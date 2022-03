Liceu teoretic versus liceu tehnologic: „De ce să fii ultimul informatician când ai putea să fii primul cofetar?“ VIDEO

Alegerea liceului încă se rezumă în cele mai multe cazuri, în lipsa serviciilor de orientare în carieră de care elevii de gimnaziu să beneficieze, la lupta între năzuinţele părinţilor şi dorinţelor copiilor.

„Da, părinţii în continuare vor liceul teoretic şi facultate pentru copiii lor. E o ruşine să înveţe o meserie, e un fel de «n-a putut să intre la liceul X». Doar că la noi la liceu media de admitere e mai mare decât la liceul teoretic“, spune un profesor de la Liceul Tehnologic „P.S. Aurealian“ din Slatina, cu care am stat de vorbă la „Ziua Meseriilor“, un eveniment pe care toate liceele tehnologice îl organizează anual cu scopul de a-şi promova oferta de şcolarizare.

Viitorii absolvenţi de gimnaziu vin în vizită la liceele tehnologice şi primesc toate informaţiile de care au nevoie despre calificări, despre parcursul pe ruta şcoala profesională (şi pe această rută se poate ajunge la diploma de Bacalaureat, absolvenţii de şcoală profesională urmând ulterior cursurile liceului) sau liceu, despre proiectele în care şcolile sunt implicate, despre oportunitatea schimburilor de experienţă cu unităţi de învăţământ din alte ţări etc.

„Îmi câştig banii de buzunar, da. Şi e o sumă OK“

Oferta liceului la care am ajuns este deosebit de generoasă. De la serviciile în industria ospitalităţii (bucătar, barman, ospătar, calificări în domeniul hotelăriei) sau în domeniul contabil şi administrarea afacerilor, până la mecanică, design vestimentar sau servicii de beauty. Elevii liceului şi-au pregătit standuri de prezentare şi le arată colegilor lor mai mici ce au reuşit să înveţe în primul an de studiu. Gazde sunt în majoritate elevii din clasele a IX-a şi profesorii lor.

La primele standuri elevii reprezintă firme de exerciţiu, un concept destul de greu de explicat în câteva minute elevilor de gimnaziu. Este o joacă serioasă a viitorilor administratori de firmă de la clasele de contabilitate, pentru că învaţă cum să înfiinţeze şi să administreze o afacere de la idee şi până la punerea pe piaţă şi tranzacţionarea produselor sau a serviciilor.

Concurenţa, la acest profil, în niciun an n-a lipsit, ultima medie de admitere fiind mai mare decât la o parte dintre liceele teoretice ţintite de cei mai buni elevi din gimnaziu.

Elevii care merg în practică la agenţii economici reuşesc să se angajeze legal pe perioada verii FOTO: A.M.

De la pliante de prezentare se trece, la standurile următoare, direct la produsele alimentare care ies din mâna elevilor. Sunt produse de brutărie şi patiserie, cei mai pricepuţi elevi venind cu ce au reuşit să facă în laboratorul şcolii sau acasă, special pentru „Ziua meseriilor“.

„Visul meu este să devin avocat. Şi am să devin“

Schimbăm din nou domeniul şi ajungem la fetele care studiază la clasele de igienă şi estetică. „Visul meu este să devin avocat. Şi am să devin, fără îndoială, însă ceea ce învăţ în liceu va rămâne o pasiune la care nu renunţ. De la opt ani sunt pasionată de împletituri. Părinţii, recunosc, n-au fost foarte încântaţi când au auzit ce vreau să fac, însă le-am promis că nu renunţ la visul de a urma facultatea de Drept. Şi au acceptat. Nu regret alegerea“, spune o adolescentă în timp ce realizează un coc lejer. Spune că deşi este de-abia în primul an, practica o fac în saloanele de coafură din oraş.

Colege de stand îi sunt alte eleve de clasa a IX-a care fac demonstraţii pentru servicii de manichiură. Şi ele sunt pasionate, ca mai toate adolescentele, de tot ce este legat de beauty.

„Ei, bineînţeles, cochetam cu toate astea, dar făceam şi greşeli, am descoperit asta în şcoală. Crezi că ştii, însă este deosebit de important să faci lucrurile corect. Avem deja cliente, pandemia pe noi ne-a ajutat şi, da, ne câştigăm banii de buzunar, sunt sume OK. Partea cea mai bună e că nu mai e nevoie să le cerem bani părinţilor“, spune una dintre eleve.

„De la opt ani sunt pasionată de împletituri“, spune adolescenta care vrea să devină avocat FOTO: A.M.

Cele mai aglomerate standuri ajung, în scurtă vreme, cele la care elevii servesc ceai şi cafea şi-i îmbie pe oaspeţi cu produsele de cofetărie pregătite chiar de ei. Cei mai procepuţi barmani sunt băieţii, atent supravegheaţi în cadrul evenimentului de unul dintre agenţii economici la care fac de obicei stagiile de practică, iar cei din clasele mari chiar lucrează pe perioada vacanţei de vară.

„Se întreţin în facultate făcând ceea ce au învăţat aici. Sunt ospătari, bucătari, barmani...“

Elevii veniţi să vadă oferta şcolii pun, timid, şi întrebări. Se mai întorc unul către celălalt şi schimbă impresii, unii par uimiţi de cele văzute, alţii aproape cuceriţi.

„E important să puneţi mare accent pe învăţarea unei limbi străine. Sunt proiecte educaţionale, facem schimburi de experienţă, mergem în străinătate în practică, vă recomand să învăţaţi o limbă străină“, le spune prof. Dorina Diţă oaspeţilor. Acelaşi profesor le recomandă să se gândească foarte bine ce meserie şi-ar dori cu adevărat să facă.

„Câştigăm suficient încât să nu le mai cerem bani părinţilor“ FOTO: A.M.

„Veţi avea o meserie la sfârşitul liceului. Foştii noştri elevi care merg la facultate se întreţin făcând part-time ce au învăţat aici. Nu vă împiedică nimic să mergeţi mai departe la facultate. Am o elevă, a fost eleva mea la „tehnician în gastronomie“, acum este profesor de Fraceză-engleză. În timpul facultăţii s-a întreţinut din meseria pe care a învăţat-o la noi la şcoală. Avem parteneriate cu toate restaurantele şi acolo elevii învaţă practic cum să facă preparate culinare, cum să-i servească pe clienţi. Dacă aveţi mai mult înclinaţii spre patiserie-cofetărie, avem şi cofetărie din Slatina în parteneriat cu noi. Să fiţi deschişi să faceţi ce vă place. E vorba aceea – învaţă să faci ceea ce-ţi place şi n-o să munceşti toată viaţa, pentru c-o faci din plăcere. Dacă vrei să mergi la Mate-info, spre exemplu, şi nu ai înclinaţii spre Matematică, este păcat să te duci să te chinui acolo, dacă ţie-ţi place să fii cel dintâi cofetar, sau cel dintâi cizmar. De ce să fii ultimul informatician când ai putea să fii primul cofetar, de exemplu, şi să faci ceea ce-ţi place?“, le-a spus prof. Dorina Diţă.

