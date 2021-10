Mistreţ „vânat“ pe străzile Slatinei. Animalul a colindat oraşul până să fie prins şi „redat habitatului natural“

Apariţia neobişnuită ar fi fost semnalată de cetăţenii din municipiu încă din noaptea de vineri spre sâmbătă, iar sâmbătă-dimineaţă, 30 octombrie 2021, mistreţul a fost localizat. Reprezentanţii Poliţiei Locale Slatina spun că mistreţul a fost văzut, sâmbătă, de un echipaj în zona magazinului Lidl de pe bulevardul A.I. Cuza. De aici, animalul a traversat, a ajuns în zona hotelului City, de unde şi-a continuat călătoria spre Policlinica Veche, cu un echipaj al Poliţiei Locale pe urme. Aici, de altfel, a şi fost imortalizat de un trecător care a postat fotografia pe grupul de Facebook Info Trafic Slatina şi a şi povestit cele întâmplate.

„Unul filma, iar celălalt ţipa la porc“

„A venit porcul dinspre Steaua cu masina poliţiei locale după el ... A intrat spre policlinica veche şi am intrat si eu dupa el, ca un bun cetăţean, că de, nu ştii ce întalneşte în cale! A luat-o pe după policlinică şi a intrat pe o străduţă care se înfundă! Am lăsat poliţia locală înainte şi eu în urmă, iar în capătul străduţei am lăsat geamul jos ţi le-am zis să îl blocăm, maşină lângă maşină, până vine cineva să se ocupe de el!!! Dar cu cine să te înţelegi? Unul filma, iar celălalt ţipa la porc!!! S-a izbit porcul de câteva ori de gardul din capătul străzii, apoi a luat-o pe lângă maşina politiei!!! Cel din dreapta a deschis uşa maşinii să îl blocheze!!! I-a dat porcul un rât în portieră de i-a închis-o cu el cu tot... Si dus a fost.. spre Profi...😂🤣😅“, a povestit, pe Facebook, slătineanul care a încercat să dea o mână de ajutor.

„Are programare la analize! (n. red.- în zonă este o clinică)“, „venise să doneze sânge“ (zona în care a fost surprins mistreţul este de asemenea în vecinătatea Centrului de donare de sânge), „Nu are nici mască... Sunt curios atunci când o sa fie prins dacă o sa ia amendă“, „Cică în timp ce merge striga "hakuna matata"“, „E groasă cu el, nu ştie unde a nimerit, amendă plus bătaie, plus avertisment, plus carantina combo direct“, „e golan🤣🤣nu prea îl văd bine daca nu se potoleşte 🤣🤣“, „De fapt e om. E reacţia adversă de la Pfizer. V-am zis eu că ne modifică masonii ADN-ul“, „A fost la sala, la Olimpia , că acolo e fotografia, şi cred că nu avea vaccinul facut. De aia fuge de poliltie!, „dacă Vâlcov a distrus gradina zoologică, uite că se muta gradina zoologică în oraş 😂😂😂“, „poate a venit să se vaccineze şi el 😅😅“, „Porc + politia locala = gratar fripturica 😝“, sunt doar câteva dintre comentarii. „Din nefericire, nu e glumă!!! Şi culmea, animalul a mai fost vazut prin oras!!!🤔🤔“, a postat altcineva. „Când e speriat, mistreţul este foarte periculos. Gândiţi-vă câţi copii puteau să fie pe stradă. Nu văd nimic amuzant!“, a fost de părere un alt internaut.

Reprezentanţii Poliţiei Locale Slatina confirmă cele relatate şi spun că au continuat urmărirea mistreţului din zona unde a fost surprins în fotografia de pe Facebook până în zona Palatului de Justiţie, unde i-ar fi pierdut urma într-o zonă verde.

Pentru că echipajul trebuia să asigure ordinea publică la meciul echipei locale de handbal, poliţiştii locali s-au retras, chemându-i în ajutor pe jandarmi şi pe colegii de la Poliţia naţională, dar şi DSVSA-ul, după cum a precizat pentru „Adevărul“ directorul-adjunct al Poliţiei Locale, Ilie Scaete.

Aici s-ar fi şi încheiat misiunea, a venit ulterior confirmarea de la şeful Poliţiei Locale, Cosmin Apostoliceanu, considerându-se că mistreţul a fost îndepărtat din zona locuită şi redat habitatului natural.

Vă recomandăm şi:

Toleranţă „zero” pentru nesimţire, la Târgovişte. Spărgătorii de seminţe, puşi să măture şi să plătească amenzi VIDEO

Şef din Poliţia Locală Alba Iulia, condamnat la închisoare pentru violenţă în familie