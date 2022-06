Liceul de la ţară aflat pe primul loc în Olt, pentru al doilea an la rând. Rată de promovare de 100% la BAC

Deşi în nicio analiză luarea în considerare a unui singur criteriu nu este un argument suficient pentru a desemna un liceu drept „cel mai bun“, performanţa pe care o înregistrează Liceul Tehnologic Iancu Jianu, pentru al doilea an la rând, nu poate fi trecută cu vederea.

Toţi absolvenţii care s-au înscris la probele Bacalaureatului 2022 au promovat. Sunt 20 de tineri care vor studia în continuare la universităţi din ţară sau şcoli postliceale, spune directorul unităţii şcolare, prof. Constantin Călugăru.

„Marea majoritate, cred că 18 din 20, vor merge către învăţământul superior şi unul-doi către şcoli de poliţie, şcoli militare, dar asta ştim noi la momentul acesta, lucrurile pot să se mai schimbe. De la Ştiinţele Naturii toţi s-au înscris şi toţi au luat“, a declarat directorul, contactat de „Adevărul“.

Liceul are două clase, pe filiera teoretică - Ştiinţele Naturii, respectiv tehnologică - Tehnician în agricultură. Deşi au promovat clasa a XII-a şi elevii de la tehnologic, niciunul nu s-a înscris la examen, cei mai mulţi fiind, la această dată, deja plecaţi peste hotare, cu contracte de muncă.

„S-au mulţumit cu examenul de competenţe profesionale, au obţinut diploma aceea de tehnician în agricultură şi cu toate insistenţele noastre ei spun că le este suficient“, a explicat directorul unităţii şcolare.

Rezultatele celor înscrişi şi promovaţi sunt, în schimb, foarte bune în cea mai mare parte. O absolventă de aici are a treia medie pe judeţ, obţinând 10 la Limba Română, 10 la Matematică şi 9,95 la Biologie, ultima disciplină fiind cea la care tânăra excelează. Doi candidaţi au obţinut nota 10 la Matematică, o altă absolventă are 10 la Biologie etc.. Din cele 20 medii, una este situată între 9 şi 9,99, opt medii între 8,00 - 8,99, cinci medii între 7,00 - 7,99, şi şase medii între 6,00 - 6,99.

„Avem un program de pregătire foarte strict“

La Liceul Tehnologic din Iancu-Jianu nu e „bătaie“ pe locuri la admitere, fiind situat la aproape 20 kilometri de Balş şi la 36 km de Craiova. Este, în schimb, cea mai bună soluţie pentru elevii din Iancu Jianu şi din comunele învecinate.

„Dacă noi nu am avea liceul aici, şi liceul are aproape 60 de ani de existenţă, se împlinesc anul viitor, vă spun cu mâna pe inimă că mai mult de jumătate s-ar pierde, ar fi copii neşcolarizaţi. Avem dificultăţi cu ei aici, mai pleacă, îi iau părinţii în străinătate, avem discuţii cu ei, facem tot felul de demersuri, şi tot nu reuşim în totalitate. Pe părinţi îi cunoaştem, sunt foştii noştri elevi. Eu mă gândesc, dacă n-ar avea posibilitatea să vină aici, ce-ar face?“, continuă discuţia cu directorul şcolii.

Cei care au înţeles, în schimb, că şcoala este şansa lor de a răzbate în viaţă, beneficiază de un program foarte bine pus la punct de pregătire pentru BAC. Sunt profesori care stau de la 8,00 la 16,00 - 17,00 în şcoală, spune directorul. Din octombrie şi până în iunie elevii stau la pregătire peste programul de şcoală, la disciplinele de examen, iar pregătirea se face diferenţiat, în funcţie de progresele fiecăruia. E un avantaj pentru care părinţii copiilor din majoritatea şcolilor din România plătesc bani frumoşi, în privat, meditatorilor.