Jandarmeriţa cu suflet de artist care a  condus, în premieră în Olt, blocul de defilare. „N-am vrut o meserie monotonă“

Sublocotenent Andreea Claudia Beleţ a absolvit Academia de Poliţie, arma Jandarmi, în 2020. Spune că niciodată nu şi-a dorit să facă altă meserie, deşi are şi alte pasiuni. Tatăl, poliţist, a motivat-o să alegă o carieră care presupune disciplină, dar care, pe de altă parte, nu te plafonează.

„Tatăl meu a fost poliţist, iar eu am zis că vreau să fac ceva diferit, am vrut să-i demonstrez că pot să fiu pe picioarele mele şi să mă ridic în carieră singură, fără un nume al tatălui meu în poliţie. În viitor mă văd progresând, îmi place să trec prin provocări, mi-au plăcut provocările în viaţă şi am vrut să mă dezvolt. (...) N-am vrut o meserie monotonă, am vrut o meserie care să mă ajute să mă dezvolt din toate punctele de vedere, atât în plan profesional, cât şi în plan personal. Jandarmerie mi-am dorit, n-ar fi fost nimic altceva, nu mă văd făcând altceva“, spune Andreea.

Deşi are doar doi ani în „câmpul muncii“, coordonează întreaga activitate de pregătire a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, fiind de asemenea prima femeie care ocupă acest post în instituţie.

Andreea spune că încă din facultate a visat la momentul în care va conduce defilarea FOTO. arhiva personală

Primii paşi spre ceea ce face astăzi i-a parcurs în anul III de facultate. „Din anul III am fost studentul caporal care a avut grijă de toţi studenţii din anul I, jandarmii se ocupau de pregătirea lor, am stat trei săptămâni cu un pluton de 30 fete, mi-a plăcut foarte mult, mi-am dezvoltat atât abilităţile profesionale, cât şi vocea şi postura, am simţit că asta trebuie să fac şi atunci când am avut ocazia să defilez am zis că şi o fată poate să facă acest lucru“, a explicat Andreea, cea care a condus, la Slatina, blocul de defilare cu ocazia Zilei Imnului Naţional al României. Speră, a mărturisit, să mai aibă multe alte ocazii să defileze în faţa drapelului de luptă al unităţii.

Pe primul loc la concursul de alergare de la Slatina FOTO: arhiva personală

„A fost un vis devenit realitate, încă din academie m-am pregătit pentru aceste defilări“, a adăugat tânăra. Spune că nu s-a simţit niciodată „taxată“ de colegii bărbaţi.

„Colegii mă privesc cu admiraţie, îmi spun că şi o femeie poate să facă acest lucru, niciodată nu m-au dat la o parte. Chiar mă privesc cu respect, îmi acordă atenţia necesară, mă ajută în caz de nevoie. Aşa a fost dintotdeauna, încă din facultate. Noi eram şapte fete între 43 de bărbaţi, am trăit în mediul lor, era un mediu destul de solicitant, când băieţii greşeau, greşeam şi noi, ne pedepseau pe toţi, la colectiv. De asta spun că mi-a plăcut foarte mult, pentru că m-a învăţat ce-nseamnă disciplina, ordinea, să fii tot timpul pe ceas, să fii tot timpul primul“, a mai spus tânăra.

Se pregăteşte pentru maratonul Autism 24 h

Jandarmeriţa spune că niciodată n-a fost un copil care să stea locului, a fost o fire sportivă, deşi a cochetat şi cu pictura, a scris şi poezii, câştigând chiar, în liceu, premii pentru creaţie literară, a făcut şi trei ani de chitară.

A cântat la chitară şi încă îşi mai bucură, din când în când, părinţii făcând asta FOTO: arhiva personală

De când, în schimb, a deprins gustul competiţiei sportive a continuat să alerge. Are, până acum, zeci de medalii câştigate la concursurile de alergare la care a participat, iar acum se pregăteşte pentru ultra-maratonul Autism 24 h, o competiţie dură în cadrul căreia va alerga alături de alţi colegi, în luna septembrie, pe litoral, în sprijinul persoanelor diagnosticate cu autism.

Are zeci de medalii şi premii câştigate la concursurile de alergare FOTO: arhiva personală

„Am o mică pasiune pentru a scrie, am avut profesori care m-au încurajat. Am dus o poezie întâmplător, la un concurs. Domnului profesor i-a plăcut foarte mult, a fost o pasiune pe care nu am dezvoltat-o foarte mult, am obţinut atunci locul III. Am încercat un pic pictură, am pictat pe sticlă, am făcut trei ani chitară, practic pot să predau, am atestat. Am făcut câte puţin din toate. Am considerat că aici trebuie să mă opresc, nu le puteam face pe toate la un nivel cât mai înalt, au rămas hobby. În timpul liber mai reuşesc să cânt la chitară, să-mi bucur părinţii, să mai citesc câte ceva acasă, dar sportul a rămas, îi acord mai mult timp“, a conchis tânăra.

