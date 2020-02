Noul coronavirus pe înţelesul celor mici. Medic: „Ştiau că vine din China, că vine dintr-o piaţă cu animale…“

Elevii de la o clasă a III-a a Şcolii Gimnaziale „George Poboran“ din Slatina au aflat chiar de la un medic ce au de făcut pentru a se proteja de infecţiile respiratorii de tot felul, inclusiv noul coronavirus.



Învăţătoarea lor, Sorina Iacob, a invitat un medic din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt dr. Alina Hrubaru, care să le explice care sunt principalele reguli de prevenţie, dar mai ales cum funcţionează organismul uman şi de ce este nevoie de precauţie.

„M-au asaltat cu întrebările. Foarte foarte curioşi, se vedea că şi citiseră. Am ajuns inclusiv la globulele albe şi globulele roşii, a trebuit să le explic pe înţelesul lor. Cele mai multe reguli evident că le ştiau. Ştiau că trebuie să se spele pe mâini, de exemplu, dar nu ştiau toţi şi cum trebuie să se spele corect pe mâini, au fost surprinşi să afle. Doamna învăţătoare m-a solicitat să le vorbesc de noul coronavirus, însă am divagat mult, am ajuns să vorbim despre multe alte lucruri, pentru că sunt foarte-foarte curioşi“, a explicat dr. Hrubaru.

Cu ajutorul unui „tricou deştept“ copiii au aflat cum funcţionează organismul uman

Potrivit medicului, copiii ştiau inclusiv faptul că dacă se confruntă cu strănut sau tuse şi nu au la îndemână batistă sau şerveţele de unică folosinţă vor folosi cotul, astfel încât microbii să nu le rămână pe mâini şi să-I transmită mai departe. „I-am întrebat ce fac după ce au folosit şerveţelul. Le-am arătat cum trebuie aruncat, pentru că nu-l vom arunca oriunde. Am vorbit şi despre masca de unică folosinţă, cum se foloseşte, cum ne protejează.

„Despre noul coronavirus ştiau că vine din China, că vine dintr-o piaţă şi le-am spus că cercetătorii nu au linişte şi că au descoperit că a apărut, de fapt, altundeva în luna noiembrie, iar virusul s-a bucurat că acolo, în acea piaţă, a găsit atâtea persoane şi a profitat de igiena precară. Am făcut şi un fel de poveste şi au fost foarte atraşi“, a mai spus medicul Alina Hrubaru.

Explicaţiile au fost însoţite de demonstraţii practice, iar pentru ca cei mici să înţeleagă exact cum funcţionează organismul uman s-au folosit de un „tricou deştept“ care poate fi scanat cu telefonul şi astfel se pot vedea în 3D organele interne.