Grav accident de muncă la TMK Artrom. Un bărbat de 53 ani a murit strivit. „Avea peste 30 ani de când lucra aici“

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, neluarea şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, în urma unui accident de muncă mortal petrecut la TMK Artrom Slatina, firma care produce ţevi fără sudură.

Un angajat în vârstă de 53 ani a fost lovit de o ţeavă de mari dimensiuni, nemaiavând nicio şansă să se salveze. Totul s-a petrecut la scurt timp de la intrarea în schimbul de după-amiază.

„La data de 4 august a.c., ora 15:24, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o societate comercială, cu specific producţie ţevi metalice, din municipiul Slatina, a avut loc un accident de muncă.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Slatina. Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că, un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Slatina, angajat al unei societăţi comerciale cu specific producţie ţevi metalice, în timp ce se afla la padul de alimentare al maşinii de retezat, ar fi fost lovit de o ţeavă, iar ulterior ar fi fost prins între două ţevi“, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de poliţie Judeţean Olt.

Un echipaj SMURD şi un echipaj al ambulanţei s-au deplasat la locul accidentului, s-au efectuat manevre de resuscitare, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat, trupul bărbatului fiind transportat la morga Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.

Deocamdată mai multe întrebări sunt fără răspuns la acest moment şi anchetatorii vor încerca să afle cum s-a putut întâmpla accidentul. „Nu-mi explic cum a putut să plece de acolo ţeava respectivă. Numai cineva să-i fi dat drumul, în mod normal o ţeavă de acolo n-are cum să plece. Sunt grilaje speciale, sunt...“, a spus un coleg de-ai muncitorului care şi-a pierdut viaţa.

Colegul angajatului decedat spune că victima avea o vechime de peste 30 ani în societate.

„Era căsătorit, avea o fetiţă, cred... Chiar astăzi am stat de vorbă cu el, am glumit, am râs, i-am spus «Serviciu uşor!“. Are peste 30 de ani de când lucrează în Artrom, un om extraordinar, n-am cuvinte frumoase să vorbesc despre el şi credeţi-mă că nu e vorba aceea «despre morţi numai de bine», ci era un om extraordinar, de o calitate umană ireproşabilă. Şi un familist convins, şi...“, a mai spus colegul victimei.

