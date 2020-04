„Lădiţa cu legume proaspete“, afacerea care a înflorit în vreme de pandemie:„Cu banii la punguţă sau în şerveţel, îi spală băiatul acasă“

O afacere care până acum aducea un venit suplimentar familiei s-ar putea transforma într-una solidă. „Lădiţa cu legume proaspete“ a prins teren şi, în mai puţin de o lună, s-a dovedit o afacere care poate fi susţinută, recenziile clienţilor fiind extraordinare. O familie din Curtişoara, judeţul Olt, care produce verdeţuri şi salată primăvara şi o gamă relativ restrânsă de legume vara a trecut de la standul din piaţă, la livrarea la domiciliu.

„Suntem mici producători, nu avem hectare. A fost o iniţiativă a copiilor, să nu mă mai lase la piaţă, să stau expusă. A fost binevenită. Mai avem puţin şi terminăm ce avem în solar. Urmează cultura cealaltă, dar nu ştiu cum vom proceda“, a început să povestească doamna Gina despre cum a început totul. Familia Fieraru are un solar de 1.000 m.p., în comuna Curtişoara, în care obţine produse pe care le vinde de la începutul primăverii şi până toamna. Doamna Gina spune că de când se ştie face legumicultură, doar că lucrurile avansează permanent şi învaţă noi tehnologii. Nu se aştepta, evident, la succesul atât de rapid al acestei idei, însă ia lucrurile ca atare şi chiar se gândesc ca pe viitor să extindă exploataţia.

„Agricultură facem de când mă ştiu, dar mergeam la piaţă. Cam din ’96 am început să punem gogoşar mai mult şi după am început şi cu culturile astea de primăvară. Am învăţat din familie, am format copiii, eu, la rândul meu. Mama era colectivistă, CAP-istă, la timpul ăla. Solarul l-am făcut mult mai târziu, cred că prin 2002, şi am început aşa, puţin câte puţin, să mai învăţăm, să întrebăm... Acum toată lumea se inspiră din Internet, dar acum 20 de ani învăţam unii de la alţii. Astăzi, multe tertipuri ale grădinăritului le înveţi aşa, de pe Internet, înveţi permanent“, mai spune legumicultorul care acum are timp berechet să se ocupe de cultură, de distribuţie având grijă copiii.

„Lădiţa cu legume proaspete“ a fost ideea fiicei

Revenim la ideea de a vinde pe Internet, care a prins imediat, oamenii evitând să meargă la piaţă şi fiind mulţumiţi cu ceea ce le propun legumicultorii din Curtişoara, la preţul de 50 lei, respectiv: 30 de fire de ceapa verde, 30 de ridichi de lună, 20 de fire de usturoi verde, 5 salate, 3 legături de lobodă, 3 legături de măcriş, 3 legături de pătrunjel.

„Venind fata acasă, cu pandemia asta, a zis - mami, nu te mai las să pleci nicăieri. Îţi fac eu o pagină şi vedem ce se-ntâmplă! Şi s-a-ntâmplat ceva frumos, binevenit. Am mai spus la o prietenă şi cred că s-a apucat şi ea, am ajutat-o, practic, să-şi facă pagina, am inspirat-o. Copiii fac livrarea zilnic, în două tranşe, le recoltăm proaspete. Dimineaţa, le recoltăm la prima oră şi pleacă la 10.00-11.00, şi a doua tranşă, asta însemană câte 5-6-7 lădiţe, - după-amiază. Mai sunt persoane care lucrează şi pe care nu le găsim dimineaţa. Dar e lume foarte entuziasmată că nu mai iese la piaţă. Noi purtăm măşti, mănuşi, multă lume mai e şi fricoasă, zice – lasă-mi-o pe preş la uşă. Cu banii la punguţă, sau în şerveţel, vă spun sincer, vine băiatul şi-i spală acasă. Protejăm lumea, dar ne protejăm şi pe noi“, mai spune Gina Fieraru.

După produsele de primăvară, care sunt pe sfârşite, vor livra în curând castraveţi, iar în vară ardei de mai multe soiuri, vinete, chiar roşii, deşi, recunoaşte legumicultoarea, tomatele nu sunt punctul lor forte.

Câştigul este foarte bun, iar avantajul mare este că ai desfacerea asigurată, nu te mai întrebi dacă sau cât vinzi.

„N-am nimic de ascuns, e un venit bun, e ceva binevenit. Vă spun sincer că am fost în martie, la sfârşit, în piaţă şi te uiţi prin piaţă lung după un client, şi când intră, te-ntrebi – aoleo, de unde-o cumpăra?! Din partea aia, din partea aia, sau de la mine? Lumea nu mai iese cum ieşea odată, se vor schimba, cred, multe. E lumea mulţumită de ce livrăm, şi din comentariile ce se fac îmi dau seama, recomandă...

Până alaltăieri, nu prea am citit recenziile, multe comenzi le ia fata pe Internet, dar într-o seară am stat şi eu pe telefon şi e lumea foarte mulţumită. O persoană-două din 40 de comentarii au fost mai reţinute sau să facă comentarii mai aşa...“, a mai spus Gina Fieraru, explicând că au acum o perioadă mai delicată, în care, pentru că nu s-au mai putut aproviziona de la Craiova, având în vedere restricţiile de circulaţie, i-au rugat pe cumpărători să le descarce produsele şi să înapoieze lădiţele.

Pandemia va trece, la fel şi restricţiile de mişcare, însă familia Fieraru se gândeşte cum ar putea păstra metoda de a livra la domiciliu. Va fi greu, pentru că şi copiii îşi vor relua activităţile în formula obişnuită (băiatul Ginei Fieraru lucrează ca şofer profesionist, face curse internaţionale), însă se gândesc la soluţii, pentru că acesta va fi, cu siguranţă, viitorul.