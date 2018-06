Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Slatina: „Urmează un proiect de act normativ în care să şi desfiinţăm centre de permanenţă“

Noi criterii privind funcţionarea centrelor de permanenţă, precum şi înfiinţarea de unităţi de stroke pentru intervenţia rapidă în cazul accidentelor vasculare cerebrale în fiecare spital judeţean de urgenţă se află printre proiectele în lucru la nivelul ministerului, a anunţat ministrul Sorina Pintea, după ce a vizitat Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Slatina şi secţiile de Neonatologie şi Pediatrie, reabilitate de curând la nivelul spitalului.

„În ultima perioadă am făcut o analiză a centrelor de permanenţă, pentru că, tariful crescând foarte mult, din punctul meu de vedere şi responsabilitatea celor care lucrează acolo ar trebui să crească. Făcând o analiză la nivelul ţării, numărul de prezentări în urgenţă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a crescut cu aproximativ 35%. Ceea ce este strigător la cer, nu mă feresec s-o spun! Ceea ce, la număr de cazuri crescute, creşte ffinanţarea unităţilor de primiri urgenţe, dar creşte şi finanţarea centrelor de permanenţă, eficienţă zero. Şi atunci, urmează să promovăm un proiect normativ prin care să şi desfiinţăm aceste centre, pentru că în primul se vorbea numai de înfiinţare. Trebuie să existe nişte criterii pe care trebuie să le respecte, nişte termene de raportare, mărturisesc că nu le-a urmărit nimeni până acum. Deci vom promova un proiect de act normativ, avem şi datele care să susţină această propunere... Sunt cifre care ar trebui să ne dea multora de gândit“, a declarat ministrul.

În timpul vizitei, în scurtele discuţii avute cu şefa UPU Slatina, medicul Ecaterina Buzău, una dintre întrebări a fost, de altfel, cât dintre pacienţii care se prezintă în UPU sunt cu adevărat urgenţe, dr. Buzău precizând că doar 40% dintre pacienţi rămân internaţi, celelalte fiind cazuri care s-ar putea trata în reţeaua prespitalicească.

Vaccinul antigripal, în stoc în septembrie

Cât despre unităţile de stroke, un proiect pe care medicul neurolog Renică Diaconescu, în prezent senator PSD şi preşedinte al comisiei de Sănătate, l-a cerut implementat cu mai mult timp în urmă, ministrul Sorina Pintea a declarat:„este un proiect la care ne gândim şi n-a fost neapărat ideea mea, este ideea unui concetăţean de-al dumneavoastră (...), foarte-foarte utilă, dar până când vom înfiinţa aceste unităţi de stroke, pentru că trebuie respectate nişte normative, doresc ca la nivelul fiecărei unităţi de primiri urgenţe să se poată face aceste trombolize ale accidentului vascular. Deja se fac în multe unităţi de primiri urgenţe. Gândiţi-vă, dacă un pacient ajunge într-un interval de trei ore, acel pacient este recuperat şi redat în aceeaşi zi societăţii. Să nu vorbim de calitatea vieţii, de suferinţa pacientului, hai să vorbim şi de costuri. Vă îmaginaţi cât efort să-l pui pe picioare, să-l îngrijeşti. Este un proiect de suflet şi vineri o să am o întâlnire cu domnul profesor Dafin Mureşan, care este preşedintele Societăţii Române de Neurologie, şi care a venit şi el cu câteva propuneri în acest proiect, ne vom întâlni şi cu domnul doctor Diaconescu astfel încât, luna viitoare cel mai târziu, pentru că proiectul este aproape gata, să putem să-l prezentăm“, a mai spus Pintea.

Tot din capitolul veşti bune, reprezentanta Guvernului a dat drept sigură sosirea la timp, în acest an, a vaccinului antigripal, pentru a se evita situaţiile din sezonul trecut, când vaccinul a ajuns la medicii de familie mult după apariţia virozelor respiratorii. Concret, în septembrie primele doze ar trebui să ajungă în stocul ministerului şi să fie repartizate, în septembrie-octombrie, către medicii de familie. Pintea nu acceptă, în schimb, că ar exista sincope în aprovizionarea cu alte tipuri de vaccinuri, şi în acest sens a prezentat date despre prezenţa în stoc a anumitor cantităţi de vaccin, la nivel naţional, când acesta lipsea dintr-un judeţ sau altul.