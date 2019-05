Păţania incredibilă a unui pacient de la spitalul din Slatina, care a cerut urna mobilă. „Îşi bat joc de noi!“

Slătineanul de 47 ani s-a internat în 23 mai la ORL, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. Întrebat dacă vrea să voteze, bărbatul a înaintat cerere pentru urna mobilă, alături de alţi pacienţi. În total, au fost înaintate 72 de solicitări arondate Secţiei nr. 18 de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga“ Slatina şi alte 102 Secţiei 17, din aceeaşi şcoală.

Membrii desemnaţi să plece cu urna mobilă, însoţiţi de personal de ordine, ar fi ajuns la spital, în ziua votului, în jurul prânzului, iar votarea ar fi durat aproape patru ore. S-a ajuns şi în secţia ORL, iar Doru Basarab, pacientul internat care înaintase cerere, i-a văzut, le-a spus că este la salonul 8, însă urna mobilă nu a mai ajuns.

„I-am văzut când au intrat, s-au dus la salonul de lângă, numărul 9, şi i-am spus celui cu urna – «Vedeţi că suntem şi noi aicea, lângă, la numărul 8». Le-am zis – «Veniţi să votez şi eu!». Şi au zis –« ok, venim!». Am mai stat, am văzut că nu vin, şi am ieşit pe hol. Îl văd în capătul celălalt pe jandarm şi-i spun – «vedeţi, că mai suntem aici care n-am votat!“. Îmi spune că au plecat la Chirurgie. Caut la secţie, la Chirurgie, eu, ca disperatul, aşa, cobor şi la etajul I, nu-i găsesc nici acolo...“, a povestit bărbatul.

Pentru că nu i-a mai găsit, s-a gândit să meargă să voteze la secţia de domiciliu, situată în altă parte a oraşului, în incinta Şcolii gimnaziale nr. 2. „Mă duc la numărul 2, poftim buletinul, iar operatul zice – «dânsul a votat!“ Mă, nu ţi-e ruşine, mă, escrocule, arăt eu a fraudant de voturi? Păi eu sunt ca voi, mă!“, s-a înfuriat bărbatul, care după o adevărată anchetă a fost îndrumat să-şi exercite dreptul de vot la secţia unde fusese trimisă cererea lui pentru urna mobilă. „Aşa am aflat că e secţia 17“, a mai spus bărbatul, care de la secţia de domiciliu a plecat din nou către spital, să caute secţia 17. Când în sfârşit a găsit-o, i-a înfruntat pe membrii secţiei care cu câteva ore înainte veniseră în spital şi le-a reproşat că, deşi i-a atenţionat că vrea să voteze, nu i-au oferit posibilitatea.

„Ne-aţi îngrădit acest drept, aţi dispărut pur şi simplu. De ce? Mai erau oameni ca mine, care n-au votat, veniţi să vedeţi ce e în spital! Aţi fost într-un singur salon“, le-a reproşat bărbatul.

Membrii secţiei s-au apărat şi au spus că au fost îndrumaţi de o asistentă din spital. Preşedinta secţiei de votare e de părere că de fapt nu s-a întâmplat nimic. „Eu nu am depusă aici nicio plângere, deci despre ce vorbim?!“, a spus preşedinta, în timp ce unul dintre membri a motivat că diferenţa de peste 30 de pacienţi care au făcut solicitări de urnă mobilă, dar care n-au votat, se explică, de fapt, prin externări sau prin faptul că n-ar fi fost găsiţi. „Dac-or fi fost plecaţi, ce să facem noi, să-i căutăm prin tot spitalul?“, au mai motivat membrii secţiei.

Deşi iniţial Doru Basarab a vrut să depună şi o sesizare, după vot a plecat către spital.

