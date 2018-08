Furtul de combustibil de la Ambulanţă a dus şi la cercetări pentru ucidere din culpă. Ce metode foloseau şoferii ca să poată sustrage motorină

Anchetatorii au descoperit amănunte grave în cazul de delapidare de la Corabia, un dosar în care săptămâna trecută au avut loc 16 percheziţii domiciliare, extinzând cercetările şi pentru ucidere din culpă. 14 şoferi pe ambulanţele de la Staţia Corabia a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt (dintr-un total de 18, câţi are staţia), sunt cercetaţi pentru delapidare, cercetările pentru ucidere din culpă fiind deocamdată in rem.

Anchetatorii au stabilit că pentru a putea sustrage combustibil şoferii „patentaseră“ metoda de a ajunge la caz cu viteză redusă, astfel încât să scadă consumul maşinilor şi să-şi poată însuşi diferenţa de combustibil. În perioada 2015-2018 s-au înregistrat la Staţia Corabia nouă decese, pe care acum anchetatorii le analizează, caz cu caz, pentru a stabili dacă există vreo legătură între obiceiul şoferilor şi deces. „În contextul sustragerii de motorină create prin faptul că ambulanţenle se deplasau cu viteză mică investigăm şi cele nouă decese“, au declarat pentru Adevărul surse din cadrul anchetei.

„Acum decât cu ei aveam probleme. A fost o luptă cu ei, mare, că ăsta era obiceiul“

În timpul percheziţiilor de săptămâna trecută, anchetatorii au găsit sute de litri de motorină la o parte dintre şoferi (la unul dintre ei aproximativ 200 litri), aceştia motivând că pentru autivehiculele personale aşa îşi fac „plinul“ la peco. Anchetatorii încă nu au stabilit un prejudiciu, o expertiză fiind în derulare.



Managerul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, Marinela Prina, a declarat că a avut, la rândul său, o discuţie cu cei 14 şoferi anchetaţi, care au motivat că au tractoare, tiruri sau maşini de marfă pe care le alimentează şi că pot dovedi provenienţa combustibilului.



Problemele cu prejudiciul din consumul crescut de combustibil la Staţia Corabia nu sunt, însă, noi, a confirmat managerul Prina, care spune că la inventarul lunar li se imputa şoferilor care depăşeau consumul contravaloarea combustibilului, iar atunci când aceştia refuzau să plătească s-a ajuns chiar la acţiuni în intanţă.

„Eu nu pot să-i suspend până nu se termină ancheta. Ei au mai fost supuşi aici la cercetare administrativă pe lipsă de carburant, dar s-a recuperat prejudiciul. Dacă ieşeau 3 litri pe lună, îi anunţam şi veneau şi-şi plăteau ăia 3 litri. Exită şi acest risc să mai depăşească. Dacă se merge cu viteză foarte mare, se mai depăşeşte, poate să existe lucrul ăsta. 3-4 litri am lăsat-o pe asta, pe riscul de urgenţă. Ce-au fost sume mai mari, am dat în instanţă, am făcut acţiune în instanţă şi am câştigat pe recuperarea prejudiciului, dar instanţa n-a spus altceva, că să-l dăm afară sau... Codul Muncii îi apără.

Sunt nişte consumuri determinate de un expert tehnic, la care se raportează, le-am adus la cunoştinţă. Ei ştiu clar cât consumă maşina, se merge pe alimentare cu cardul la OMV Petrom, pentru că avem contract cu OMV Petrom, noi ţinem aici toate gestiunile, foaia de parcurs, cât alimentează, cât consumă, nu-mi fac nicio grijă din punctul ăsta de vedere. Că i-au prins ei în flagrant... Eu nu i-am prins niciodată în flagrant, n-am putut să dovedesc, aşa cum, probabil, s-a făcut acolo cu... E altceva.

Ei spun că toţi au tractoare, că pot să demonstreze de unde iau acest carburant. Toată lumea are acolo tractoare, tiruri, maşini de marfă... Ei aşa mi-au spus. Ei zic că nu ar fi aşa probleme mari şi că s-a făcut o vâlvă. Eu aici am lucrurile sub control, la modul că acolo unde s-a depăşit consumul normat eu am recuperat prejudiciul. Suntem noi departe şi ei au crezut că sunt singuri acolo. Uite că n-au fost singuri“, a declarat managerul SJA Olt, explicând că astfel de „obiceiuri“ se întâlneau în anii trecuţi şi prin alte staţii, dar că în timp lucrurile s-au reglat.

