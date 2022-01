Informarea Ministerului Sănătăţii trimisă în teritoriu privind antiviralele folosite în Covid-19. Răspunsuri oficiale la întrebări

Medicamentele antivirale pot fi în sfârşit prescrise pacienţilor care se tratează la domiciliu, acestea fiind şi disbonibile în circuitul farmaceutic. Pacienţii cu test pozitiv pentru SARS-CoV-2 vor fi evaluaţi în centrele de evaluare şi tratament antiviral, care vor funcţiona în cadrul spitalelor, iar în urma recomandărilor pacientul va putea ridica tratamentul din farmacie şi îl va urma acasă.

Tratamentul antiviral, care poate fi prescris doar de către medicii din spital care fac evaluare în aceste centre de evaluare şi tratament, nu este, însă, total lipsit de riscuri. Ministerul Sănătăţii a transmis în teritoriu, prin intermediul direcţiilor de Sănătate Publică, o informare privind antiviralele orale. Aici se regăseşte lista antiviralelor orale disponibile, însă este de asemenea disponibilă şi o listă cu cele mai des întâlnite întrebări despre antivirale, la care specialiştii au oferit şi răspunsurile corecte.

CE SUNT ANTIVIRALELE ORALE

„Antiviralele orale sunt molecule mici care blochează activitatea şi replicarea virusului. Ele trebuie administrate cât mai repede posibil după infectare, înainte ca virusul să cauzeze leziuni ale ţesuturilor şi organelor. Aceste medicamente se administrează oral de-a lungul a câtorva zile, ceea ce înseamnă că sunt uşor de administrat. Antiviralele administrate pe cale orală sunt eficiente la toate variantele ale COVID-19“, se menţionează în documentul amintit. Nu orice pacient cu un test pozitiv este, în schimb, eligibil pentru administrarea acestei terapii, medicul fiind cel care decide, pe de o parte în funcţie de timpul scurs de la debutul simptomelor (mai târziu de 5-7 zile de la debut), iar pe de alta în funcţie de situaţia particulară a pacientului. De aceea nu toţi pacienţii vor primi antivirale.

CARE SUNT MEDICAMENTELE DISPONIBILE. CARE AU RISC TERATOGEN

Beneficiul antiviralelor şi riscul administrării acestora vor fi puse în balanţă de către medicul prescriptor, acesta urmând să le recomande, sau nu, anumitor pacienţi. Două dintre antivirale au pe lista de atenţionări riscul de teratogenitate (pot produce malformaţii, anomalii etc.), urmând ca odată cu antiviralul să le fie prescrise pacienţilor şi anticoncepţionale. Iată care sunt, conform informării către specialişti, medicamentele disponibile, beneficiul administrării lor, dar şi atenţionările în ceea ce priveşte riscurile.

1. FAVIPIRAVIR

Este utilizat în tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la persoane adulte care prezintă forme uşoare sau medii ale COVID-19. Favipiravir reduce durata excreţiei virale la nivel respirator, precum şi durata şi intensitatea simptomatologiei din COVID-19, fără a reduce însă mortalitatea şi spitalizarea în secţiile de ATI.

Atenţionări cu privire la riscul de teratogenicitate al Favipiravir:

➢ Favipiravir este contraindicat femeilor gravide sau celor suspectate a fi gravide.

➢ Femeile de vârstă fertilă trebuie să utilizeze metode de contracepţie foarte eficace în timpul tratamentului şi cel puţin 7 zile după oprirea acestuia. În situaţia în care pacientele suspectează faptul că sunt gravide, se va efectua un test de sarcină pentru a exclude posibilitatea unei sarcini, înainte de iniţierea tratamentului.

➢ În cazul apariţiei unei sarcini, pacientele trebuie să întrerupă tratamentul cu favipiravir şi să consulte imediat medicul.

➢ Favipiravir nu se administrează femeilor care alăptează, dacă acestea nu doresc să oprească alăptarea.

➢ Bărbaţii activi sexual trebuie să folosească prezervative pe durata tratamentului şi timp de cel puţin 7 zile după întreruperea acestuia.

➢ În plus, partenerele pacienţilor bărbaţi trebuie să utilizeze metode eficace de contracepţie, atât pe durata tratamentului, cât şi timp de 7 de zile după după întreruperea acestuia. De asemenea, raportul sexual cu femeile gravide trebuie evitat în această perioadă.

