Localităţi în care „turiştii“ au decis câştigătorul. „Ne-am bătut eu şi primarul, dar era să câştige al treilea“

Votul de duminică a lăsat din nou un gust amar multor cetăţeni care s-au dus la urne cu speranţa că ei îşi aleg primarul. În câteva n-a fost să fie, lucrurile le-au tranşat, din contră, oameni pe care nu-i cunosc, aduşi în ziua votului, după ce în perioada premergătoare alegerilor aceştia şi-au schimbat reşedinţa. Sunt lupte politice tranşate la câteva voturi, de cele mai multe ori în favoarea primarului în funcţie, care de fiecare dată poate mult mai bine controla procesul.

Comuna Tătuleşti şi recordul de prezenţă la fiecare tur de alegeri

Tătuleşti este o comună mică din Olt, cu doar 1.077 alegători înscrişi în listele permanente. Aici s-au acordat însă înainte de alegeri 338 vize de flotant. Deloc surprinzător, la alegeri 316 persoane au votat pe listele suplimentare, în condiţiile în care în urnele din secţiile de pe raza comunei s-au adunat cu totul 886 voturi pentru alegerea primarului.

La numărătoare, primarul în funcţie, Vasile Dan (PSD) a avut mari-mari emoţii. A întrunit 305 voturi, al doilea clasat, Tudor Gheorghe Cosmin, de la Pro România, adunând la rândul său 303, în condiţiile în care cei care au votat pe liste suplimentare au fost mai numeroşi decât voturile obţinute de oricare dintre candidaţi. Diferenţa de doar două voturi l-a şocat, în schimb, cu adevărat pe candidatul PNL, Ştefan Rădulescu, al treilea, cel care se credea cel mai aproape de fotoliul de primar.

„Ne-am bătut eu şi primarul şi aproape să câştige al treilea. Să ne-nţelegem, al treilea, mai cumpăraţi, aşa. Dacă în ţara asta nu există legi... Să vină 150 de persoane din alte localităţi să-şi facă mutaţie la noi...“, a declarat Rădulescu, menţionând că ar fi jucat astfel atât primarul, cât şi candidatul Pro România. „Eu, cel puţin, vă spun aşa, că nu ne cunoaştem, nu vă cunosc, eu am convins localnicii. (...) Şi eu am pierdut la 60 de voturi faţă de primar şi la 57 sau 58 faţă de celălalt, cu toate că aici, în Tătuleşti, unde locuiesc eu, am avut cele mai multe voturi. Undeva la 50 de voturi am avut eu peste, dar au adus în satele celelalte, au adus de pe la Bărăşti, Coloneşti... oameni pe care nu-i cunosc, de unde să-i cunoşti?! Am câştigat secţia cea mai mare, dar dacă au venit mulţi... Au avut şi câte 10-11 pe casă, şi câte 15... Am înţeles că i-a plătit şi pe găzduitori“, a mai spus candidatul PNL.

Curios, de acelaşi fenomen, dar şi de faptul că urna mobilă nu ar mai fi ajuns la toţi cei care au făcut solicitare, s-a plâns şi al doilea clasat.

„Au fost nişte voturi care au fost furate, dumnealor de la PSD. S-au furat nişte voturi într-o secţie. Am făcut o contestaţie către BEJ, acum aşteptăm. Am avut nişte probleme cu urna volantă, au venit cei de la poliţie, au venit cu o oră înainte să închidă secţia de votare, au rămas vreo 14 oameni care n-au mai apucat să voteze. Au avut vize făcute, de flotant. Deocamdată nu ştim exact câte vize au fost, eu, unul, nu ştiu exact câte vize au fost. Ei, de exemplu, au avut cred că 200 şi ceva de vize de flotant care s-au dus la o secţie. La una a fost 112 pe suplimentară şi la una 80 şi ceva“, a declarat la rândul său candidatul Pro România, Cosmin Gheorghe.

Tătuleşti este localitatea care bate la fiecare tur de scrutin recordul la prezenţă. La alegerile locale de duminică, la secţia din satul Bărbălăi, la ora 12,00 prezenţa era de aproape 105%. Votaseră deja la acea oră 99 oameni înscrişi în listele permanente şi 78 dintre cei înscrişi în listele suplimentare. La închiderea urnelor, aici s-a ajuns la 136% prezenţă şi 90 votanţi înscrişi pe listele suplimentare.

Cinci voturi diferenţă între candidaţi la Pârşcoveni

Multe îşi vor reproşa în perioada următoare şi candidaţii din Pârşcoveni. Aici au votat în total 1.789 oameni, iar la numărătoare candidatul PSD, Matei Dumitru Dănuţ, a avut 845 voturi, pe când cel al PNL, Matei Marian, cu cinci mai puţine, următorii candidaţi nereuşind să adune, fiecare, câte 20 de voturi. 146 votanţi au fost şi aici înscrişi în listele suplimentare, iar de urna mobilă au beneficiat 79 persoane. „Vizele de flotant şi urna mobilă îi avantajează, aproape în toate cazurile, pe primarii în funcţie, care au alături de ei aparatul administrativ“, recunosc reprezentanţii de la nivelul partidelor.

De altfel, candidatul PNL de la Osica de Sus, spre exemplu, care a pierdut la 20 de voturi în faţa unui fost primar PSD destituit în urma unei sentinţe judecătoreşti, a acuzat pe faţă că ar fi fost furat cu urna mobilă. A acuzat chiar o poliţistă de faptul că aceasta, desemnată să însoţească urna mobilă, ar fi sprijinit candidatul PSD pentru că soţul său se afla în tabăra acestuia. Răducu Şurlan, candidatul PNL, a făcut chiar apel pe contul său de socializare la ministrul de Interne Marcel Vela să dispună investigarea situaţiei. La Osica de Sus s-au adunat 70 voturi cu urna mobilă, fiind, crede Şurlan, operaţiunea care a decis în fapt primarul.

O altă comună în care s-au adunat pe listele suplimentare 302 votanţi a fost Bărăşti. În total au votat în secţiile de aici 1.175 oameni, primarul PSD aflat în funcţie de cel puţin 20 de ani pierzând însă, în cele din urmă, la 54 voturi în faţa candidatului PNL.

Competiţie de infarct a fost şi la Corbu, unde primarul în funcţie a câştigat la o diferenţă de doar 21 voturi. Din cele 1.260 voturi exprimate, 52 au fost pe liste suplimentare, iar 56 cu urna mobilă.

