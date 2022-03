Pandemia a înjumătăţit efectivul unui centru de zi pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale. „A fost frica“

Organizaţia TREBUIE este şi astăzi, la mai bine de 25 ani de la înfiinţarea primului centru pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale din Slatina (la un moment dat au funcţionat chiar trei), singura „supapă“ pentru familiile care au copii cu probleme neuro-psihomotorii.

Şapte copii urmează aici cursurile şcolii speciale, organizaţia TREBUIE având un parteneriat cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Balş (şcoala specială), iar alţi opt (o parte fiind chiar absolvenţi ai şcolii speciale care rămân în centru şi după absolvire) participă zilnic la activităţi.

Programul începe în jurul orei 8,00, după ce copiii sunt preluaţi cu microbuzul organizaţiei (în centru ajung, aduşi de către părinţi, şi trei copii din localităţile învecinate Slatinei), şi se termină după prânz. Aici este colectivul în care s-au integrat perfect şi în care desfăşoară cu bucurie activităţi în fiecare zi.

Din timp în timp aici ajung şi copii care au urmat primii ani de şcoală într-o unitate de învăţământ de masă. De obicei lucrurile încep să nu mai meargă bine pentru ei la gimnaziu, pentru că aceşti copii nu au o programă adaptată, cerinţele fiind comune cu cele ale copiilor fără un astfel de diagnostic. Iar copiii speciali nu mai ţin pasul, aşa că până la o integrare a lor în şcoala de masă şi în viaţa reală, nu doar pe hârtie, centrele cum este cel al Organizaţiei TREBUIE rămân o soluţie.

Copiii şi tinerii pot urma aici cursurile şcolii speciale FOTO: Facebook / Trebuie Organizaţia Olt

„Acum avem 15, din cauza pandemiei n-au mai venit toţi. Am respectat distanţarea socială şi toate regulile sanitare, iar pe perioada când au fost închise şcolile am avut şi noi închis, pentru că nu puteam să facem altfel. O parte n-au mai venit pentru că le-a fost teamă. După ce s-au ridicat restricţiile au început să sune că vor să vină şi ei, de săptămâna viitoare vor veni mai mulţi. A fost frica, la toţi ne-a fost frică“, spune Lili Nedelea, coordonatoarea centrului Organizaţiei TREBUIE. Înainte de pandemie frecventau zilnic centrul şi peste 35 copii şi tineri (cel mai vârstnic are 39 ani).

„Ca să faci un globuleţ din 60 de conuri muncesc patru persoane, e o adevărată făbricuţă“

Şi copiii din centru au trecut prin încercarea şcolii online. Responsabilii din centru le-au dat părinţilor acasă materiale şi aceştia au continuat cu copiii terapia ocupaţională la domiciliu pentru a trece mai uşor peste toate în starea de urgenţă. Asta pentru că în centru funcţionează o adevărată făbricuţă de decoraţiuni din hârtie.

Globuleţele realizate prin tehnica împăturirii hârtiei (quilling) sunt specialitatea copiilor şi tinerilor de aici. Din mâinile lor ies obiecte cu adevărat speciale, la care lucrează luni de-a rândul. Pentru decoraţiunile de Crăciun încep munca încă din primăvară, pentru ca din ianuarie să înceapă să pregătească felicitările şi mărţişoarele pentru 1 şi 8 Martie. Este o adevărată făbricuţă, fiind specializaţi pe operaţiuni.

Decoraţiunile se fac cu efort de luni de zile FOTO: Facebook / Trebuie Organizaţia Olt

„Ca să faci un globuleţ din 60 de conuri muncesc patru persoane, unul la prima îndoire, celălalt la a doua şi alţi doi la finalizare. Pentru operaţiunile de final îi ajutăm şi noi. Ei nu dau un milimetru mai încolo, la ei totul trebuie să fie perfect. După ce facem părţile componente, prin octombrie ne apucăm să asamblăm globuleţele. Mărţişoarele se fac mai uşor. Lucrează în serie, ca o făbricuţa, aşa, întâi îţi pregăteşti materialul, apoi treci la prima mână, la a doua mână… Până la procesul final trec luni de zile“, explică Nedelea.

A început şi sezonul de grădinărit FOTO: Facebook / Trebuie Organizaţia Olt

Şi copiii, şi familiile lor, dar şi profesorii şi terapeuţii din centru speră ca din acest an să poată relua şi excursiile şi taberele pe care le organizau înainte de pandemie. Până atunci, în zilele însorite ies şi trebăluiesc prin curte, pentru că au avantajul că centrul beneficiază de o curte generoasă. Vor să îmbogăţească grădina cu noi soiuri de trandafiri şi au în plan şi altele, inclusiv să încingă meciuri de fotbal. Când, în schimb, nu se arată soarele şi e frig, merg în sala de gimnastică, joacă tenis de masa, sau popice etc. Cu ani în urmă, în cadrul unor parteneriate, făceau şi dansuri, ajungând chiar la faza naţională a unui concurs specific.

Acum trăiesc, de fapt, o perioadă de readaptare, o revenire la viaţa de dinainte de pandemie.Lucrurile nu mai sunt însă la fel. Costurile de întreţinere ale centrului au crescut, cei care contribuie au rămas aceiaşi.

Centrul se susţine din donaţii, din contribuţiile părinţilor şi din ceea ce reuşesc să încaseze cu ocazia târgurilor specifice de Crăciun şi Paşte, decoraţiunile, felicitările şi mărţişoarele realizate aici ajungând la vânzare în câteva unităţi de învăţământ din municipiu. Scopul principal a rămas, însă, cel terapeutic, preţurile obiectelor pe care le fac cu atâta migală fiind aproape modice.

