Peste 4.000 lucrări de instrumentat pentru fiecare procuror, media unei structuri de parchet din Olt. „Este inuman.Timpul fizic este insuficient, indiferent cât de mult ne-am mobiliza“

Procurorii din Olt sunt depăşiţi de volumul de activitate în creştere de la un an la altul, în condiţiile în care deficitul de personal se acutizează, a atras atenţia prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Anca Anuţa, cu ocazia prezentării bilanţului activităţii din 2018. Fiecare unitate de parchet din subordine se confruntă cu deficitul de procurori, însă Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina este de departe în cea mai grea situaţie. Aici încărcătura de lucrări de soluţionat pe procuror, inclusiv dosare penale, a depăşit, în 2018, 4.000, în vreme ce dosarele soluţionate au depăşit 2.400/procuror.

„Gradul de ocupare a fost mult sub schemele din 2017, respectiv 66,67%, faţă de 76,92 anul trecut. Aş remarca deficitul major de procurori la Parchetul Slatina, care este prevăzut cu o schemă de 12 procurori, 10 funcţii de execuţie şi două de conducere, însă anul trecut gradul de ocupare a fost de 33,33%, adică opt posturi vacante din cele 12. Cam patru procurori au lucrat la această unitate de parchet, în condiţiile în care volumul de activitate este foarte mare, de pildă la Parchetul Slatina, volumul de activitate, de lucrări, a fost de 24.117. (...) Este foarte mult, şi cu toate astea s-au soluţionat 14.514 lucrări. E adevărat, asta este schema, am încercat cât am putut, din perspectiva atribuţiilor mele, să luăm măsuri pe termen scurt, în sensul că am delegat prim-procuror şi încă un procuror pe funcţii de execuţie, însă sunt, aşa cum spuneam, situaţii doar pe termen scurt. Sper să reglementăm situaţia, am discutat şi cu CSM-ul, am obţinut trei stagiari anul acesta, din ianuarie, însă, ştiţi cum este, după ce dau capacitatea, ei optează. Din nefericire nu sunt nici măcar din circumscripţia teritorială a Parchetului Curţii (n.r. – de Apel Craiova), sunt din Satu-Mare, Baia Mare, deci speranţele sunt foarte mici ca după capacitate să rămână“, a declarat prim-procurorul Anca Anuţa.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a înregistrat, cu toate acestea, cea mai mare eficienţă din aria teritorială a parchetului Curţii de Apel Craiova, procurorii detaşându-se cu o medie de 19 trimiteri în judecată, faţă de 9,27 la Mehedinţi, 4,20 la Gorj, 6,08 la Dolj, a mai precizat prim-procurorul Anuţa.

„Pentru fiecare persoană cauza lui este cea mai importantă“

Procurorii au avut, în anul care a trecut, mii de prezentări în instanţă, care s-au cumulat cu lucrările de rezolvat. Se pune problema prioritizării dosarelor şi îmbunătăţirea duratei de soluţionare a cauzelor, astfel că, pe lista propunerilor de îmbunătăţire a activităţii, se regăsesc: monitorizarea continuă, de către primii procurori, a cauzelor mai vechi de un an de la prima sesizare, aflate în lucru la poliţia judiciară care le instrumentează (deşi de ani buni se înaintează propuneri, poliţia judiciară în continuare nu se află în structura parchetelor, măsură care ar fi permis, spun procurorii, eficientizarea activităţii); verificarea stadiului cercetărilor în cauzele infirmate/redeschise şi restituirea la organele de poliţie a cauzelor vechi; verificarea cauzelor aflate în lucur la procuror, analiza acestora împreună cu procurorul de caz etc. „Justiţiabilii din perspectiva aceasta sunt nemulţumiţi, pentru fiecare persoană cauza lui este cea mai importantă, se doreşte soluţionarea în termen rezonabil, însă foarte puţini înţeleg care este situaţia noastră reală. Vă spuneam că este inadmisibil ca dintr-o schemă de 12 procurori, cu 20 şi ceva de mii de cauze, să lucreze patru procurori, adică este inuman, în condiţiile în care pe lângă aceste lucrări sunt şi participările în şedinţele de judecată , participări care nu sunt puţine. (...) Slatina a vut 3.946 de participări în cauzele penale şi civile. (...) Timpul fizic este insuficient, indiferent cât de mult ne-am mobiliza“, a mai spus prim-procurorul Anuţa.

În total, în 2018, procurorii din Olt au avut de soluţionat 52.277 lucrări, din care au fost soluţionate 35.756. Raportat strict la dosarele penale, operativitatea în soluţionarea acestora a fost de 45,66%, în creştere faţă de anul precedent (43,08%). S-au prezentat în şedinţele de judecată într-un număr de 9.381 cauze penale, punând concluzii la 5.448. Au fost trimişi în judecată 904 inculpaţi, 75 dintre aceştia fiind minori, creşterea numărul de inculpaţi minori fiind semnificativă (cu un an înainte au fost trimişi în judecată 42), mai arată cifrele.



