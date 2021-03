Liderul Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi acuză că nu se fac testări COVID în şcoli: „O idioţenie, o bătaie de joc“

De prea multe ori, spune preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi (FNAP), Iulian Cristache, cazurile de îmbolnăvire care apar în şcoli sunt tratate cel puţin superficial. Deşi prin DSP-uri au fost repartizate peste 1.000.000 teste rapide, în toată ţara, care să fie gestionate de către personalul din cabinetele medicale şcolare, în continuare nu se testează în jurul unui caz, spune Cristache, care a făcut şi o postare pe Facebook.

Iulian Cristache a declarat pentru „Adevărul“ că de la părinţi din toată ţara i-au venit semnale că situaţia este aproape generală.

„Se pare că... testarea gratuită anunţată de către ME şi MS... nu prea e gratuită. Mai urât... NU SE FACE! Sunt sesizări care arată că DSP nu tratează cu seriozitate situaţiile cazurilor pozitive din unităţile şcolare, căutând motive tocmai pentru a nu testa şi cheltui bani publici. Sigur, nu generalizez, dar am ceva info“, a scris Iulian Cristache pe contul personal de Facebook, ulterior explicând situaţia, pentru „Adevărul“.

„Nu DSP face testările în şcoli! Testele sunt în unităţile de învăţământ. Acestea nu doresc să facă testări pentru a nu închide clasele. Pentru a evita testarea se cheamă părintele la şcoală pentru a lua elevul acasă şi gata! Restul elevilor pică pe rând, dar sunt "răciţi"...“, a dezvăluit un alt părinte, într-un răspuns la postarea amintită, care ar fi o posibilă explicaţie.

„Se încearcă să se economisească banul public acolo unde trebuie“

„Se încearcă să se economisească banul public acolo unde nu trebuie. Sunt copii care sunt diagnosticaţi pozitiv acasă, nu în şcoală. El a frecventat cu o zi, două, trei înainte şcoala şi faptul că a fost diagnosticat acasă, nu în şcoală, face că este anunţată Direcţia de Sănătate Publică, dar nu se face o anchetă epidemiologică. În sensul că ar trebui să vină la şcoală şi să testeze toţi ceilalţi copii care vor şi pentru care au acordul părinţilor. Spun: <Aa, a fost diagnosticat acasă, nu se pune!>

O idioţenie, o bătaie de joc. Am de la şcoli mesaje care spun că sunt copiii care au stat acasă că au COVID, nu au mai vrut să vină la şcoală, or că a fost diagnosticat şi a declarat pe grupul părinţilor că propriul copil are COVID, a anunţat şcoala şi nu se demarează o anchetă. DSP ar trebui să vină. Spun: <Unde a fost diagnosticat? Acasă! La revedere, nu e treaba noastră!>

Ceea ce nu e normal. În momentul când aceşti copii au fost în şcolă, cu o zi, două-trei înainte, toată clasa trebuie verificată, nu chemată la şcoală în continuare“, susţine preşedintele FNAP. Acesta a precizat că toate aceste semnale primite le va transmite mai departe, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată.

O altă anomalie care ar trebui corectată şi care arată cât de obtuz, spune Cristache, văd autorităţile lucrurile este modalitatea în care se face transportul elevilor cu microbuzele şcolare.

„Stăm la şcoală în unele şcoli şi câte 35-40 de elevi la un loc, câte patru ore, şi în microbuzul şcolar nu dai posibilitatea să stea omul şi locul, cu mască, în condiţiile în care transportul şcolar durează 15 minute, ia copii de la 2 kilometri. Şi sunt copii care vor să meargă la şcoală şi nu sunt luaţi că nu există loc în microbuz. Încurcă microbuzul şcolar cu transportul public. E de noaptea minţii“, arată Cristache.

„Am recomandat şi recomandăm testarea în şcoli“

Ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, practic a confirmat cele spune de preşedintele FNAP anunţând ce s-a întâmplat cu testele repartizate până acum în şcoli, de la începutul semestrului al II-lea. Într-o intervenţie televizată, ministrul a dezvăluit că până acum au fost făcute doar 4.000 teste rapide.

„S-au distribuit către direcţiile de sănătate publică un număr de 1.150.000 teste, din care au fost utilizate doar 4.000. Asta arată slaba capacitate de asigurare cu personal medical necesar administrării acestor teste. Am recomandat şi recomandăm testarea în şcoli, sigur, cu acordul părinţilor, testarea rămâne singurul mijloc de a ne asigura, alături de vaccinare, desigur, că activitatea în şcoli se derulează în condiţii de siguranţă. Testarea acelor elevi simptomatici, desigur, şi testarea contacţilor lor“, a spus ministrul Educaţiei.

Reprezentanţii şcolilor consideră, însă, că tocmai condiţiile impuse personalului din cabinetele medicale şcolare pentru a fi folosite aceste teste sunt problema. Faptul că se pot folosi doar în cazul acelor copii sau profesori care prezintă simptome este deosebit de restrictiv şi, până la urmă, ineficient - pentru că foarte mulţi dintre elevii testaţi pozitiv nu prezentau niciun fel de simptomatologie, cazurile fiind descoperite tocmai în urma testării în jurul unui caz din familie. Prin urmare, rezultate positive, dacă această testare s-ar face, ar putea avea şi alţi colegi de-ai lor.

„Şi mai e o problemă. Nu testezi, îi trimiţi acasă pe toţi, dacă se decide o astfel de măsură, stau 14 zile, se întorc la şcoală şi din nou nu testezi“, spune reprezentantul unei şcoli din Olt care are chiar în această perioadă două clase în online tocmai din acest motiv. Lucrurile sunt greu de înţeles, mai spune acesta, în condiţiile în care, în Germania, de exemplu, kiturile de testare le sunt date familiilor care doresc acasă pentru a face testul.

„Dacă teoretic testam din două în două săptămâni, terminam tămbălăul, reduceam pe cât posibil. Asta nu înseamnă că nu poţi să ai virusul şi să se confirme peste 72 de ore, sau 96 ore, dar ar fi fost ceva.

A început şcoala? Da! Toată lumea testată în masă cu teste rapide, au apărut şi cele pe bază de salivă, care sunt ieftine şi sunt non-invazive şi au 99% grad de precizie. N-am inventat noi roata în ţara asta. Ne uităm la Europa când ne convine şi când nu ne convine invocăm ordinul comun (n. red. - ordinul comun MS-ME conform căruia este organizată activitatea în şcoli în condiţii de pandemie), nu ne mai uităm la Europa“, a conchis reprezentantul părinţilor, Iulian Cristache.

