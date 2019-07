Mama adoptivă a fetiţei din Baia de Aramă: „Am stabilit cu Sorina c-o să le trimitem soţilor Şărămăt un album şi c-o să-i sunăm de ziua lor“

Avocata familiei Săcărin, Clara Istrate, a vorbit, joi, 18 iulie 2019, la Judecătoria Slatina, unde între timp s-a stabilit să fie respinsă cererea procurorului general privind interzicerea părăsirii ţării în cazul Sorinei Săcărin, fata crescută în Baia de Aramă în familia asistentei maternale Mariana Şărămăt, despre cum se acomodează fetiţa în noua ei familie. Mama adoptivă, Ramona Săcărin, s-a pronunţat cu privire la o posibilă întâlnire a Sorinei cu familia care a crescut-o, înainte de plecarea în America.

Chiar dacă Judecătoria Slatina a respins cererea procurorului general, soluţia fiind executorie, plecarea nu va fi posibilă imediat. Există impedimentul paşaportului copilei, care, conform ultimelor informaţii, ar fi fost trimis de procurorul din cadrul Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie care anchetează modul cum a decurs adopţia, către autorităţile mehedinţene. Documentul nu a ajuns, deocamdată, în posesia reprezentanţilor legali ai fetei.

„Vi se pare că Sorina jeleşte după familia Şărămăt?“

„ Paşaportul n-a venit încă, dumneavoastră aveţi veşti mai degrabă decât avem noi, sperăm să se confirme (…). Acum vom merge să vedem dacă a ajuns. În mod normal ar trebui să ajungă astăzi paşaportul. Noi am bănuit că s-a tergiversat un pic ca să se pronunţe instanţa de aici, acum nu ştim dacă…, asta este doar o presupunere de-a noastră“, a declarat Clara Istrate, avocata familiei Săcărin, care a vorbit de asemenea şi despre o evaluare care ar fi avut loc, parte din procesul de monitorizare a adopţiei, pentru a se stabili cum decurge acomodarea fetei în noua familie.

„Nu mă-ntreabă nimic, nici de Baia, nici de nimic, ba, dimpotrivă“

„Sorina este bine. Aţi văzut tot felul de filmuleţe, cu toţii. Vi se pare că Sorina este supărată? Vi se pare că Sorina jeleşte după familia Şărămăt? Sorina este bine, este fericită, a luat un kilogram în greutate, apropos de greutatea de 20 kg la cei 8 ani ai ei“, a spus Istrate, în vreme ce Ramona Săcărin a declarat: „ Sorina face bine, aşteaptă paşaportul. Sorina a cunoscut oameni de altă calitate acum, oameni care o respectă şi sunt interesaţi de ea de-adevăratelea. Este fericită, este bucuroasă, nu mă-ntreabă nimic, nici de Baia, nici de nimic, ba, dimpotrivă, mă-ntreabă când plecăm, când plecăm acasă. Pe foştii asistenţi maternali nu a dorit să-i sune, ne-a şi anunţat că nu se poate să-i sunăm, pentru că ei ţin telefonul scos din furcă, să nu-i deranjeze Protecţia Copilului, asta ne-a spus Sorina de la început“.

„Sorinei i s-au impus nişte frici nejustificate“

Mama adoptivă a Sorinei, dar şi avocata acesteia, au susţinut că fata nu doar că s-a acomodat în noua familie, dar a şi reuşit să scape de temerile induse de asistenta maternală, care ar fi încercat să împiedice cu orice preţ adopţia copilei.

„Sorina a fost învăţată cum să se comporte, Sorinei i s-au impus nişte frici nejustificate, a reacţionat ca orice copil. Doamna Şărămăt a avut acel ascendant moral asupra ei, oricărui copil, dacă părinţii îi spun – vezi, că oamenii ăia vin să-ţi facă rău! – şi chiar şi în momentul în care a fost procurorul acolo, doamna Şărămăt striga – da, luaţi-o şi omorâţi-o!- , Sorina avea o temere. Temerea Sorinei a fost înlăturată în momentul în care a venit şi-a locuit efectiv cu Ramona şi cu Gabriel, a văzut ce fel de oameni sunt, a văzut că se ocupă de copil, că au altă atitudine faţă de ea decât a avut familia Sărămăt şi este integrată. Ea se referă la familia Săcărin ca un «noi». «Noi ce facem», «prietenii noştri», «avocata noastră»…, ăsta este modul în care Sorina se exprimă. Eu am vorbit destul de des cu Sorina, avem o relaţie cu Sorina relativ bună, copilul este vesel. Deci nu mai fiţi stresaţi că acest copil nu ar vrea să plece în America, nu-l ia nimeni târâş să-l ducă undeva, este bine acolo unde este“, a spus avocata Clara Istrate.

Ramona Săcărin a vorbit, la rândul ei, despre posibilitatea ca Sorinei să se întânească, înainte de a părăsi ţara, cu familia care a crescut-o.

„În condiţiile în care soţii Şărămăt îşi vor schimba atitudinea şi vor avea o atitudine care nu conduce la agitarea nimănui şi nu mai fac acuze şi… Deocamdată atitudinea dumnealor nu cred că justifică o legătură în acest moment, dumnealor încurajează în continuare un grup de Facebook groaznic, din punctul meu de vedere, ca un cuib de viespi, foarte agresiv, şi deocamdată nu avem încredere că vor da dovadă de un comportament civilizat. În momentul în care vom avea certitudinea că au trecut peste tot şi că sunt capabili să aibă un comportament civilizat, cu mare drag, cu mare drag… Am stabilit şi cu Sorina şi c-o să le trimitem un album de poze, şi c-o să-i sunăm de ziua lor, dac-o să-şi pună telefonul în furcă, şi că o să-i sunăm de Sărbători şi, cu mare drag, când vom veni în vacanţă, dacă până atunci vor înţelege şi vor trece peste această… În momentul în care ei sunt atât de agresivi, şi continuă cu acuze, şi instigă în continuare, nu cred că este favorabil pentru Sorina să fie într-o astfel de situaţie. Numai ce-am reuşit să ieşim dintr-o astfel de situaţie, nu cred că e cazul să ne întoarcem la ea, deocamdată“, a mai spus Ramona Săcărin.



Familia de asistenţi maternali din Baia de Aramă nu a fost reprezentată, joi, 18 iulie 2019, la Judecătoria Slatina.



