O femeie care a încercat să-şi pună capăt zilelor, salvată de poliţişti pe malul râului Olt. „Eu nu vreau să supăr pe nimeni!“ VIDEO

Femeia în vârstă de 62 ani a plecat de acasă, din localitatea Bârza, în cursul zilei de miercuri, soţul său anunţându-i la scurt timp pe poliţişti. Acesta nu le-a dezvăluit că femeia ar avea gânduri de suicid, însă le-a menţionat că este abătută de ceva vreme. Se pare că cea mai mare supărare a femeii este aceea că fiul său este departe, plecat la muncă în străinătate.

Poliţiştii care au pornit în căutarea femeii au găsit-o pe malul râului Olt, la zeci de kilometri distanţă, pregătită cu un adevărat arsenal: saci cu pietre şi bucăţi de sârmă pe care avea de gând să le folosească pentru a-şi lega sacii de picioare înainte de a se arunca în râu.

„Eu nu vreau să fac rău la nimeni! Eu nu vreau să supăr pe mnimeni!“, a tot repetat femeia, la vederea poliţiştilor care au încercat să o convingă că indiferent ce problemă are aceasta poate fi rezolvată.

„Astăzi, în jurul orei 12.30, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Găneasa au fost sesizaţi de către un bărbat, din comuna Bîrza, cu privire la faptul că soţia sa, în vârstă de 62 de ani, a plecat de la domiciliu şi nu a mai revenit.

La scurt timp, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Găneasa împreună cu cei de ordine publică din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina au depistat femeia la ieşirea din municipiul Slatina, în zona Podului Olt, existând bănuiala că aceasta intenţiona să se sinucidă. Deznodământul a fost unul favorabil datorită intervenţiei prompte a poliţiştilor, salvând astfel viaţa femeii.

Persoana în cauză a fost condusă la spital, unde i s-a asigurat asistenţă medicală de specialitate“, au transmis reprezentanţii IPJ Olt, prin intermediul unui comunicat de presă.

Despre modul cum au intervenit poliţiştii au dat detalii şi reprezentanţii sindicatului Sidepol.

„👮‍♂️👮‍♀️Colegii din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina- Biroul de Ordine Publică, au primit un apel prin care au fost sesizaţi despre faptul ca o persoana de sex feminin doreşte sa se arunce de pe podul Olt .

➡️As #Dragnea Doru ,Ap #Scarlat Alexandru ,Ag #Radu Florin şi Ag #Geamparoiu Cristina s-au deplasat de urgenta la locul indicat, respectiv după podul Olt pe partea stanga la aproximativ 100m de DN, unde au găsit o persoana de sex feminin D.F., din sat Brănet com Bârza, jud. OLT, care avea asupra sa 2 saci din rafie plini cu pietre, doua genţi in care se aflau o funie, un cablu şi un colac de sârmă.

✅Fiind întrebata ce caută in zona, aceasta a răspuns ca doreşte sa îşi pună capăt zilelor aruncându-se in râul Olt din cauza faptului ca fiul ei a plecat in străinătate şi nu poate sta fără el, acesta nedorind sa se întoarcă acasă.

🤝Interventia reuşită a colegilor, tactul,profesionalismul si diplomatia avută in discutiile cu persoana ce era pe cale de a-si pune capăt zilelor, au făcut ca acum o persoană să fie încă in viaţă.

↗️#Felicitări, tururor colegilor implicati, pentru modul impecabil de intervenţie!

Suntem #mândri de voi!

P.S.: Mai este mai putin de 1 luna de zile până la acordarea salariilor pentru lucrări de excepţie! Poate ii vedem si pe colegi pe listele cu nominalizările la "Oscar", pentru ca merită din plin, nefiind prima interventie de acest gen.

#schimbareasuntemnoi“, au postat reprezentanţii sindicatului.