Pacienţii cer vehement vaccinul antigripal gratuit, imposibil de găsit în farmacii. Medic de familie: „Mi-au spus: «Mie să-mi faceţi, că dacă nu, mă mut!»“

Numărul mare de îmbolnăviri din sezonul gripal trecut, dar mai ales numărul considerabil de decese (aproape 200), i-a speriat pe pacienţii înscrişi pe listele medicilor de familie, care cer mai mult decât în alţi ani să fie vaccinaţi. Primele doze de vaccin antigripal achiziţionat de Ministerul Sănătăţii au ajuns la medicii de familie, însă sunt puţine, reclamă aceştia, deşi există promisiuni pentru alte două tranşe.

În judeţul Olt, Ministerul Sănătăţii a promis că va trimite în total peste 50.000 doze de vaccin antigripal, mai mult decât s-a repartizat în oricare an din ultimii 10. Au ajuns până în prezent aproape 20.000, din care s-au administrat deja aproape 6.000. Primele 1.760 de doze au ajuns însă în spitale, pentru personalul medical şi de îngrijire, de-abia cea de-a doua tranşă fiind repartizată medicilor de familie. Fiecărui medic de familie i-a revenit, însă, puţin din necesarul anunţat.

„Au fost aşa de speriaţi încât, la mine, unde se vaccinau foarte puţini, au mai venit şi au mai solicitat vaccin. A contat foarte mult campania făcută în mass-media şi faptul că s-a făcut public numărul de îmbolnăviri. A avut impact asupra lor şi au venit chiar să ne întrebe când vine vaccinul, să ne spună că au văzut la televizor sau au citit în presă că s-a repartizat. Eu am primit 50 de doze până acum. Anul trecut am vaccinat 100 şi acum mi-au dat jumătate din cât am vaccinat. Într-o primă tranşă, e vorba de prima tranşă. Am avut colegi care au solicitat şi 300-400 de doze. Încă un motiv pentru care anul trecut nu s-au vaccinat o parte dintre pacienţi a fost că am avut vaccinul trivalent, aşa că cei care au avut posibilitatea şi-au achiziţionat produsul tetravalent. Anul acesta este vaccinul tetravalent şi solicitările au crescut. (...) Pacienţii s-au înscris pe listă de aşteptare. Au venit la cabinet şi mi-au spus - mie să-mi faceţi, să-mi faceţi că, dacă nu, mă mut! – am avut şi astfel de abordări “, a declarat medicul de familie Mihai Ungureanu, preşedintele Societăţii Medicilor de Familie Olt.

„Eu am terminat vaccinările în 6 zile, 150 de doze. Mulţi n-au cerut de teamă că rămân cu ele şi se impută. Eu am cerut 350, mi-au dat 150, se vor da probabil şi celelalte, important este să se dea acum, când nu s-a declanşat epidemia, pentru că dacă nu se dau acum, nu le mai face nimeni. Cererea a fost mai mare în principal la vârstnicii peste 65 de ani, ca de obicei“, a spus şi medicul Viorel Rădulescu, menţionând, în schimb, că vaccinul primit nu poate fi administrat copiilor cu vârsta sub 3 ani.

„Mi se pare mult mai Ok să educăm populaţia, decât să-i obligăm“

La cabinetul medicului de familie Dorian Costescu părinţii vin cu cei mici la începutul fiecărei toamne pentru vaccinare. Medicul are peste 3.000 de copii în lista de pacienţi şi vaccinează antigripal, în această perioadă, 3-4 copii pe zi. Este o problemă, însă, faptul că vaccinul repartizat de minister, Influvac Tetra, nu poate fi administrat grupei de vârstă 6 luni – 3 ani.

„Există pe piaţă, în România, trei vaccinuri angripale, în momentul de faţă. Unul se administrează la copiii cu vârsta de la 6 luni, al doilea, la copiii cu vârsta de la 3 ani şi mai este încă unul care se administrează intranazal, prin pulverizare, la copiii cu vârsta peste 2 ani. A fost repartizat gratuit cel cu vârsta peste 3 ani, deşi Ministerul Sănătăţii a făcut licitaţie, în caietul de sarcini, pentru vaccin cu vârsta de la 6 luni. Cel care a câştigat licitaţia, nu mă întrebaţi cum, a fost cel care a oferit vaccinul cu administrare după 3 ani, Influvac tetravalent. Practic avem o plajă, de la 6 luni la 3 ani, în care copiii nu sunt protejaţi. Şi nu mi se pare corect ca să vină copiii cu vârsta peste 3 ani să poată face vaccinul şi cei cu vârsta sub 3 ani să nu poată face. Este o discriminare din punct de vedere al pacientului, pe care noi trebuie s-o facem, suntem obligaţi“, a declarat medicul, menţinând că părinţii nu mai au nici măcar posibilitatea de a achiziţiona din farmacii produsul potrivit, pentru că stocurile s-au epuizat.

„În momentul de faţă nu se mai găseşte niciun fel de vaccin antigripal. Flue End (vaccinul cu administrare intranazală) se găseşte doar la 10 doze, este 100 lei doza, de două ori mai scump decât celelalte două vaccinuri. Fiecare producător îşi pune preţul lui. E singurul pe piaţă... (...) Eu am vaccinat foarte mulţi copii, cel puţin 2-3 copii în fiecare zi, antigripal. Până acum cred că s-au adunat peste 100 şi părinţii încă nu găsesc vaccin să mai facă. Este normal ca populaţia, având în vedere ce s-a întâmplat anul trecut, să perceapă ca un semnal de alarmă. Nu trebuie noi să ne rugăm de ei, ei să ştie ce au de făcut, e vorba de educaţie medicală. Mi se pare mult mai OK să educăm populaţia, decât să-i obligăm. Însă la noi lucrurile încă se fac de frică“, a mai spus medicul, care a ridicat, ca şi colegii săi, problema transmiterii dozelor de vaccin antigripal gratuit în perioada optimă de administrare. „Este o perioadă, între 20 şi ceva de zile, până la 30 zile, până când îşi fac antocorpii. Pentru ce îl mai administrezi, dacă n-are timp să-şi facă antiicorpii?!“, a mai remarcat medicul.