistraţi. Obţinerea unui mandat de localizare a telefonului, de exemplu, durează astfel de la câteva ore din momentul înregistrării dosarului penal şi până la câteva zile. Poliţiştii au cerut constant, în ultimii ani, proceduri ca să poată interveni ocolind acest circuit, cu atât mai mult cu cât pentru localizarea telefonului este nevoie ca aparatul să fie încărcat şi să fie deschis.

După scandalul ultimelor zile se pune, în sfârşit, problema unui proiect normativ, care urmează să ajungă pe masa Guvernului săptămâna viitoare (în condiţiile în care sunt informaţii că un proiect legislativ mai vechi ar fi fost retras între timp). „Am cerut la toate guvernele posibile şi imposibile, în ultimii cinci ani. Temerea era afectarea dreptului libertăţii persoanei, că intrăm în viaţa nu ştiu cui, că-i supraveghem telefonul, că-i supraveghem convorbirile, că… “, a declarat liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Dumitru Coarnă, care a explicat avantajele schimbării de procedură.

„În primul rând, putem folosi aparatura de localizare pentru mijloacele electronice. Acum nu putem să interceptăm, nu putem să localizăm într-o dispariţie, numai dacă e infracţiune. Facem dosar penal, dar lucrul ăsta durează. Te duci la parchet, trebuie să iei număr unic, dacă e noaptea… Or, dacă eu aveam această posibilitate, la orice oră vine, eu am un buton pe care îl folosesc procedural şi-l dau în urmărire, şi-atunci primele indicii…(…) Vedeţi că fata (n.r. - Alexandra) a plecat pe 24 şi noi am dat-o în urmărire (n.r. - telefonul ei) pe 25, la ora 11 şi ceva“, a spus Coarnă.

În cazul Alexandrei, localizarea exactă a telefonului de pe care fata a sunat a fost posibilă doar după intervenţia Direcţiei de Operaţiuni Speciale (DOS), un echipaj care executase o misiune în Timiş fiind chemat la Caracal. Pe baza perimetrului oferit iniţial de STS, poliţiştii au avut de făcut căutări pe aproximativ 9 kilometri pătraţi, conform unor surse din anchetă, fiind percheziţionate şi adrese din Redea, o localitate vecină.

