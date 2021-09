Peisaj pe casa scării: „Nu mai suport să văd lumea asta tristă, supărată, îmbufnată“

Lucrează în industrie, în schimburi, la o fabrică de anvelope din Slatina, însă desenul şi pictura sunt pasiuni din copilărie. Începuturile pasiunii pentru pictură crede că sunt strâns legate de cartea cu poveşti frumos ilustrată pe care i-a dăruit-o mama. „Cred că n-am să mai văd aşa desene niciodată“, spune Elena.

A vrut să facă liceul de Arte, părinţii nu i-au putut susţine alegerea, erau o familie modestă, şi n-a ajuns să-şi împlinească pasiunea decât foarte târziu. Ani în şir şi-a imaginat cum ar arăta pe pânză fiecare apus sau răsărit de soare pe care l-a admirat. Şi-a exersat talentul suprinzând în fotografii toate peisajele pe care şi-ar fi dorit să le picteze, iar reacţiile din mediul online au încurajat-o.

Timp de doi ani a strâns bani să-şi cumpere toate cele necesare pentru a picta. După care a urmărit tutoriale pe Internet, a învăţat tehnici, a început să exerseze. De doi ani pictează, însă peisajul de pe casa scării este prima lucrare de dimensiuni mari. A fost mai mult o necesitate, spune Elena Ioniţă. Iubeşte spaţiile deschise, curăţenia, lumina, iar casa scării numai cum îşi dorea ea nu arăta, aşa că s-a decis să schimbe lucrurile.

„Eu în blocul ăsta am făcut atât cât am putut eu. Am zis să nu mai dea nimeni banii, să fac eu curat, pentru că cine făcea înainte, de la asociaţia de proprietari, nu făcea foarte bine, de asta ne-am şi retras. Poţi să faci un bine dacă vrei şi dacă-ţi doreşti. Eu aşa am convingerea, că poţi. Şi după ce am început eu să fac curat a sărit o fată de la etajul I, a vrut şi ea. Mentalitatea omului se poate schimba doar prin exemplu, pentru că după aceea, o doamnă mi-a zis – o să fac şi eu. Un domn, la fel, că face şi dumnealui. Şi le spuneam – dar nu e nevoie, fac eu pentru că vreau, nu m-a obligat nimeni“, a povestit Elena.

Reproducerile şi tablourile imaginate de Elena Ioniţă au primit aprecieri în mediul online FOTO: Alina Mitran

Chiar dacă acum curăţenia este regula, lipsa ferestrelor face locul în continuare deprimant.

„Ştiţi de ce am făcut pictura asta? Nu mai suport să văd lumea asta tristă, supărată, îmbufnată. Cred că există foarte multe lucruri pe lângă noi care ar putea să ne înveselească, dar nu vrem să le vedem. Şi automat noi dacă nu facem nimic niciunul să schimbăm ceva, şi toţi mergem aşa, nu se schimbă nimic, să ştiţi. Aşa m-am hotărât. Parcă intram în cavou, intram aşa, disperată. Aş fi pus flori pe scară, tablouri, aşa îmi imaginam eu scara blocului în care locuiesc“, a explicat Elena Ioniţă cum s-a hotărât ca pe un perete de la etajul IV să picteze un peisaj.

Peisajul realizat pe casa scării FOTO: Alina Mitran

S-a apucat de lucru într-o dimineaţă de la sfârşitul verii, iar la sosirea din schimb soţul ei a fost surprins să găsească altceva decât lăsase. Surprinşi plăcut au fost şi vecinii, care ar vrea ca la fiecare etaj să-i întâmpine peisaje similare. Elena spune însă că are nevoie de ajutor pentru asta. Şi culorile costă destul, apreciază că pentru peisajul deja realizat a investit aproximativ 500 lei, însă ar avea nevoie şi de ajutor efectiv.

„Când au văzut, ar fi vrut şi vecinii, dar fără ajutor eu nu pot, sunt foarte scumpe culorile. Chiar dacă vrei să strângi suma aia să renovezi o scară, nu ai de unde. La un moment dat m-am gândit să cumpăr o vopsea alba şi să vopsesc una câte una uşile acestea de la uscătorii. Ar mai lumina puţin totul. Şi am să o fac, dacă mi-am pus în gând“, dă asigurări pictoriţa.

„Sunt lucruri pe care le-am învăţat din greşeli“

S-a gândit că nu i-ar strica să se înscrie la cursuri de pictură. Este, de altfel, o mai veche dorinţă, însă i-a pus pe primul plan pe copii, după care s-a gândit că n-ar avea timp… Urmăreşte, în schimb, tutoriale pe Internet, se inspiră, exersează. „ Multe lucruri nu le ştii, că nu ai de unde. Sunt lucruri pe care le-am învăţat din greşeli. Nu ştiam nimic-nimic la început“, şi-a amintit Elena de vremurile în care încerca fiecare pensulă, pentru că nu-i era clar la ce se foloseşte exact, nu-i ieşea amestecul de culoare etc. Şi încă mai are multe de învăţat, însă cei care au văzut fotografiile tablourilor sale, sau i-au văzut lucrările, au încurajat-o să continue. Dorinţa cea mai mare ar fi ca într-o zi să expună într-un spaţiu adecvat.

Elena spune că cel mai greu îi este să realizeze portrete: „Am tot timpul tendinţa să mai adaug ceva, să înfrumuseţez“ FOTO: Alina Mitran

Şi mai are o dorinţă, anume ca ceea ce a realizat pe casa scării să aibă ocazia să facă şi într-un loc frecventat de multă lume, să înfrumuseţeze un perete sau o clădire care îşi aşteaptă rândul la renovare. Ar vrea să atragă astfel atenţia celor din jur că sunt şi lucruri frumoase pe care am uitat să le privim, exact cum a reuşit cu fotografiile postate pe Internet.

„Omul nu mai are timp să se mai uite nici măcar la un asfinţit. Şi postând acele fotografii poate îi aduceam aminte: mai uită-te şi încolo, să mai vezi şi frumuseţea!“, a conchis Elena Ioniţă.

