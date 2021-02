„Pedo“, şoferul de microbuz şcolar care pipăia elevele, scapă din nou. Care sunt argumentele procurorului

Un caz de agresiune sexuală semnalat în primăvara anului 2019, concretizat într-un dosar de cercetare penală care s-a plimbat între două parchete, se încheie cu o soluţie care lasă cel puţin o familie în lacrimi.

Laura Barbu, mama unei adolescente din Dobrun, judeţul Olt, care a avut curajul să-i povestească mamei sale prin ce trece, este acum deznădăjduită.

„După câte am îndurat, să se termine aici? Cum adică fapta nu există?!“, a rostit femeia cu lacrimi în ochi, la finalul a aproape doi ani de speranţe că totul va ieşi la iveală.

Miercuri, 24 februarie 2021, a primit în schimb de la poştaş ordonanţa de clasare a dosarului. Este, de data aceasta, decizia unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, structură la care dosarul a ajuns de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.

Cum a început totul

Alexandra, fiica Laurei, şi-a făcut curaj şi la finele lunii martie 2019 i-a povestit mamei sale cum „nea Mihai“, şoferul de pe microbuzul şcolar, pe care îl ştia încă de la grădiniţă, o agresează cu gesturi indecente. Bărbatul, care este în prag de pensie, a trecut de la apelative precum „Blondo“, „Zână“ şi alte asemenea, la replici mult mai curajoase, de tipul: „Te învăţ eu cum să iubeşti“. Femeia a povestit că a simţit cum i se răstoarnă lumea-n cap, însă cel mai greu a fost să o ajute pe copilă să iasă din nou din casă. Alexandra n-a mai mers la şcoală aproape două săptămâni, până când şoferul în discuţie a fost mutat, printr-o solicitare a directorului şcolii, înaintată primarului din Dobrun, pe o altă rută.

Păţania Alexandrei a deschis însă o adevărată cutie a Pandorei, alte eleve povestind la rândul lor că au fost protagonistele unor scene similare. Chiar mai mult decât atât, o altă fată a povestit cum „nea Mihai“ i-a strecurat mâna în chiloţi. Bărbatul avea, însă, grijă ca nimeni să nu fie martorul unor astfel de gesturi la care le supunea pe copile, cu excepţia momentelor în care fetele călătoreau în microbuz pe locurile de lângă şofer, şi atunci pe cea aflată pe locul cel mai apropiat o atingea ca din întâmplare, lucru confirmat de mai multe fete, în declaraţiile date procurorilor.

Alexandra, susţinută de familia care a trecut peste gura lumii şi peste teama că „ne facem de râs“, a povestit totul mai întâi unui procuror, femeie, de la Caracal. La finalul cercetărilor a fost şi prima clasare a dosarului pe motiv că „fapta nu există“.

Pentru că era 2019, pentru că dispăruse Alexandra Măceşanu, victima lui Ghoeorghe Dincă, dintr-o localitate aflată nu departe de Dobrun, pentru că ţara ardea şi pentru că Laura Barbu a contestat vehement soluţia procurorului de la Caracal, cercetările au fost reluate printr-o decizie a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt care constata că „actele exercitate de către numitul Nicolae Mihai asupra persoanei vătămate Barbu Elena Alexandra au fost examinate superficial”. În acelaşi document, prim-procurorul remarca şi că apelativul „Pedo“ (copiii îi spuneau şoferului „Pedo“, o prescurtare de la „pedofil“) nu este tocmai lipsit de importanţă.

S-au reluat cercetările în toamna anului 2019, tot la Parchetul Caracal, ulterior dosarul fiind preluat de Parchetul superior.

Mărturii care înfioară, dar care n-au convins procurorul

O altă colegă audiată de procuror a povestit cum a fost agresată în vara anului 2018. „Nicolae Mihai a ieşit de după tejghea, s-a apropiat de aceasta şi fără să îi spună ceva, a atins-o cu mâinile pe ambii sâni şi în zona intimă, a introdus mâna prin pantalonii scurţi pe care îi purta şi a atins-o în zona intimă. Persoana vătămată a reacţionat doar verbal, deoarece îi crease o stare de temere, spunându-i să o lase în pace, iar aceasta i-a răspuns <Stai liniştită, că nu îţi fac nimic!>, după care l-a împins foarte încet şi a părăsit incinta magazinului“, este scris în dosar.