➢ Pacienţii nu trebuie să doneze sânge în timpul tratamentului precum şi timp de cel puţin 7 zile după întreruperea tratamentului cu favipiravir. Pacienţii de sex masculin nu trebuie să doneze spermă în timpul tratamentului precum şi timp de cel puţin 7 zile după întreruperea tratamentului.

Favipiravir prezintă risc de creştere a enzimelor hepatice (AST, ALT, GGT) şi de afectare hepatică, precum şi risc de hiperuricemie:

➢ Favipiravir este contraindicat în insuficienţă hepatică severă şi insuficienţă renală severă.

➢ Pacienţii trebuie să fie atenţi la apariţia unor semne sau simptome care pot sugera afectare hepatică indusă medicamentos: oboseală, lipsa poftei de mâncare, disconfort abdominal în partea dreaptă a abdomenului, urină de culoare închisă sau icter. Se va întrerupe utilizarea favipiravir în cazul apariţiei acestor simptome!

➢ Se recomandă prudenţă pacienţilor cu hiperuricemie sau antecedente de gută, precum şi în timpul tratamentului concomitent cu medicamente care pot influenţa metabolismul şi eliminarea acidului uric.

Interacţiuni cu alte medicamente

În cazul pacienţilor care utilizează medicamentul antidiabetic Repaglinidă, Favipiravir se va utiliza cu precauţie deoarece asocierea poate duce la apariţia reacţiilor adverse la Repaglinidă.

În concluzie, Favipiravir poate fi utilizat numai după o evaluare prealabilă clinică şi de laborator a pacientului, putând fi eliberat atât în spital pentru pacientul spitalizat, în ambulator de către Centrul de Evaluare COVID-19 sau, în viitorul apropiat, din farmacii, în urma prescripţiei medicului de familie.

PAXLOVID

Este o combinaţie terapeutică (care cuprinde medicamentele numite Nirmatrelvir şi Ritonavir) autorizată de EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului) doar pentru tratamentul formelor uşoare sau moderate de COVID-19 la adulţii care prezintă un risc crescut de a evolua către o boală severă şi deces, şi care nu necesită oxigen suplimentar.

Paxlovid NU este autorizat pentru:

➢ tratamentul pacienţilor care necesită spitalizare având o formă gravă sau critică de COVID19;

➢ prevenirea COVID-19 atunci când ai venit în contact apropiat cu o persoană diagnosticată cu COVID-19;

➢ utilizare mai mult de cinci zile consecutive.

Posibile reacţii adverse

➢ Reacţiile adverse posibile ale Paxlovid includ tulburări ale gustului, diaree, creşterea tensiunii arteriale şi mialgii (dureri musculare). Dacă în timpul tratamentului apar simptome noi, trebuie să anunţi imediat medicul de familie.

➢ Există date clinice limitate disponibile pentru Paxlovid. De aceea, este posibil să apară evenimente adverse grave şi neaşteptate care nu au fost raportate până acum la utilizarea de Paxlovid.

Interacţiuni cu alte medicamente

➢ Nirmatrelvir şi Ritonavir, cuprinse în Paxlovid, pot interacţiona, de asemenea, cu alte medicamente, fapt care poate conduce la reacţii adverse grave sau care poate pune viaţa în pericol. Ar trebui să prezinţi medicului lista completă a medicamentelor pe care le iei zilnic pentru alte afecţiuni, inclusiv medicamente fără prescripţie medicală sau suplimente alimentare pe bază de plante, pentru ca acesta să poată hotărî dacă Paxlovid poate fi administrat în siguranţă.

Paxlovid poate fi utilizat numai după o evaluare prealabilă clinică şi de laborator a pacientului, putând fi eliberat atât în spital pentru pacientul spitalizat şi în ambulator de către Centrul de Evaluare COVID-19.

MOLNUPIRAVIR

Molnupiravir (Lagrevio) este aprobat pentru tratamentul formelor uşoare până la moderate de COVID-19 la adulţii care prezintă un risc ridicat de progresie către forme severe de boală şi deces.

Molnupiravir NU este autorizat pentru:

➢ utilizare la pacienţii cu vârsta sub 18 ani.

