Militarii şi civilii, o echipă pentru cauza Invictus. Pentru al doilea an „Ştafeta Veteranilor“ trece prin Slatina

Asociaţia Voluntarilor „Invictus“ organizează, pentru a cincilea an la rând, „Ştafeta Veteranilor“, un eveniment care se bucură de susţinerea Ministerului Apărării Naţionale şi a Casei Regale a României. Şi în acest an traseul trece prin Slatina, fiind al doilea în care voluntari slătineni, militari şi civili, se implică. Traseele de alergare sunt grupate pe trei direcţii, pornind din Timişoara, Bucureşti şi Tulcea, către Carei. „Traseele sunt parcurse în etape zilnice, calculate astfel încât să se întâlnească la Carei pe 25 octombrie, ziua în care a fost eliberată ultima localitate de sub ocupaţie străină. Cei peste 3.300 km sunt o însumare a mai multor alergări de nivel ultramaraton în care atleţii sunt însoţi de un ciclist“, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, doi dintre alergătorii care au sarcina să ducă ştafeta de la Slatina la Craiova fiind jandarmi: plt. adj. Simona Floricel şi plt. maj. Constantin Stegaru, iar ceilalţi participanţi, membri ai grupului de alergători Slatina Running.

Ştafeta a ajuns pe traseul albastru de la Craiova sâmbătă după-amiază, ultramaratonistul slătinean Vlad Tănase fiind cel care le-a predat-o colegilor din Olt care în această dimineaţă au pornit spre Râmnicu-Vâlcea.

Povestea Invictus, un proiect de voluntariat care uneşte mediul militar cu cel civil, cu scopul de a promova valorile naţionale şi respectul faţă de veteranii şi eroii României de ieri şi de astăzi, a început în 2014, la iniţiativa maiorului Patrick Luca, cel care a început cu un cros de 40 kilometri pe Transfăgărăşan, după care a vrut să lege Bucureştiul de Carei, înr-o cursă de 800 kilometri. I s-au alăturat, astfel, 50 de voluntari care i-au sprijinit demersul, iar proiectul a continuat în următorul an, în 2016 „Ştafeta Veteranilor“ având drept ţel trimiterea reprezentanţilor României, militari răniţi la datorie, la Jocurile Paralimpice Invictus. De atunci evenimentul a luat amploare cu fiecare ediţie.

Ediţia 2018 se desfăşoară în perioada 8 – 25 octombrie. Maratoniştii se opresc în drumul lor la monumentele închinate eroilor din localităţile prin care trec şi lasă steaguri tricolore doritorilor, copiii răspunzând îndeosebi cu entuziasm gestului voluntarilor.