„Ei depăşeau, dar la momentul ăsta nu am niciun debit. Când erau sume mari, când treceau de 400 de lei şi nu ne-nţelegeam cu ei, sau nu făceau acordul ăla de plată, ne adresam instanţe. Şi-n instanţă am recuperat prejudiciul, după Codul Muncii. Acum decât cu ei aveam probleme. A fost o luptă cu ei, mare, că ăsta era obiceiul. Eu mă lupt cu ei de vreo 7 ani să punem la punct nişte lucruri. Am pus acum şi sistem GPS şi urmărire şi de toate. Aşa, de-a lungul timpului, aici a fost luptă mare cu problema asta, dar încet-încet i-am pus la punct, i-am verificat, am montat şi sistem GPS, îi vedem unde sunt, cu ce viteză merg. Peste tot avem, în tot judeţul, îl avem de câţiva ani“, a mai spus Prina.

20 de kilometri parcurşi în 40-45 de minute

Anchetatorii au stabilit că şoferii ajunseseră să circule cu viteze de 50 km/h deplasându-se la caz, pentru a scădea consumul autoutilitarelor. Un drum de 20 de kilometri, spun surse din cadrul anchetei, a fost parcurs în 40-45 de minute. Ridică semne de întrebare şi diferenţele mari de timp între momentul solicitării şi cel al prezentării la caz, şi în acest sens se dă exemplul unei solicitări venite de la Spitalul Corabia undeva în jurul orei 19,35, iar ambulanţa a ajuns la 21,45 ()între staţie şi spital sunt aproximativ 300 de metri). Managerul SJA Olt spune însă că astfel de aspecte semnalate nu pot fi, în niciun caz, puse pe seama obiceiului şoferilor, pentru că la Staţia Corabia niciodată nu s-ar fi înregistrat reclamaţii cu privire la activitatea medicală.

„Nu putem să facem - cine sună primul, la ăla ne ducem!“

„Ştiţi ce spune legea: atâta timp cât pacientul este în spital, este stabil şi este sub control medical.... Nu s-au dus nu că nu au vrut să se ducă, nu erau resurse disponibile, este posibil. Sunt trei pe tură, imaginaţi-vă! O maşină poate să fie la Slatina, una la caz, a doua, iar, să fie la intervenţie. Să ştiţi că dispeceratul prioritizează lucrurile, dacă este un accident, se amână cazul din spital, pentru că se consideră că este sub supraveghere. Aşa stau lucrurile, trebuie să nu judecăm aşa, la prima, vedere. Legea spune altceva, e vorba de gestionarea şi prioritizarea cazurilor şi clasificarea lor pe coduri, este un codex după care se gestionează...

Eu pot să-i combat (n.r. – pe anchetatori) pe acest aspect, nu putem să facem cine sună primul, la ăla ne ducem! Dacă unul are colică biliară, îl lăsăm pe ăla şi mergem la accident. Lucrurile aşa se fac, nu poţi să spui că s-a dus peste două ore“, a declarat Prina, explicând că viteza mică se poate motiva şi dintr-o altă perspectivă: „Este şi în funcţie de condiţiile de drum, dar nu numai. Avem maşini cu un milion de kilometri, cum mai merge maşina aia cu 130 de kilometri la oră? Ştiţi ce înseamnă să mergi cu o maşină cu 1 milion de kilometri? Nu ştiu dacă ştie cineva! Sunt multe aspecte pe care domnul procuror sau cine e acolo nu le ia în considerare, dar dacă ar veni şi-ar vorbi şi cu mine ar înţelege lucrurile.

„Pot să acuze de furt de carburant, de ce-or vrea ei, dar de activitate, nu, pentru că nu există reclamaţii la Corabia“

Până la urmă aia este resursa, eu nu pot să iau maşini, pentru că, ştiţi foarte bine, maşinile vin de la Ministerul Sănătăţii. Asta e marea mea neputinţă, în rest, ce-am putut să fac, am făcut. Sunt aspecte din bucătăria noastră care nu se cunosc, nu poţi să spui că l-a lăsat pe ăla în spital două ore. Păi, hai să vedem, pe caz concret, hai să vedem ce resurse disponibile erau la momentul ăla, ce s-a prioritizat, cum s-a gestionat la momentul ăla. Şi acolo sunt trei persoane la dispecerat, este un medic, sunt doi asistenţi, se merge pe asumare.

Pot să acuze de furt de carburant, de ce-or vrea ei, dar de activitate, nu, pentru că nu există reclamaţii la Corabia, nu există neonorarea solicitărilor. Că sunt trei morţi pe an, este imposibil să nu ai acest aspect. Sunt pacienţi pe care îi găsim acasă morţi deja, se face resuscitare şi nu poţi să-i mai scoţi din stop. Avem şi noi timpi de ajungere la caz, despre asta e vorba, e vorba că sunt foarte multe alte motive pentru care nu poţi să ajungi în timp. Câteodată se strică maşina pe drum..., sunt vechi“, a mai spus Prina.

La acest moment toţi cei 14 şoferi cercetaţi pentru delapidare lucrează în continuare, pe de o parte pentru că beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, iar angajatorul nu are motive juridice să-i poată suspenda, iar pe de alta, ar fi, a mai spus managerul Marinela Prina, şi o problemă cu încadrarea, în staţie fiind în total 18 şoferi.