➢ tratamentul pacienţilor care necesită spitalizare din cauza COVID-19, deoarece beneficiul tratamentulului cu Molnupiravir nu a fost observat la pacienţii cu forme severe de COVID19.

➢ utilizare mai mult de cinci zile consecutive.

➢ prevenirea COVID-19 la persoanele are au venit în contact cu un pacient diagnosticat cu COVID-19.

Precauţii legate de sarcină şi alăptare la administrarea de Molnupiravir:

➢ Medicamentul este contraindicat în sarcină şi în perioada de alăptare.

➢ Femeile şi bărbaţii aflaţi la vârstă fertilă care au primit Molnupiravir vor fi consiliaţi în privinţa aplicării unor metode contraceptive eficiente.

Molnupiravir poate fi utilizat numai după o evaluare prealabilă clinică şi de laborator a pacientului, putând fi eliberat atât în spital pentru pacientul spitalizat şi în ambulator de către Centrul de Evaluare COVID-19.

ATENTIONARI DESPRE ARBIDOL, IVERMECTINĂ, HIDROXICLOROCHINĂ

Umifenovirul (Arbidol) este un antiviral activ în gripă, utilizat în Rusia şi China, a cărui eficienţă în COVID-19 NU a fost demonstrată prin studii ştiinţifice. Umifenovirul nu este autorizat în Uniunea Europeană şi nici de către Agenţia Naţională a Medicamentului din România. De aceea, nu poate fi comercializat în farmacii. În ţara noastră a fost folosit sporadic fiind achiziţionat din fostul spaţiu sovietic.

Menţionăm că pe lângă absenţa datelor de eficienţă în COVID-19, procurarea pe cale neoficială a acestui medicament şi utilizarea lui fără prescripţie medicală presupune asumarea unor riscuri legate de modul de fabricare, depozitare şi de transport.

TRATAMENTELE CU IVERMECTINĂ, LOPINAVIR/RITONAVIR (KALETRA), HIDROXICLOROCHINA, AZITROMICINĂ NU SUNT EFICIENTE ÎN COVID-19 ŞI NU TREBUIE UTILIZATE. UTILIZAREA ACESTORA VĂ POATE PUNE VIAŢA ÎN PERICOL!

„Am 35 ani, nu am boli cronice, nu am simptome. Am nevoie de antiviral?“

Administrarea antiviralelor naşte şi o seamă de întrebări pe care pacienţii, pe bună dreptate, şi le pun. Cele mai des întâlnite au fost strânse de specialiştii Ministerului Sănătăţii, acestea, şi răspunsurile oferite de specialiştii avizaţi, fiind date publicităţii.

1. Cu cine trebuie să discut despre tratament dacă sunt confirmat cu COVID-19?

R: Cu medicul de familie, care iţi va recomanda măsurile potrivite formei tale de boală şi istoricului tău de sănătate.

2. Ce fac dacă nu am medic de familie şi sunt testat pozitiv?

R: Dacă ai făcut testul acasă, anunţă Direcţia de Sănătate Publică, care te îndrumă mai departe. Testul făcute acasă trebuie confirmat oficial pentru ca tu să poţi beneficia de evaluare medical şi de tratament.

3. Dacă sunt confirmat pozitiv pentru COVID-19, este întotdeauna necesar să iau tratament antiviral?

R: NU, tratamentul antiviral poate fi util doar în anumite situaţii stabilite de medicul care te va evalua.

4. Există tratament antiviral pentru COVID-19 în cazul în care nu e nevoie de internare?

R: La aceasta dată există câteva opţiuni terapeutice de tratament cu administrare orală (comprimate) care pot fi utilizate, dar numai după consultul şi analizele de laborator recomandate de un medic dintr-un Centru de Evaluare COVID-19 sau la indicaţia medicului de familie.

Consultul şi analizele sunt necesare deoarece toate antiviralele orale au efecte adverse sau interacţiuni negative posibile cu alte medicamente pe care le iei concomitent.

5. Care sunt medicamentele antivirale care mi se pot recomanda şi pe care le pot lua acasă, fără să mă internez?

R: Dacă ai o formă uşoară sau medie de COVID-19 şi medicul îţi recomandă tratament acasă, acesta îţi va putea prescrie sau recomanda unul din următoarele antivirale: Paxlovid, Molnupiravir sau Favipiravir. Alegerea acestuia va fi decisă în funcţie de situaţia ta medicală.

