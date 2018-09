Paul Stănescu: „Toţi suntem efemeri, mai ales în anumite funcţii. Nu e nimeni bătut în cuie. Nu voi candida la nimic. Nu există nicio scrisoare“

Paul Stănescu a fost rugat de jurnalişti să comenteze situaţia actuală din PSD.

„Discuţii sunt, sigur că avem anumite idei, anumite păreri, nici într-o familie nu toată lumea e în consens. Sigur că discutăm anumite lucruri, dar ceea ce rămâne clar e că avem obiective mai importante: programul de guvernare, legile justiţiei, codul penal şi de procedură penală, codul administrativ, legea finanţelor publice locale, legea pensiilor. Eu am făcut apel colegilor mei să lase frustrările şi supărările deoparte, toţi avem supărări, dar ţinta noastră e să facem ce am promis românilor. Programul de guvernare trebuie dus până la capăt“, a declarat Stănescu.



Întrebat dacă programul de guvernare poate fi îndeplinit şi cu alţi oameni, Stănescu a răspuns: „Eu am spus de partid. Persoanele sunt efemere. Toţi suntem efemeri şi mai ales în anumite funcţii. Nu e nimeni bătut în cuie. Eu am spus ce îmi doresc să facă Partidul Social Democrat. Nu voi candida la nimic. Nu există nicio scrisoare. Ce am promis, aia fac. Şi după Referendum, să dea Dumnezeu să iasă bine, veţi vedea că la Olt se întâmplă ce am spus, de fiecare dată mă ţin de cuvânt“.