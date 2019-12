Lecţia despre comunism şi Revoluţia din decembrie ’89 a unei învăţătoare pentru elevii săi. „Şi nu puteaţi merge în vacanţă în Grecia?“

La clasa a II-a istoria nu se studiază ca disciplină de sine stătătoare, însă învăţătoarea Sorina Iacob (41 ani), care predă la Şcoala Gimnazială „George Poboran“ din Slatina, a găsit întotdeauna momente prielnice să le vorbească elevilor săi despre rege, comunism, vot, alegeri electorale etc. Luni, 16 decembrie 2019, au vorbit despre Revoluţia din decembrie 1989 şi despre comunism. Lecţia au pregătit-o din vreme, fiecare elev de la clasă primind o fişă de interviu şi luându-şi la întrebări, la propriu, pe baza ei, părinţii, dar mai ales bunicii. Răspunsurile le-au dezvoltat la clasă.

Elevii şi-au intervievat părinţii şi bunicii

„În decembrie, în afară de Crăciun, trebuie să mai avem în mintea noastră şi acest lucru care de 30 de ani e undeva acolo, cel puţin pentru mine, şi în minte şi în inimă. Anul trecut mi s-au părut mici, am vorbit la clasă pe înţelesul lor. Acum deja sunt în clasa a II-a, a fost mai amplu. Fac multe activităţi cu ei, credeţi-mă, dar aşa receptivi ca ieri nu i-am văzut niciodată“, a declarat înv. Sorina Iacob, care a împărtăşit şi pe Facebook experienţa trăită alături de micuţi.

Amintiri din comunism prezentate elevilor care în cărţile de istorie au câteva paragrafe

„Astăzi nu am mai cântat colinde, nu am mai pictat imagini de Crăciun, nu am mai desenat brazi şi reni, ci am vorbit despre EI, EROII, care acum 30 de ani ne-au redat LIBERTATEA, COLINDELE, CRĂCIUNUL!

Copiii au fost foarte emoţionaţi astăzi când au povestit ce au aflat de la părinţii şi bunicii lor despre Revoluţia din decembrie 1989 şi despre Epoca de Aur! (Tema lor a fost să ia un interviu celor apropiaţi despre momentele din decembrie 1989.)“, a dat învăţătoarea detalii pe contul său de socializare, postând imagini cu cei mici la clasă şi în faţa troiţei ridicate în Slatina în memoria eroilor din Olt căzuţi în decembrie 1989.

«Dar, doamna, regele Mihai nu trăia? De ce era Ceauşescu?»

Elevii Sorinei Iacob au aflat, încă din anii trecuţi, şi că România a avut regi şi că aceştia au fost alungaţi. În contextul discuţiei despre comunism, tema a ajuns să fie reluată din iniţiativa celor mici. „Ştiţi ce m-a întrebat o fetiţă? «Dar, doamna, regele Mihai nu trăia? De ce era Ceauşescu? De ce nu venea în ţară regele?» Şi i-am văzut trişti. «Ce rău ar fi să fim în locul regelui şi să nu ne putem întoarce acasă!», au spus“, a dezvăluit învăţătoarea.

Iar curiozităţile celor mici au continuat. Le-a fost greu să accepte că bunicii lor nu puteau mânca banane şi portocale oricând şi-ar fi dorit, sau că tabletele de ciocolată nu aveau gustul şi ambalajul celor de astăzi, sau că în acei ani copiii nu aveau sucuri la discreţie etc. „Şi nu puteaţi să mergeţi în vacanţă în Grecia?“, au mai vrut să ştie copiii, iar la întrebarea „Şi dacă cineva voia şi voia, ce se întâmpla?“, învăţătoarea a trebuit să le explice cum erau pedepsiţi cei care erau prinşi că trec fraudulos şi să caute pe Internet imagini cu frontiera de atunci.

Învăţătoarea Sorina Iacob alături de elevii săi, la troiţa ridicată în memoria eroilor Revoluţiei din decembrie 1989

„Le-am spus că nu puteam cumpăra cărţile dorite, le-am arătat caietele noastre de atunci, care nu erau frumos colorate şi din hârtie de calitate, le-am explicat că nu aveam cartoane colorate pentru activităţi.. (...) Au fost foarte impresionaţi să afle că la Revoluţie au murit şi copii“, a mai detaliat învăţătoarea, care îşi susţine elevii să gândească şi să pună întrebări, să caute explicaţii şi să nu se mulţumească până când nu găsesc răspunsul corect, cum a decurs ora despre Revoluţia din decembrie ’89.