Interlopul Oacă, despre liderul PSD Paul Stănescu: „N-am stat de vorbă în niciun fel cu acest om“. Povestea parcului fotovoltaic de la marginea Caracalului

În Caracal există un parc fotovoltaic construit în anii 2013-2014 pe 17 hectare de teren aflaţi la ieşirea din oraş spre Bucureşti.

Cele 17 hectare de teren aparţin şi astăzi lui Nicuşor Oacă, indicat drept liderul unui clan interlop local, şi soţiei sale. Oacă este suspectat de coordonare la nivel local a unor acţiuni cu caracter mafiot şi este implicat în dosare penale legate de cămătărie şi şantaj. Oacă, în schimb, susţine c-ar fi „fermier simplu, care creşte animale. Sunt înregistrat la APIA, eu cu asta mă ocup“.

Jurnalista Sorina Matei a publicat pe contul personal de Facebook un document din care reiese că, în 2013, Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din judeţul Olt, condusă la vremea respectivă de fostul preşedinte al CJ Olt, Paul Stănescu, a avizat construirea unui parc cu panouri fotovoltaice întins pe 17 hectare, la Caracal, beneficiarul fiind Nicuşor Oacă. Jurnalista susţine în postarea de pe contul personal de Facebook că Paul Stănescu, actual senator şi preşedinte al PSD Olt, "i-a dat" lui Nicuşor Oacă respectivul teren.

Nicuşor Oacă spune că a cumpărat, în 2003, 20 de hectare de teren de la două persoane fizice, Alexe Popescu şi Ştefania Radu, din localitatea olteană Fărcaşele. Pe 17 hectare ar fi proprietar împreună cu soţia sa, iar alte 3 hectare le-ar fi cumpărat un văr de-al său, decedat între timp. Oacă a exploatat suprafaţa în scop agricol timp de aproximativ 10 ani.

Oacă mai susţine că, în 2013, administratorii unei societăţi din Constanţa, numită Alpha Solar, l-au contactat, fiind interesaţi de teren pentru construirea unui part voltaic. S-ar fi orientat la terenul lui Oacă pentru că se afla aproape de o staţie de distribuţie energie electrică şi era comasat, în zonă fiind proprietari cu suprafeţe mai mici.

„Asta a fost tot, eu le-am închiriat terenul pentru 25 de ani. Nu am stat de vorbă nici faţă în faţă, nici telefonic, în niciun fel cu acest om (n.r. - Stănescu). Există nişte acte, se vede de unde am terenul. E carte funciară, intabulare, proprietarul de unde am eu terenul este din Fărcaşele, n-are nicio legătură acest Paul Stănescu, nu-l cunosc decât la televizor, că e persoană publică. Eu l-am închiriat şi le-am făcut lor împuternicire în numele meu să-şi obţină ce le trebuia lor, doar nu mă legam eu la cap să alerg. După care ei au vândut afacerea la nişte italieni. Mie îmi plătesc chiria, nu m-a interesat de nimic“, a declarat Oacă.



Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de scoatere a terenului din circuitul agricol (terenul avea această categorie de folosinţă) a ajuns pe masa consilierilor locali din Caracal pe 20 martie 2013, într-o şedinţă „de îndată“.



„Asta îmi amintesc şi eu că a fost întrebarea noastră, care e urgenţa, de ce nu se aşteaptă şedinţa ordinară? Ţin minte că ni s-a invocat ceva cu fonduri europene, cu nu ştiu ce avize care s-ar pierde, nu mai ştiu, dar ştiu că a fost o discuţie de genul ăsta“, a declarat un fost consilier local din Caracal.



Pentru aprobarea acestui proiect şi-au dat avizul foarte multe instituţii, printre care şi Consiliul Judeţean Olt, avizul fiind semnat chiar de preşedintele CJ Olt de la acea vreme, Paul Stănescu. De întregul demers, spune Oacă, s-a ocupat un anume domn Lascu, cel care în acte apare ca administrator al firmei Pleniţa Alpha Solar din Constanţa (unul dintre asociaţi fiind Virgiliu Sorin Vişenescu).

Oacă respinge acuzaţiile conform cărora ar avea legături cu autorităţile publice din Olt. Recunoaşte, în schimb, că într-un dosar aflat în lucru la DIICOT Slatina este acuzat de cămătărie. „Le-a dus Rădoi (n.r. – Remus Rădoi, zis „Codiţă“, indicat drept şeful „poliţiei paralele“ din oraş, omul care administrează patru firme de pază cu contracte pentru foarte multe societăţi şi instituţii publice din toată ţara) doi oameni care au zis că au luat de la mine bani cu camătă. A încercat el să găsească şi alţii, dar n-a găsit. Pe unul îl împrumutasem, într-adevăr, juca la păcănele şi... De asta sunt interlop. Eu am fost condamnat, dar nu pentru proxenetism, am fost condamnat acum 20 de ani pentru ultraj contra bunelor moravuri. Ce treabă are ultraj contra bunelor moravuri, că m-am certat cu unii pe stradă, cu proxenetismul? Eu nu văd ce legătură are, numai minciuni“, a mai spus Oacă.

Paul Stănescu a prezentat în cursul zilei de miercuri, 7 august, un drept la replică în care respinge acuzaţiile lansate de Sorina Matei. „Terenul nu a aparţinut niciodată Consiliului Judeţean Olt. De altfel, avizul nu poate fi acordat favorabil decât dacă beneficiarul (persoană fizică sau juridică) face dovada, cu acte autentificate a dreptului de proprietate, şi în contextul în care documentaţiile de urbanism au toate avizele/acordurile/punctele de vedere ale tuturor avizatorilor (autorităţi/instituţii – locale şi centrale), inclusiv planul de situaţie pe suport topografic vizat OCPI şi Decizia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru scoaterea terenului din circuitul agricol (dacă e cazul). Semnătura mea este una de reprezentare, în faţa mea vin documente, nu persoane, pe care le semnez numai în condiţiile în care întrunesc toate criteriile de acordare. Acest aviz a fost dat în aceleaşi condiţii pe care le-au întrunit toate celelalte 48 documentaţii care au avut ca obiect – construire centrale fotovoltaice în judeţul Olt, emise până în prezent“, scrie Paul Stănescu, în comunicatul de presă.

Parcul voltaic a fost construit, conform proiectului înaintat de solicitanţi, şi funcţionează la periferia oraşului Caracal.