6. Exista şi situaţia în care NU voi primi tratament antiviral oral?

R: DA, daca nu ai factori de risc pentru o formă severă, daca ai mai mult de 5-7 zile de la debutul bolii, dacă eşti copil (<18 ani), dacă ai contraindicaţii ori eşti femeie gravidă sau care alăptează, nu vei primi tratament antiviral oral.

Altă situaţie în care nu vei primi antiviral oral la domiciliu este cea în care medicul îţi recomandă internarea în spital.

7. Am 35 de ani, nu am boli cronice, ieri am primit un test PCR pozitiv pentru SARSCoV-2, dar nu am niciun fel de simptome. Am nevoie de tratament antiviral?

R: NU ai nevoie de tratament antiviral, pentru că nu s-a demonstrat eficienţa tratamentului antiviral la pacienţii asimptomatici.

8. Am început să am simptome de COVID-19 şi am avut rezultat pozitiv la un test PCR în urma cu 8 zile. La inceput am avut febră, dureri musculare, dureri de cap şi durere la înghiţit, care între timp s-au ameliorat, acum mai am numai durere la înghiţit. Am nevoie de tratament antiviral?

R: NU ai nevoie de tratament antiviral, pentru că s-a demonstrat ca tratamentul antiviral este eficient numai atunci când este administrat în primele 5-7 zile de la apariţia simptomelor.

9. Am 30 de ani, sunt gravidă, sarcină de 4 săptămâni şi am un test PCR pozitiv pentru SARS-CoV-2. Am nevoie de tratament cu medicamente antivirale orale?

R: NU, nici un antiviral oral dintre cele existente nu este recomandat în sarcină. De aceea, supravegherea medicală a gravidelor infectate cu SARS-CoV-2 este foarte importantă.

10. Am fost diagnosticat cu COVID-19, formă uşoară şi am o hepatită cronică cu VHB, în tratament cu Entecavir. Antiviralele orale îmi pot afecta ficatul?

R: Înainte de administrarea antiviralelor este absolut necesară o evaluare clinică şi de laborator a funcţiei hepatice, după care ţi se va prescrie tratamentul antiviral adecvat.

11. Am intrat în contact cu cineva pozitiv COVID-19 în urmă cu 2 zile, nu am nici un semn de boală. Pot lua profilactic antivirale?

R: NU, antiviralele nu au efect de prevenire a bolii, ci doar de tratament în cazul în care te imbolnăveşti şi ai recomandare de tratament de la medic.

12. Am 40 de ani, sunt consumator de droguri intravenoase, sunt diagnosticat cu infecţie HIV şi mă aflu sub tratament anti-retroviral şi anti-tuberculos. În urmă cu 2 zile am primit un rezultat pozitiv la testul PCR pentru SARS-CoV-2, pe care l-am efectuat fiindcă fac febră de 3 zile. Pot lua antivirale active pe SARS-CoV-2?

R: Este necesar să iei legatura cu medicul infecţionist care te are în evidenţă, iar dacă nu ai unul, trebuie să mergi de urgenţă la un alt medic.

13. Am 67 de ani şi sunt în dializă cronică de 10 ani. Am fost confirmat cu COVID-19 in urmă cu 1 zi şi am febră de 3 zile. Antiviralele orale active pe SARS-CoV-2 mă pot ajuta?

R: În această situaţie este de preferat internarea în spital. Administrarea de antivirale orale este contraindicată.

14. Am 30 de ani, sunt diagnosticat cu o boală autoimună pentru care fac tratament cu Metotrexat, motiv pentru care m-am temut să mă vaccinez anti-COVID-19 până acum. Pot utiliza antiviralele orale noi în scop profilactic?

R: NU. Ele sunt recomandate numai la pacienţii confirmaţi cu COVID-19 care prezintă simptome specifice şi care au fost evaluaţi clinic, radiologic şi prin examene de laborator.

Notă: Listă întrebărilor şi răspunsurilor privind antiviralele orale nu are caracter exhaustiv, ci exemplificativ. Pentru orice nelămurire, este important să ceri sfatul medicului!

