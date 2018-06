Pericol de pestă porcină africană. Care sunt semnele şi cum pot fermierii să ţină boala departe de gospodărie

Medicii veterinari de liberă practică, gestionarii fondurilor de vânătoare din judeţ, dar şi primăriile au fost informate de măsurile speciale care se adoptă conform strategiei menţionate.

Centru Local de Combatere a Bolilor Olt a impus reguli stricte, cel mai probabil în această perioadă şi controalele fiind intensificate. Circulaţia şi comercializarea animalelor trebuie să se facă doar cu respectarea legislaţiei în domeniu, târgurile autorizate fiind singurele locuri în care se pot comercializa porcii (teoretic, aceeaşi legislaţie trebuie respectată tot timpul, cu toate acestea în Olt multe târguri de animale funcţionează ilegal), şi doar animalele crotaliate şi pentru care proprietarii au certificate sanitar-veterinare. În judeţ, cu respectarea legii funcţionează doar trei târguri, cele autorizate sanitar-veterinar fiind cele din Slătioara, Coloneşti şi Grojdibodu. DSVSA reaminteşte, prin intermediul unui comunicat de presă, că nerespectarea legii se pedepseşte cu amendă între 600-1.200 lei în cazul persoanelor fizice şi 3.000 – 6.000 lei pentru persoanele juridice.

Cum ţinem boala departe de adăpostul porcilor din gospodărie

DSVSA a adresat populaţiei o serie de recomandări în măsură să ţină boala departe de animalele din gospodărie, multe dintre acestea cunoscute de crescătorii de animale, însă, de foarte multe ori, neglijate. Printre acestea se regăsesc:

- nu intraţi în adăpostul animalelor cu hainele pe care le-aţi purtat pe stradă;

- puneţi la intrarea în adăpost o tăviţă cu paie îmbibate în soluţie slabă de sodă caustică;

- creşteţi porcii în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a intra în contact cu animalele din alte gospodării sau cu alţi fermieri;

- nu hrăniţi animalele cu resturi/spălături/lături provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii, sau resturi de carne;

- nu scoateţi vierii sau scroafele, în scop de montă, în alte gospodării;

- nu cumpăraţi porci din locuri neautorizate, fără crotalie şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate;

- nu folosiţi pentru hrănirea animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că alte animale ar fi putut intra în contact cu aceasta;

- anunţaţi cazurile de mortalitate medicilor veterinari de liberă practică.

Care sunt semnele că animalele ar putea avea boala

Pesta porcină africană are multe semne comune cu ale altor boli (pesta porcină clasică, rujetul etc.), a precizat medicul Venera Popa, purtătorul de cuvânt al DSVSA Olt. Câteva, însă, ne-ar putea alerta cu privire la faptul că este pestă porcină africană: temperatură foarte ridicată - 40,5 - 42 grade Celsius, roşeaţă sau învineţirea pielii, a marginilor urechilor, a vârfurilor picioarelor, la nivelul abdomenului şi pieptului, lipsa poftei de mâncare, cu apatie, apare împleticirea în mers cu 24-48 ore înaintea morţii, vomă, diaree, uneori cu sânge, scurgeri la nivelul ochilor. Perioada de incubaţie a virusului este între 3-15 zile, iar în formele acute, între 3 şi 5 zile, în acest interval apărând simptomele amintite. Nu există tratament, iar boala nu se transmite la om sau la alte specii, a mai precizat dr. Popa. Boala are o mortalitate foarte ridicată, aproape 100%, intervenită în scurt timp, şi contagiozitate foarte mare.

În cazul în care animalele din gospodărie sunt afectate, doar pentru cele înregistrate în Baza Naţională de Date (BND) şi în Registrul Agricol se pot acorda despăgubiri, reprezentanţii DSVSA insistând, şi cu această ocazie, să le reamintească fermierilor de obligativitatea de a înregistra animalele din gospodărie.

Iată şi două numere de telefon puse la dispoziţie de DSVSA Olt pentru anunţarea oricărui eveniment legat de suspiciunea de pestă porcină africană: 0372/753837; 0372/753838.