Fata agresată venise la cumpărături chiar în magazinul deţinut de bărbat. Fata, se mai menţionează în ordonanţa de clasare, i-a povestit mamei sale cele întâmplate. N-a fost ultima faptă, s-a mai întâmplat şi în microbuz, însă copila respectivă nu a putut indica niciun martor care să confiorme cele spuse. Fata audiată a mai spus că la precedenta audiere „bunica sa i-a solicitat să nu spună tot ce s-a întâmplat, «că ne facem de râs», de aceea a declarat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal că nu a fost agresată“.

„Le pui între sâni, că se dezgheaţă“

O altă copilă a relatat un episod tot din 2018, petrecut tot la magazin. „În vara anului 2018, fără să reţină cu exactitate data, fiind în vacanţa de vară, s-a deplasat singură la magazin pentru a cumpăra cinci pulpe de pui, a intrat în magazin şi a constatat că făptuitorul vindea, fără să mai fie o altă persoană în magazin. După ce a cerut produsele alimentare şi în timp ce le cântărea, făptuitorul i-a spus că «dacă vreau să se dezgheţe mai repede, să le bag între sâni». De asemenea, a întrebat-o dacă are iubit şi i-a spus «Ce ţâţe mari ai făcut!»“.

Altă fată a povestit şi ea că l-a văzut pe bărbat atingând-o pe una dintre colegele sale, la fel au declarat şi alte copile, care fie ele, fie alte fete, au fost supuse aceloraşi gesturi. Fetele au spus că nu au probe, pentru că toate aceste lucruri se întâmplau când erau singure cu bărbatul. Unele au fost de acord să fie expertizate, alte nu.

Faptul că acţiona atunci când nimeni nu era prin preajmă n-a făcut decât să le ofere procurorilor care l-au cercetat argumente pentru a clasa cauza.

„Declaraţia martorei nu s-a putut corobora cu niciun alt mijloc de probă administrat în cauză, nefiind pe de o parte niciun martor ocular, iar pe de altă parte făptuitorul a infirmat aceste declaraţii cu ocazia audierii sale, iar cu ocazia interceptării sale telefonice nu au rezultat date conform cărora ar fi săvârşit vreo infracţiune de natură sexuală“ este fraza aproape tipar folosită pentru a dărâma toate declaraţiile fetelor care au avut curajul să povestească prin ce au trecut (Alexandra şi alte patru fete).

„Sunt şase zile de când au făcut-o (n.red. - ordonanţa de clasare). Nu mai pot, tremur toată. Astăzi suntem în 26, a ajuns de la Slatina într-o săptămână. Nu mai pot, sunt disperată! Cum să nu fie vinovat, e strigător la cer, sincer! Chiar aşa? Nici la judecată nu ne-au chemat, nu nimic? Cu cinci copile care... Şi ce relevanţă are, ce tot bagă ei mâna în gură, că fata are 1 an şi 7 luni cu băiatul ăsta (n. red. - Alexandra, fiica Laurei Barbu, care are acum 15 ani, are acum un prieten). N-are relaţie, să ne-nţelegem, că copilul meu n-a plecat de-acasă cu el. Băiatul ăsta, dacă a venit la noi în curte, a venit în curte. Nu ştiu ce treabă ar avea una cu alta. Nu ştiu de ce scrie de fată lucrurile astea? Ce relaţie, au venit şi au văzut că copilul meu doarme în pat cu băiatul ăla? Dăm din una în alta, sau ce vor să spună?! Mi-e foarte greu să citesc. Eu speram să mi se facă dreptate! “, a declarat Laura Barbu, pentru Adevărul.

Vă recomandăm şi:

Acuzaţii grave la adresa şoferului unui microbuz şcolar: „A pupat-o, a luat-o de fund, a întrebat-o dacă are iubit şi i-a spus c-o învaţă el...“

Cum a scăpat un şofer de microbuz şcolar acuzat de agresiune sexuală, în pofida mărturiilor mai multor eleve. „M-a şi descheiat o dată la pantaloni“