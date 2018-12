Imagini dezolante. Peste 7.000 de cărţi s-au făcut scrum înainte de Crăciun. „Au ars cadourile copiilor, costumele populare... Încercăm să refacem fondul“

În ziua în care era programată serbarea de Crăciun, organizată tradiţional în căminul cultural - o clădire renovată cu patru ani în urmă şi care reprezenta mândria localităţii, la Osica de Jos a izbucnit un puternic incendiu, din cauza unui scrurtcircuit electric, mistuind tot ce se găsea în bibliotecă, dar şi în sala de spectacole, în depozite etc. S-a reuşit salvarea unei părţi din arhivă şi câteva elemente de aparatură electronică, în schimb au ars peste 7.000 volume de carte, costumele populare ale ansamblului renumit în ţară şi chiar şi în străinătate, instrumente muzicale, dar şi cadourile pregătite pentru copii.

Imagini de coşmar au fost postate pe contul de Facebook al bibliotecii comunale, iar în ele se poate vedea dimensiunea dezastrului.

„Într-o zi aşteptată cu drag de locuitorii comunei Osica de Jos, în care ar fi trebuit să fie celebrat Crăciunul, întreaga bibliotecă a comunei şi căminul cultural au fost distruse de un incediu cu numai câteva ore înainte de Serbarea de Iarnă a copiilor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă tragedia a afectat toţi locuitorii comunei. Pe lângă mobilier şi arhiva primăriei, au ars cadourile copiilor de la şcoala gimnazială şi grădiniţă, costumele populare ale ansamblului folcloric şi ale celebrilor căluşari, calculatoarele şi aparatura care reprezenta unica sursă de internet a majorităţii osicenilor. Alături de toate acestea, a ars un important fond de carte, peste 7000 de volume. Alături de profesori, învăţători, administraţia locală, judeţeană şi cu ajutorul oricui doreşte să ni se alăture vom încerca să reconstruim această bibliotecă şi ce înseamnă ea pentru noi toţi“, este mesajul postat pe Facebook.

„Îmi aduseseră, cu o săptămână înainte de a se întâmpla nenorocirea, 170 de volume“

Biblioteca, a declarat bibliotecara Liliana Ghimiş, se reface, încet-încet, oameni din toată ţara sărind în ajutor. S-au donat până acum peste 1.000 volume, pentru bibliotecă s-a repartizat o sală de clasă în localul şcolii, s-au refăcut o parte dintre rafturi şi se încearcă reamenajarea, până când întreg căminul cultural va fi refăcut.

„Vreau să vă spun că la momentul actual, cu ajutorul oamenilor din toată ţara, ne-au venit donaţii, avem peste 1.000 de cărţi donate până acum. Profilul bibliotecii era profil enciclopedic, aveam din toate domeniile de activitate, era o colecţie foarte-foarte bine pusă la punct.

Aveam în cămin instrumente muzicale, costume, tot ce ţine de cultură. Din cărţi au fost salvate câteva volume, dar nu se mai pot folosi, au fost deteriorate din cauza apei. Noi lucrăm la inventariere, să le putem scoate din gestiune. Am pornit de la zero, ce să vă spun! Până când se va reconstrui noul cămin, pentru că se va reconstrui anul acesta, ni s-a repartizat de la şcoală o sală de clasă şi deja am făcut rost de rafturi, începem să reconstitum fondul. (...)

Au ars patru calculatoare primite din donaţii, nu s-a mai putut recupera nimic, nici calculatoare, nici imprimantă, nici videoproiector, nici scanner, nimic-nimic-nimic nu s-a mai putut salva (n.r. – biblioteca era cuprinsă în reţeaua Biblionet, realizată cu ajutorul Fundaţiei Bill şi Melinda Gates)“, a precizat Liliana Ghimiş. Cetăţenii din Osica de Jos, încă şocaţi de cele întâmplate, ar aprecia orice ajutor venit, a mai spus bibliotecara.

„În primul rând volum de carte, profilul este enciclopedic, beletristică, literatură pentru copii, pe domenii - învăţământ, educaţie, filozofie, orice-orice, dar în primul rând literatură pentru copii şi literatură pentru adulţi. (...) Chiar îmi aduseseră, cu o săptămână înainte de a se întâmpla nenorocirea, de la Biblioteca Judeţeană Olt, 170 de volume. Noi, ca şi primărie, achiziţionasem vreo 150 de volume, tot acum... Pentru noi orice ajutor este binevenit şi vă mulţumim anticipat. Spiritul civic a fost la înălţime, toată lumea a fost şi este încă bulversată, dar am început reconstrucţia“, a mai spus Ghimiş.

Cei care pot da o mână de ajutor, sub orice formă, pot lua legătura cu bibliotecarul comunei, pe contul de Facebook Biblioteca Comunală Osica de Jos.