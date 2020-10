Noi restricţii în Olt din cauza numărului mare de îmbolnăviri. Se închid restaurante, dar şi săli de jocuri

CJSU Olt a luat astăzi hotărârea ca în două localităţi în care incidenţa îmbolnăvirilor depăşeşte 1,5/1.000 locuitori să se impună noi restricţii pentru a limita îmbolnăvirile. Deşi într-o primă analiză, ieri, se aflau în această situaţie trei localităţi, astăzi s-au dispus măsuri doar pentru Caracal (rata de incidenţă -2,37) şi Cezieni (rata de incidenţă - 4,94), la Perieţi constatându-se că o parte dintre depistaţii pozitiv au ieşit din perioada de supraveghere. Iată care sunt cele mai importante măsuri adoptate:

- Suspendarea activităţii cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;

- Suspendarea activităţii restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru clienţii cazaţi în hotel;

- Suspendarea activităţii cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

- Suspendarea activităţii în spaţii închise pentru cinematografe şi teatre.

„Aceste măsuri intră în vigoare începând cu data de 8.10.2020 şi se menţin până la data atingerii unei incidenţe cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori.

Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de preparare a hranei se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

De asemenea, toate unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Caracal vor trece în scenariul 2 – scenariul galben de funcţionare, începând cu data de 09.10.2020, până la data atingerii unei incidenţe cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile mai mică de 1,0/1000 de locuitori (scenariul 1) sau mai mare de 3,0/1000 de locuitori (scenariul 3). Menţionăm că unităţile de învăţământ din comuna Cezieni funcţionează conform scenariului 2 de la începutul anului şcolar 2020-2021“, au transmis reprezentanţii Prefecturii Olt, prin intermediul unui comunicat de presă.

Masca devine obligatorie pe o rază de 100 metri în jurul şcolilor, în tot judeţul

O măsură care vizează toate localităţile judeţului este aceea privind purtarea obligatorie a măştii de protecţie. Această obligaţie o au toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani și care staționează în spațiul public deschis, pe o rază de 100 m în jurul căilor de acces ale unităților de învățământ din județul Olt. Măsura se aplică în intervalul orar de desfăşurare al cursurilor şcolare, respectiv între orele 7:30 şi 19:30, în vigoare începând cu data de 09.10.2020, şi se menţine pe perioada stării de alertă. autorităţilor publice le revine sarcina de a marca în mod corespunzător perimetrul care intră sub incidenţa hotărârii luate.

S-au aprobat, de asemenea, noi modificări în funcţionarea şcolilor. Astfel, o parte dintre formaţiunile de studiu care s-au aflat în scenariul mixt din cauza îmbolnăvirilor trec în scenariul 1, în care elevii şi profesorii vor veni la şcoală, în vreme ce în multe alte şcoli s-a luat decizia suspendării cursurilor faţă în faţă. Iată situaţia exactă:

•Şcoli pentru care s-a dispus suspendarea pentru 14 zile a activităţilor didactice „faţă în faţă“:

- Clasa a VIII a A de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE TITULESCUˮ CARACAL (perioada 04.10.2020-17.10.2020);

- Clasele a XI a A, a XI a B, a XI a D, a XII a D şi I a B – şcoala profesională de la LICEUL TEHNOLOGIC ,,MATEI BASARABˮ CARACAL (perioada 02.10.2020-15.10.2020);

- Clasa a XII a E, a III a A – şcoală profesională de la LICEUL TEHNOLOGIC ,,MATEI BASARABˮ CARACAL (perioada 04.10.2020-17.10.2020);

- Clasa a X a B (grupa I) COLEGIUL NAŢIONAL ,,ION MINULESCUˮ SLATINA (perioada 05.10.2020-18.10.2020).



• Şcoli pentru care s-a hotărât reluarea activităţilor didactice în modalitatea ,,faţă în faţăˮ - scenariul 1/scenariul 2 de funcţionare, pentru clasele din unităţile de învăţământ care au funcţionat în scenariul:

- Subunităţile din Slatina şi Drăgăneşti-Olt ale PALATUL COPIILOR ,,ADRIAN BARANˮ;

- Clasa a VI a C de la COLEGIUL NAŢIONAL ,,ION MINULESCUˮ SLATINA;

- Clasele V -VIII de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ STOICĂNEŞTI;

- Clasa pregătitoare step by step Clasa I A de la LICEUL TEORETIC „IONIŢĂ ASAN” CARACAL;

- Clasa a XI a C de la LICEUL TEORETIC „PETRE PANDREA” BALŞ;

- Clasa I A de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 3 SLATINA;

- Clasa a II a de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGHICENI;

- Grupa combinată de la GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VULPENI.