Nepotul lui Paul Stănescu, în conflict de interese. ANI a sesizat şi procurorii

Veronel Bolborea, nepotul liderului PSD Paul Stănescu, este de ani buni directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, timp în care numele său a fost vehiculat în repetate rânduri cu privire la săvârşirea de fapte cel puţin imorale, deşi cei care l-au acuzat de acestea au depus şi plângeri penale la organele de cercetare.

Marţi, 16 august 2022, Agenţia Naţională de Integritate a anunţat printr-un comunicat că Veronel Bolborea se află în conflict de interese administrativ, pe deasupra fiind sesizat şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiţie care să-l cerceteze pentru folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, respectiv fals intelectual.

„Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către BOLBOREA VERONEL FLORIN a următoarelor infracţiuni:



- folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, precum şi a infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută de art. 326 din Codul Penal întrucât a semnat un buletin de analiză pentru societatea comercială în cadrul căreia tatăl său deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator. De asemenea, persoana evaluată a încălcat şi prevederile art. 70 (n. red. - potrivit căruia „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”) şi art. 79, alin. (1), lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind conflictul de interese în materie administrativă („n. red. - potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă”).



- fals intelectual, prevăzută de art. 321 din Codul Penal şi fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 din Codul Penal prin declararea necorespunzătoare a adevărului cu privire la gradul de rudenie/afinitate în care se află în contextul unor posibile relaţii ierarhice subordonate, precum şi declararea necorespunzătoare a adevărului cu privire la actele întocmite/ emise/ aprobate/ avizate pentru societatea comercială în cadrul căreia tatăl acestuia deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator“, se menţionează în comunicatul ANI.

Concret, Bolborea este acuzat, pe de o parte, că în calitatea sa de director al DSVSA Olt a semnat, pe de o parte, buletine de analiză pentru ferma de porci deţinută de tatăl său, iar pe de alta, împreună cu o rudă a sa, care ocupă o funcţie de conducere în cadrul DSVSA Olt, au semnat mai multe documente prin care au avut de câştigat material. Un scandal privind acordarea de sporuri a ajuns, de altfel, şi în presă, reprezentanţii sindicatului din unitate făcând publice deciziile prin care sporurile s-au acordat discreţionar.

Pe numele lui Veronel Bolborea sunt şi mai multe sesizări şi plângeri penale înaintate atât către superiori, cât şi către organele de cercetare penală. În una dintre speţe, Bolborea este acuzat că a favorizat o mare fermă de porci din judeţ prin neluarea măsurilor care se impun pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane, în urma reacţiei întârziate a DSVSA o cantitate impresionantă de carne luând din fermă drumul abatoarelor, deşi în fermă se manifesta pesta porcină africană.

Contactat telefonic, directorul Veronel Bolborea a spus că refuză să facă orice comentariu legat de cele sesizate de către ANI.

