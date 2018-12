Paul Stănescu: „Există interese de a transfera POR-ul de la Ministerul Dezvoltării doar ca să se ascundă eşecul sau lipsa de viziune“

„Sunt plăcut surprins că, astăzi (n.r. - vineri, 28 decembrie 2018), la începutul şedinţei de Guvern, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă ne-a recunoscut, mie şi echipei de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice MDRAP), meritele pe care le-am avut pentru salvarea unuia dintre cele mai performante programe care contribuie la dezvoltarea regională: Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. După cum am mai spus, a fost o muncă de echipă, iar eu, ca ministru numit politic în această funcţie, am avut încredere în personalul tehnic din minister, care a venit cu propuneri pertinente şi realiste! Putem spune că, împreună, am salvat acest program şi nu am recurs la soluţii de compromis, propuse, în necunoştinţă de cauză, de anumiţi oameni politici, care au impresia că se pricep la orice! Asta pentru că ştiu că au existat şi există în continuare interese de a transfera POR-ul de la MDRAP doar ca să se ascundă eşecul sau lipsa de viziune din alte programe operaţionale“, a precizat vicepremierul într-un comunicat de presă.

Stănescu se autocaracterizează ca fiind „un ministru pe care unii îl vor înlăturat din Guvern, din cauza unui delict de opinie“. El mai precizează că „dacă riscul de dezangajare pentru POR era de 850 de milioane de euro, prin măsurile pe care le-am luat, nu doar că am evitat acest risc, ci am atras chiar mai mulţi bani, adică 876 de milioane de euro, pentru proiecte din domeniile sănătăţii, educaţiei, monumentelor istorice, drumurilor judeţene şi mobilităţii urbane!“.

Vicepremierul a reluat, în cuprinsul declaraţiei de presă, motivele pentru care consideră că şeful PSD a dispus înlăturarea sa din Guvern.

„Ce concluzie putem trage de aici? Că ministrul Stănescu trebuie înlăturat pentru că a salvat POR-ul sau pentru că are alte păreri faţă de activitatea de partid, în ceea ce priveşte ingerinţa politicului în munca specialiştilor? Eu sunt un om de echipă şi cred că a face parte din echipă înseamnă că ai dreptul să spui şi ce este greşit, nu doar ce-i place cuiva să audă! Cred că avem obligaţia morală de-a nu ascunde sub preş frustrările ori neîmplinirile! Cred că trebuie să fim responsabili şi oneşti! Cred în continuare că trebuie să rămânem uniţi şi să guvernăm responsabil! Şi mai cred în omul potrivit la locul potrivit, pentru că trebuie să avem încredere în specialişti şi în experienţa lor! Şi rămân la părerea mea: dacă, uneori, ai o altă opinie, aceasta poate fi cea corectă!”, a mai menţionat Paul Stănescu.

Din cauza refuzului preşedintelui Iohannis de a accepta cererile de revocare din funcţie ale miniştrilor Paul Stănescu şi Lucian Şova premierul Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituţională, invocând existenţa unui conflict juridic de natură constituţională, iar Curtea i-a dat dreptate premierului.