Managerul Spitalului Municipal Caracal, schimbat din funcţie: „Eu sunt medic, pentru asta m-am pregătit atâţia ani şi am făcut atâtea sacrificii“

Medicul Daniela Buiculescu a rămas la conducerea secţiei Boli interne a spitalului caracalean, însă a renunţat să mai conducă al doilea spital din judeţ ca mărime, după doi ani şi jumătate în această funcţie, pe care a preluat-o de la medicul Liviu Radu, ales în funcţia de primar în vara anului 2016.

„Am problemele mele, de sănătate, de familie, şi chiar nu mai puteam să fac faţă. Au apărut nişte probleme de sănătate, chiar de anul trecut, şi chiar îmi era greu, şi cu bolnavii, şi jos. Eu în permanenţă am avut şi activitatea din secţie, nu puteam să renunţ la activitatea mea de medic, sub niciun motiv, pentru că eu sunt medic, pentru asta m-am pregătit atâţia ani şi am făcut atâtea sacrificii şi mi-era chiar foarte greu. (...) În fiecare zi eram, la 7,00, în spital, îmi luam unori actele acasă şi lucram până seara târziu. Până în vară, când s-au accentuat problemele de sănătate, eu am făcut şi gărzi, pentru că am zis să fiu cot la cot cu colegii mei, asta-i meseria mea şi asta este. Mi-a fost greu, am fost şi entuziasmată, deşi nu mi-am dorit funcţia, dar am fost implicată, dar vine un moment când trebuie să te gândeşti şi la propria sănătate şi la familie“, a declarat dr. Buiculescu.

Obţinerea gradului III, cel mai important obiectiv

Medicul Daniela Buiculescu spune că lasă unitatea pe mâini bune, economistul Marian Mitran, care a ocupat funcţia de director economic al spitalului, fiind, alături de directorul medical – dr. Cristina Zâmbrea, un membru important al echipei. „Noi am fost cam peste tot împreună, şi la minister, şi la Casa de Asigurări, am format o echipă, mă bucur că la conducere este o persoană care cunoaşte problemele spitalului“, a mai spus dr. Buiculescu, apreciind că lasă unitatea spitalicească într-un moment în care nu dar că nu are datorii, dar mai sunt şi ceva bani în cont, nu există probleme de personal, iar în anul 2018 s-au făcut importante achiziţii de aparatură medicală, de 1,1 milioane lei din fonduri proprii şi 1 milion lei din fondurile repartizate de Ministerul Sănătăţii, achiziţionându-se, printre altele, cel mai modern aparat de radiologie, digital, din judeţ.

Cel mai important obiectiv rămâne, însă, obţinerea gradului III pentru spital, care ar permite o finanţare la un alt tarif şi care ar fi trebuit să se întâmple la începutul acestui an. Pentru acest deziderat s-au făcut schimbări în structura spitalului, înfiinţându-se compartimente noi (Compartimentul Prematuri, Compartimentul Psihiatrie etc.), s-au înfiinţat noi linii de gardă etc.

„Nu avem datorii, avem personal suficient, s-a luat şi aparatură, ne gândim la gradul III şi suntem aproape de realizarea gradului III, pentru că se impune ca spitalul nostru să fie de grad III, au fost diverse motive obiective care ne-au împiedicat să-l obţinem, să sperăm chiar în iarna – primăvara aceasta se finalizează cu Psihiatria şi atunci putem relua demersurile la minister pentru acest grad III“, a mai spus dr. Buiculescu.