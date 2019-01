Măsuri extreme la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina din cauza gripei. O secţie şi-a suspendat activitatea, pentru a putea fi trataţi copiii

Judeţul Olt este al doilea clasat la nivelul ţării după numărul de persoane diagnosticate cu gripă. În cursul săptămânii trecute s-a înregistrat şi decesul unui bărbat de 54 ani care a contractat gripa, primul din judeţ, iar numărul îmbolnăvirilor tot creşte, la sfârşitul săptămânii trecute fiind de 65. Majoritatea pacienţilor au fost diagnosticaţi şi trataţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, care explică, de altfel, cifrele mari prin faptul că gradul de depistare este ridicat. S-au achiziţionat în număr mare teste rapide de depistare a gripei, dar şi tratament specific, a menţionat managerul spitalului slătinean, Cătălin Rotea.

„În momentul de faţă, pe secţia de Boli Infecţioase avem internaţi 54 de pacienţi confirmaţi cu gripă, din care 5 sunt copii, iar pe secţia de Pediatrie avem 16 copii confirmaţi cu testul de gripă şi urmează să primim confirmarea şi pentru cinci din aparţinătorii acestor copii. În ceea ce priveşte măsurile care au fost luate, în primul rând s-a restricţionat accesul pe secţiile cu potenţial mare de risc, pe Neonatologie, Terapie Intensivă, Boli infecţioase, secţii chirurgicale, pe celelalte secţii s-a limitat accesul doar la două ore şi toţi vizitatorii primesc halate şi botoşei atunci când intră pe secţie, iar cea mai importantă măsură, tocmai pentru a preveni extinderea gripei la şi mai mulţi copii, este faptul că în blocul materno-infantil, acolo unde secţia Pediatrie îşi desfăşoară activitatea pe etajele VII şi VIII, am suspendat pentru două săptămâni activitatea de pe etajul IX, Recuperare Neuromotorie Copii, unde sunt cronici, nu sunt acuţi, şi internăm la etajul IX toţi copiii care au alte afecţiuni în afară de gripă, pentru a nu-i contamina şi pe ei“, a explicat managerul.

Situaţia este greu de manageriat în secţia de Boli Infecţioase, supraaglomerată, de aceea s-a decis, încă de săptămâna trecută, tratarea copiilor mai mari de 7 ani la Pediatrie.

„În momentul de faţă suntem aproape la capacitate maximă, săptămâna trecută au fost zile în care am fost la capacitate maximă, dar încercăm gestionarea situaţiilor pentru a evita neplăcuta situaţie, o situaţie, practic, ilegală, de a sta doi pacienţi în pat, prin repartizarea pacienţilor în funcţie de o anumită tipologie, fie pe secţia de Pneumologie Scorniceşti, fie la Boli Infecţioase, fie la Pediatrie, sau, prin admisibilitatea lor, la Terapie Intensivă. (...) Am suplimentat numărul de teste rapide peste limita normală de comenzi, la fel cum am suplimentat şi comenzile de medicamente gen Tamiflu, pentru a asigura necesarul“, a mai spus Rotea.

Pe de altă parte, epidemiologii Direcţie de Sănătate Publică spun că gripa este posibil să nu fi atins vârful şi că se vor înregistra îmbolnăviri şi în perioada februarie-martie, dar că s-au adoptat, la nivelul judeţului, toate măsurile necesare, multe dintre acestea care se impun, de altfel, în momentul declarării oficiale a epidemiei. În fiecare şcoală se execută triajul epidemiologic, doar că, dacă în mediul urban şcolile sunt relativ acoperite de personalul medical şcolar, la ţară triajul epidemiologic este realizat de cadrele didactice, iar cazurile de boală sunt anunţate medicului de familie.

