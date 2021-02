Mobilier urban confecţionat de liceeni în atelierul de practică. „În online a fost o pierdere de timp“

Elevii unui liceu tehnologic din Slatina, care au vizionat filmuleţe, în mare parte, la orele de atelier, pentru că în şcoala online nu au putut face nimic practic, s-au apucat de treabă şi confecţionează bănci şi mese pentru a amenaja spaţiul din curtea şcolii după propriile idei.

Este vorba de Liceul Tehnologic Metalurgic, unde semestrul II a început cu prezenţa fizică. Elevii de la şcoala profesională, din clasele a X-a şi a XI-a, au în programă nouă, respectiv 10 săptămâni de activitate practică în acest an şcolar. În semestrul I au lucrat cel mai mult online, însă oricât de mult s-au străduit profesorii care îi îndrumă în stagiul de practică, deprinderile nu le pot dobândi doar vizionând filmuleţe.

„Am transformat sufrageria de acasă în atelier electric“

„Este foarte greu să faci practică în online, dar am reuşit, am transformat sufrageria de acasă în atelier electric, arătându-le totodată ce trebuie să facă. Revenind la şcoală, vom realiza ceea ce am făcut online în teorie“, spune prof. Gheorghiţa Rîmaru, dirigintele unei clase implicate în proiect.

Elevii întorşi în atelier, în schimb, spun fără ocolişuri cum cred ei că a fost practica în online.

Profesorii au stabilit cum vor lucra elevii, împărţind grupele pe operaţiuni FOTO: Adevărul

„Fizic e mai bine. Sincer, ne-am cam plictisit acasă, a fost o pierdere de timp şi nici n-am acumulat chiar atât de multe informaţii. Este foarte frumos ce facem acum, mai ales că conducerea şcolii s-a gândit la acest proiect“, e de părere unul dintre elevii prezenţi marţi, 9 februarie 2021, în atelierul de practică în care se taie, se sudează, se debitează, se strunjeşte, se vopseşte etc.

Partea de sudură este una dintre cele mai dorite, elevii făcând coadă să o poată executa FOTO: Adevărul

Sunt elevi din patru grupe, care se rânduiesc pentru fiecare operaţiune în parte. Mai mulţi băieţi se înghesuie să sudeze, ceea ce pare una dintre operaţiunile cele mai râvnite.

Nu li se întâmplă, din păcate, în fiecare zi să lucreze un obiect de la proiect şi până la realizarea produsului finit, pentru că nu există bani suficienţi pentru materiale. Acum pot da frâu liber fanteziei pentru că tot ce le trebuie le-a fost donat de către unul dintre partenerii liceului - un agent economic din Slatina care susţine şi clase de învăţământ dual la Liceul Tehnologic Metalurgic şi care îi şi angajează pe absolvenţi în cadrul societăţii.

„Mă aşteptam să fie competiţie între copii, însă nu m-am aşteptat ca şi profesorii să se întreacă“

În timp ce aproximativ 50 de elevi sunt implicaţi în confecţionarea mobilierului urban, în liceu se promovează un concurs de idei pentru amenajarea curţii generoase. Proiectele care vor fi realizate vor fi ulterior supuse votului elevilor, astfel că locul de întâlnire din curtea şcolii va fi amenajat 100% după gusturile acestora.

„Design-ul mobilierului l-au conceput colegii mei, profesorii. Mă aşteptam să văd o competiţie între elevi, dar nu m-am aşteptat să văd competiţia între profesori. Am văzut ieri o colaborare între ei, păreri pro şi contra, discuţii pe marginea design-ului, a ultimelor detalii. A fost ieri ceva de vis. Mă gândeam – Doamne, de când n-am mai văzut eu asta! –, a însufleţit atelierul, devenise aşa de monoton, pustiu, acum e viu, trăieşte“, spune directorul adjunct al liceului, cel care a gândit proiectul, prof. Dana Tîrcomnicu.

Materialele au fost donate de societatea ALRO Slatina, partenerul şcolii FOTO: Facebook/ Colegiul Tehnic Metalurgic

Temerea este acum că elevii programaţi în această etapă în atelier vor termina prea repede totul, iar cei programaţi în săptămânile următoare nu vor mai avea aceleaşi resurse. Pe de altă parte, contextul epidemiologic îi grăbeşte, mai spune prof. Tîrcomnicu, pentru că este greu de prevăzut cât se va mai putea veni la şcoală, temerea apariţiei de noi cazuri de COVID-19, care să ducă la suspendarea prezenţei în bănci, planând asupra tuturor.

Materialele au fost donate de societatea ALRO Slatina, partenerul şcolii FOTO: Facebook/ Colegiul Tehnic Metalurgic

„Acum vor să-şi promoveze munca. Au zis că vin cu o cameră, să înceapă să şi promoveze pe pagina şcolii ce fac în atelier. Noi încercăm să facem şcoala cât mai atractivă, cât mai veselă, cu echipamentul şi resursele pe care le avem.

Materialele au fost donate de societatea ALRO Slatina, partenerul şcolii FOTO: Facebook/ Colegiul Tehnic Metalurgic

Şi când vorbesc de resurse, mă gândesc inclusiv la resursa umană. Vor fi foarte mândri când vom merge în acest părculeţ şi vor spune – aici am muncit şi eu. Plus că vor avea un loc în care să se-ntâlnească. Nu avem voie să facem treaba asta, dar eu mă gândisem să facem mini-producţie. Singuri ne reparăm mobilierul şcolar, singuri reparăm gardurile, am făcut rafturi pentru bibliotecă, rafturi pentru arhivă, am făcut multe lucruri pentru şcoală. Ne autogospodărim. De asta vrem să facem pentru ei şi cu ei, să le crească stima de sine, să capete încredere în forţele lor“, a conchis Tîrcomnicu.

