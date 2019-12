O femeie a fost tâlhărită şi omorâtă în propria casă. Criminalul a  fost prins la trei zile, într-o maşină de ocazie

Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt investighează un caz de crimă petrecut în localitatea Orlea din judeţul Olt. Un bărbat în vârstă de 48 ani, din Orlea, a omorât o femeie în vârstă de 83 ani, în casa căreia a intrat în seara zilei de 11 decembrie, în jurul orei 20,00. După crimă făptaşul s-a scuns vreme de trei zile. Victima a fost găsită decedată în locuinţa sa în 13 decembrie 2019, începând căutările.

„ În fapt, s-a reţinut că, în data de 11.12.2019, în jurul orelor 20:00, inculpatul C.T. a pătruns fără drept în curtea locuinţei victimei C. E. din com. Orlea jud. Olt şi, profitând de starea de vădită vulnerabilitate, datorată vârstei victimei, respectiv 83 de ani, a agresat-o pe aceasta, lovind-o cu pumnul în zona feţei, după care a ştrangulat-o şi i-a sustras suma de aproximativ 10.000 lei şi un telefon mobil marca Mottorola.

Ulterior, inculpatul C.T. a fugit de la locul faptei şi s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, iar în data de 14.12.2019 a fost depistat şi prins în trafic, într-o maşină de ocazie, de către lucrătorii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Olt“, spun procurorii.

Victima a fost găsită în locuinţa sa la două zile de la producerea crimei. „Victima C. E., de 83 de ani, a fost găsită decedată în data de 13.12.2019, în jurul orelor 14:00, la domiciliul acesteia din comuna Orlea jud. Olt. Din concluziile preliminare întocmite de către medicul legist din cadrul SJML Olt, rezultă că moartea victimei C. E. a fost violentă. Ea s-a datorat asfixiei mecanice prin ştrangulare (fracturi cartilaj tiroid)“, au transmis anchetatorii, care îl vor prezenta astăzi pe bărbat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunere de arrest preventiv.