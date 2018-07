Infernul din Grecia, văzut prin ochii unei românce care locuieşte în Atena: „A venit vârtej de foc. Nu era vânt, era vânt cu foc“

O televiziune din Atena transmite zi şi noapte din zonele afectate de puternicul incendiu de pădure mărturiile celor care au scăpat din flăcări, grecii fiind aproape nedezlipiţi de televizoare. Numărul morţilor a depăşit 80, al celor dispăruţi a ajuns la 100. Cei care au depăşit momentul s-au mobilizat pentru a colecta ajutoare, s-au grăbit să doneze sânge, însă s-a ajuns într-un punct în care autorităţile au stopat toate aceste acţiuni, creându-se surplus, descrie lucrurile Daniela Popescu, o româncă din Vâlcea care trăieşte de ani buni la Atena, conducând o asociaţie interculturală româno-elenă (asociaţia DACIA). Românca administrează şi o agenţie locală de ştiri pentru români, Ştirile Diasporei, însă la producerea evenimentelor se afla în România, cu 40 de copii, într-o tabără tematică. La întoarcere, după 26 de ore de drum cu autocarul, a găsit ceva greu de descris.

„Jale, din păcate… Am o familie de români care are copiii la noi la asociaţie, care locuiesc în zonă. Nu le-a fost afectată casa, dar au plecat pentru câteva zile, pentru că nu e apă potabilă, nu e curent, nimic, dezastru. Şi continuă căutările, mai sunt vreo 100 de dispăruţi, se presupune că sunt deja decedaţi. Nu este niciun român afectat, din câte ştiu eu, din datele mele şi de la Ambasadă.. În Atena sunt vreo 35.000 români, nu ştiu câţi locuiesc în acele zone. Oamenii s-au mobilizat, au dat sânge, au dus ajutoare, şi încă se mobilizează, dar se refuză, pentru că sunt şi nu sunt cerute. Din câte ştiu, au spus că deja s-a completat stocul de nevoi“, a declarat Daniela Popescu.

În mass-media locală se acreditează, a mai spus românca, ideea că focul a fost pus intenţionat, scopul fiind defrişarea pădurilor din respectivele zone pentru a se putea construi.

„Acum urmăresc la televizor şi spun că s-a produs intenţionat, cei care doresc defrişarea pădurilor de-acolo, pentru construcţii. S-a mai spus că e un drum principal şi că cei care erau pe strada aceea au fost coordonaţi să se ducă spre mare, în niciun caz înainte, or spre mare s-a-ntâmplat toată tragedia. Din câte am înţeles n-au fost coordonaţi bine, am mai înţeles că incendiile au izbucnit în paralel, şi nu au fost pregătiţi pe mare să vină din larg şi să ofere ajutor. Oamenii s-au dus spre mare, unii s-au înecat, unii au luat foc, unii… Plus într-o taverna, 26 au fost arşi de vii. Colectiv 2!. Este tragic, n-avem cuvinte. Şi acum am înţeles că vin furtuni puternice, începând de astăzi. Lumea nu iese pe străzi şi începe să spună – Vai, ce s-antâmplat…! - toţi urmăresc din case, de la televizor. Avem o televiziune, Skai, care de trei zile transmite în continuu. Au imagini live, vorbesc cu martorii, s-a spus că nu au fost anunţaţi, de exemplu. Focul venea spre ei şi nu le-a spus nimeni să părăsească casele, încotro s-o ia. Autorităţile au fost luate pe nepregătite, exact cum s-a întâmplat şi în urmă cu câteva luni, când au avut loc acele inundaţii catastrofale, când s-au distrus case, au murit oameni… “, a spus Daniela Popescu.

Poliţia a depistat şi patru cetăţeni eleni care au fost surprinşi încercând să sustragă diverse bunuri din casele pentru moment abandonate.

„Acolo, în Mati, de multe ori am ajuns şi noi“

Tragedia, având în vedere cum au apărut focarele, este cumva explicabilă. Zona este una foarte aglomerată, spune românca, practic persoanele surprinse de flăcări n-au avut niciun refugiu, peste toate adăugându-se lipsa de coordonare a autorităţilor şi chiar îndrumările greşite date cetăţenilor, după cum povestesc martorii

„Sunt mai mult zone de turism local. Acolo, în Mati, de multe ori am ajuns şi noi. E pădure, când e căldura cea mare oamenii se retrag în pădurice, îşi fac un picnic, ceva, şi-apoi se duc la mare. E şi pădure şi mare. A venit vârtej de foc, nu era vânt, era vânt cu foc, şi a curăţat mai mult părţile superioare, a fost luat pe sus totul. N-aveai timp, oricum, să faci nimic. N-au ştiut ce să facă, plus că cei care se apropiau de mare, întâlneau mai întâi stânci. Unii s-au lovit, unii s-au aruncat, unii au rămas, probabil, şi… Nu poţi să intri direct în mare. Este jalnic, jalnic, jalnic! Au mai fost români, am înţeles, într-o zonă, vreo 6-7 români, turişti, au rămas fără documente. Consulatul a fost foarte prompt, i-au ajutat să-şi facă repede actele…

Ce spuneau localnicii: nu există o zonă de refugiu, nu era un teren de sport, ceva, totul este atât de aglomerat încât nu poţi să spui – măi, mergem acolo! Nimeni nu s-a aşteptat, cu toate că şi anul trecut au fost destule incendii. Premierul a declarat trei zile de doilu naţional, a ieşit şi-a spus că focul a fost provocat, pentru că nu putea lua foc în acelaşi timp, practice a-nconjurat zona din diferite puncte. Gândiţi-vă, la 3.000 de case afectate…! Mati, Kineta şi spre o altă zonă, Lutraki, încă mai arde. Autorităţile sunt în alertă, sunt pe poziţii, focarele încă nu s-au stins în totalitate“, a precizat Daniela Popescu.