Lupta pentru pensiile speciale poate afecta anticipatele şi localele: judecătorii anunţă boicotarea constituirii birourilor electorale la alegerile din acest an

Decizie radicală adoptată de judecătorii Tribunalului Olt ca reacţie la măsura anulării pensiilor de serviciu în cazul acestei categorii profesionale. În urma Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Olt, desfăşurată vineri, 31 ianuarie 2020, s-a stabilit continuarea formei de protest adoptate cu o săptămână în urmă, dar şi decizia judecătorilor de a nu partricipa la constituirea birourilor electorale. Iată, conform comunicatului judecătorilor, ce cauze se judecă în continuare la fiecare secţie în parte:

„La data de 31.01.2020 a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Olt, în care s-a hotărât continuarea formei de protest constând în suspendarea activităţii de judecată începută cu data de 23 ianuarie 2020 precum şi refuzul participării la constituirea birourilor electorale în anul 2020, cu următoarele precizări privind modul de organizare a activităţii:

Secţia I civilă va judeca următoarele cauze urgente, potrivit legii:

- în materie civilă: ordin de protecţie, ordonanţă preşedinţială, fond funciar, contestaţie la executare, încuviinţare executare silită, alte cereri privind executarea silită, suspendare provizorie, sechestru asigurător, sechestru judiciar, suspendare executare, cereri reexaminare taxă de timbru, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare cu privire la aceste materii.

- în materie minori şi familie: cauze cu minori indiferent de obiect, adopţie, ordonanţă preşedinţială, plasament, plasament de urgenţă, sechestru asigurător, sechestru judiciar, suspendare executare, suspendare provizorie a executării, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare cu privire la aceste materii.

- în materia litigiilor de muncă: acţiune în constatare a nelegalităţii grevei, acţiune în suspendarea grevei, măsuri asigurătorii, ordonanţă preşedinţială, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare cu privire la aceste materii.

- în materie asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare cu privire la această materie.

- recursuri împotriva încheierilor de respingere a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale.

- incidente procedurale : incompatibilităţi, abţineri, recuzare, cereri de acordare facilităţi sau de ajutor public judiciar, cereri de îndreptare, completare, lămurire aferente cauzelor urgente, cereri de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru, cereri de reexaminare ajutor public judiciar, în stadiul procesual fond, apel, recurs.

Secţia a II a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal va judeca următoarele cauze urgente, potrivit legii:

MATERIA JURIDICĂ - Litigii cu profesionisti

- ordonanţă preşedinţială

- ordonanta de plata – art 1013 NCPC/cereri in anulare

- suspendare provizorie a executării hotararii

- sechestru asigurator

- sechestru judiciar

- plângere contestaţie tergiversare

- plângeri împotriva rezoluţiei ORC

- cereri de suspendare a executarii hotararilor

- cereri de suspendare a executarii hotararii AGA

- recursuri impotriva incheierii prin care se respinge cererea de sesizare a

Curţii Constitutionale

- contestatii in anulare

- cereri formulate in temeiul Legii 77/2016

- contestatii la executare

- apeluri in cereri cu valoare redusa

- alte cereri cu privire la care legea prevede judecata in regim de urgenţa

MATERIA JURIDICĂ - Contencios administrativ



- ordonanţă preşedinţială

- ordonanta de plata – art 1013 NCPC/cereri in anulare

- suspendare executare act administrativ

- termen gratie/esalonare plata

- masuri asiguratorii

- plângere contestaţie tergiversare

- cereri in baza Legii 544/2001

- achiziţii publice

- cereri de reexaminare( taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, etc),

incidente procedurale- incompatibilitati, abtineri, recuzare, cereri de acordare facilitati sau

de ajutor public judiciar,cereri de indreptare, completare, lamurire aferente cauzelor urgente

- cereri de suspendare executare

- recurs impotriva incheierii prin care se respinge cererea de sesizare a Curtii Constituionale,

-cererile formulate potrivit art 24 alin.2 si 3 din Legea 554/2004

-alte cereri cu privire la care legea prevede judecata in regim de urgenţă

MATERIA JURIDICĂ Faliment

- cereri privind procedura insolvenţei

- ordonanţe preşedinţiale

Secţia penală va judeca următoarele cauze urgente potrivit legii:

-cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

-cauzele având ca obiect măsuri preventive ;

-cauzele reglementate de Legea nr.3 02/2004 ( extrădare, mandat european de arestare, transfer de persoane condamnate);

-regulator de competenţă;

-contestaţii la executare ;

-măsurile asiguratorii;

-măsuri de siguranţă;

-cauzele cu inculpaţi minori;

-cauze în care există iminenţa prescrierii răspunderii penale;

-cererile având ca obiect contestaţie privind durata procesului;

Activitatea tuturor compartimentelor din cadrul Tribunalului Olt se va desfăşura conform programului de lucru“, a transmis Biroul de informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Olt.